NEC¡¢Zabbix¼Ò¡ÖZabbix Japan Partner of the Year 2025¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡NEC ¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î´Æ»ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ëZabbix LLC¤ÎÆüËÜ»Ù¼Ò¤Ç¤¢¤ëZabbix Japan LLC(°Ê²¼¡¢Zabbix¼Ò) ¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖZabbix Conference Japan 2025 ¥Ñー¥È¥Êー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖZabbix Japan Partner of the Year 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Zabbix¼Ò¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Zabbix¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤Çä¾åÀ®Ä¹Î¨¤ÈInterop¤äZabbix Conference¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¶¨»¿¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー½ÐÅ¸¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NEC¡¡½¨ÅçÅý³çÉôÄ¹¡Êº¸¡Ë¤È Zabbix¼Ò¡¡»ûÅçÂåÉ½¡Ê±¦¡Ë
¡¡Zabbix¤Ï¡¢Zabbix LLC¤¬³«È¯¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î±¿ÍÑ´Æ»ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦Ê¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£NEC¤Ïº£¸å¤âZabbix¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢Zabbix¤ò´Þ¤àOSS¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊIT±¿ÍÑ¤Î¼Â¸½¤ª¤è¤ÓDX¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¡¢Zabbix¼Ò ÂåÉ½ »ûÅç ¹ÂçÍÍ¤è¤ê°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Î Zabbix Japan Partner of the Year 2025 ¤Î¼õ¾Þ¤ò¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ï2025Ç¯¤ËZabbix´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢Zabbix¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¡ÖZabbix Japan Partner of the Year 2025¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆZabbix¤Î³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ä¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Zabbix¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬ËÜÇ¯¤ÎZabbix¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¶¨¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¹¤¯Zabbix¤äZabbix¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
