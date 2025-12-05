Âçºê¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ôµï½»¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ½Ð¡£»Å»ö¤ÈÊë¤é¤·¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¦¡¢Ã±¿È¼Ô¸þ¤±¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ØHAUN Âçºê¡Ù2026Ç¯2·î1Æü ³«¶È
HAUN³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-2-31¡¢ÂåÉ½¡§µÈÅèË¡À¸¡Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤·¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥³¥ê¥Ó¥ó¥°*ÄÂÂß½»Âð¡ÖHAUN¡Ê¥Ï¥¦¥ó¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÅÔ¿´¶áÀÜ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤È¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¡¦Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢20～30Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡ÖÂçºê¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ê¥Ó¥ó¥°*ÄÂÂß¡ÖHAUN Âçºê¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
*½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤È¡¢»Å»ö¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½»µï¡£
HAUN Âçºê ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lp.haun.co.jp/osaki
¡ÖHAUN Âçºê¡×¤Ï¡¢Å·Á³ÌÚ¤ä¼«Á³¸÷¤ò³è¤«¤·¤¿¼ê¤¶¤ï¤ê¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½»¤à¿Í¤ÎÆü¾ï¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ë¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÂçºê¹¾®Ï©±Ø¡×ÅÌÊâ4Ê¬¡¢JR¡ÖÂçºê±Ø¡×ÅÌÊâ11Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¡×ÅÌÊâ9Ê¬¤È¡¢À¸³è¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¯»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¤«¤Ä¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦ÍÑÉô¤ÎÀß·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¹ÅÄÈþµª»á¤È¾®ÎÓÍ¥»á¤¬¶¦Æ±¼çºË¤¹¤ë¡Ömok architects¡Ê¥â¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡Ë¡×¤È¡¢¶âÅÄÌ¤Íè»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö&K architects(¥¢¥ó¥É¥±ー¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä)¡×¡£
HAUN ¥·¥êー¥º£³ÅïÌÜ¤Î¡ÖHAUN Â¢Á°¡×¤ËÂ³¤¡¢¼«Á³¤Î¼ê¿¨¤ê´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¿´ÃÏ¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤ÀÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HAUN Âçºê ¶¦ÍÑÉô¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¶¦ÍÑ¥Õ¥í¥¢ ¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
¡ÖHAUN Âçºê¡×¤ÎÆÃÄ§
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÅÔ¿´¤Ç¤ÎÊë¤é¤·
◼︎°ú±Û¤·¥³¥¹¥È¤â¡¢¼ê´Ö¤âºÇ¾®¸Â¤Ë
HAUN¤Ê¤é¡¢²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤*¡£Éß¶âÎé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥¼¥í¡£¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¼êÂ³¤¤âÉÔÍ×¡£À¶ÁÝ¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¦ÍÑÉôÀ¶ÁÝ¤¬Æþ¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¸°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
*°ìÉô²È¶ñ²ÈÅÅ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÉô²°¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎¹¥Î©ÃÏ¡¦ÅÔ¿´¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡£JR¡ÖÂçºê±Ø¡×ÅÌÊâ11Ê¬
ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¡ÖÂçºê¹¾®Ï©±Ø¡×ÅÌÊâ4Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ¡Ö¸ÞÈ¿ÅÄ±Ø¡×ÅÌÊâ9Ê¬¡¢¡ÖÂçºê±Ø¡×ÅÌÊâ11Ê¬¤È¡¢½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤Æ¤â¥¿¥¯¥·ー¤Ç¤¹¤°¤Ëµ¢¤ì¤ë¹¥Î©ÃÏ¡£
ÅÔ¿´¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
◼︎¸¤¯Êë¤é¤»¤ë¥³¥¹¥ÈÀß·×
¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¦WiFi¡¦¥é¥ó¥É¥êーÍøÍÑÎÁ¤Ï¶¦±×Èñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³Û¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÇÍ½»»´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£ÌµÂÌ¤òºï¤Ã¤Æ¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡£
¸¤¯Êë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
◼︎°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¡¢ ¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·
µ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¤È¤¡¢¿¼¤¯½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢
¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡È¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç²á¤´¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼«Í³¤¬¡¢Æü¾ï¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½»¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¶¦ÍÑÉô¡§²á¤´¤·Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¶õ´Ö¡ä
¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¡£
¿©»ö¤ä»Å»ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤«¤éÃÌ¾Ð¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þ´Ö¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Î¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ï¿¢Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÄÌ¤êÈ´¤±¤ä¤¹¤¤²óÍ·À¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥é¥ó¥É·¿¤ÎÂ¤ºî¥¥Ã¥Á¥ó¡£Ä´Íý¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤ä¿©´ï¡¢¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤ê¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹
ÀÅ¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î¥¹¥Úー¥¹¡£
Èè¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ç¿¼¸ÆµÛ¡£³°Éô¤Ø¿¢ºÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¥¬ー¥Ç¥ó
¶¦Í¶õ´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿³°Éô¤Î¶õ´Ö¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¶ÊÀþ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿Å·°æ¤«¤é±À¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í¼Æü¤ÈÄ«Æü¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÌÀ¤ë¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£
¡ãÀìÍÉô¡§¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¡ä
ÀìÍÉô
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡ÖÊë¤é¤·¿´ÃÏ¡×¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¸Ä¼¼¶õ´Ö¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë²È¶ñÉÕ¤¡£¥·¥ã¥ïー¤äÀöÌÌÂæ¤Ê¤É¡¢¿È»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¤ëÀßÈ÷¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥¿¥ÖÉÕ¤¤Î¤ªÉô²°¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È°Â¤é¤°¼«Ê¬¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖHAUN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖHAUN¡×¤Ï¡¢Êë¤é¤·¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥³¥ê¥Ó¥ó¥°ÄÂÂß¤Ç¤¹¡£
·úÃÛ²È¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¶õ´Ö¡×¤Ë¤Ï¼«Á³¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëË¤«¤Ê¿¢ºÏ¤òÇÛÃÖ¡£ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤äÉ÷¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¿Í¤È±ó¤¹¤®¤º¶á¤¹¤®¤Ê¤¤Äø¤è¤¤´Ö¹ç¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¶õ´ÖÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤â¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
HAUN¤Ê¤é¡¢Éß¶âÎé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤¬Á´¤Æ¥¼¥í¡£ÌµÎÁ¤ÇWi-Fi¤ä¥é¥ó¥É¥êー¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Ï¶¦±×Èñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤â´°È÷¡£
¸°¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Àß·×¥Áー¥à ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡Úmok architects¡Ê¥â¥Ã¥¯¡¦¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
º¸¡§¿¹ÅÄÈþµª»á¡¡±¦¡§¾®ÎÓÍ¥»á
¿¹ÅÄ Èþµª¡¦¾®ÎÓ Í¥¤¬¶¦Æ±¼çºË¤¹¤ëÆüËÜ¡¦Åìµþ¤È¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¡£ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ø¤ÎÎ¹¤Î¤Ê¤«¤Îµ¤¤Å¤¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¡¦¿Í¡¹¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¡¦¤½¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í¤¨Êý¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¡ÖÉáÊ×Åª¤Ê·Á¡×¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
web¡¡¡¡¡¡ : http://mokarchitects.dk/
Instagram : @mok_architects
¡Ú&K architects¡Ê¥¢¥ó¥É¥±ー¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¶âÅÄÌ¤Íè»á
¶âÅÄÌ¤Íè¤¬¼çºË¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¡Ö&¡×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤ËÀß·×³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Àß·×»öÌ³½ê¡£¼ê¿¨¤ê¤ä²¹ÅÙ´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¾ì½êºî¤ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
web¡¡¡¡¡¡ : https://www.andkarchitects.com/
Instagram : @idea.of.andk
²ñ¼Ò³µÍ×
¡ã¼ÒÌ¾¡ä HAUN³ô¼°²ñ¼Ò
¡ãËÜ¼Ò¡ä ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-2-31 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥Îー¥¹¥¿¥ïー£¹³¬
¡ãÂåÉ½¼Ô¡ä µÈÅèË¡À¸
¡ãÀßÎ©¡ä 2018Ç¯8·î8Æü
¡ãHAUN HP¡ä http://haun.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÁë¸ý¡Û
HAUN¹Êó¡¡Ã´Åö¡§À¶¿å
TEL¡§090-7077-4305
MAIL¡§media@haun.co.jp