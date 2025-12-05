¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¼Ì¿¿²È¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÆâÆ£Î§»Ò¤¬ÄÖ¤ë¡¢¤¢¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î¡Ö¤½¤ì¤«¤é¡×¡£¼Ì¿¿½¸¡ØÇò¤Î»þ´Ö Éü¹ïÈÇ Ì¾ÇÏ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°úÂà¸åÆó½½Ç¯¤ÎÆü¡¹¡ÙÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ØÇò¤Î»þ´Ö¡¡Éü¹ïÈÇ¡¡Ì¾ÇÏ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°úÂà¸åÆó½½Ç¯¤ÎÆü¡¹¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¸å¤òÉÁ¤¯¼Ì¿¿½¸
¢¥1990Ç¯12·î23Æü ÍÇÏµÇ°¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
¢¥1991Ç¯2·î6Æü¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
1990Ç¯12·î23Æü¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¾¡¤Ã¤¿ÍÇÏµÇ°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡È´ñÀ×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤Î¥ìー¥¹¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï°úÂà¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ë¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¡ØÇò¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¨¡¨¡¡£¤½¤Î¶Á¤¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î½ª¤ï¤ê¤«¤éÊ¿À®½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡¢¶¥ÇÏ¤¬Ç®¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ½ñ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°úÂà¤·¤¿¥ª¥°¥ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Í¾À¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬½ñÀÒ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ëÅÁÀâ¤ÎÇÏ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ºÇ¸å¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ»à¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç
¢¥2008Ç¯11·î9Æü¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
¢¥2010Ç¯6·î20Æü¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
¡ØÇò¤Î»þ´Ö¡Ù¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎËÒ¾ì¤Ç²á¤´¤¹¥ª¥°¥ê¤Î»Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢2008Ç¯11·î9Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ¸ø³«¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2010Ç¯7·î3Æü¤ËµÞÀÂ¤¹¤ë¡¢¤ï¤º¤«1½µ´ÖÁ°¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ï°²ÌÓ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÓ¿§¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï³¥¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÏÂÎ¤¬Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÇò¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Æ¤¬¤ß¡¢¿¬Èø¡¢Á°È±¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Þ¤Ç¤âÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÁ´¿È¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇ¯¼¡½ç¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¿§¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶ÚÆù¤ÎÉâ¤½Ð¤ë¡¢Èþ¤·¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÁé¤»¡¢´é¤Ä¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡
ÆâÆ£Î§»Ò¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¿¤¬Ï·¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¹îÌÀ¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»ëÀþ¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢¥ª¥°¥ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥°¥ê¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£»£±Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¼Ì¿¿²È¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÆâÆ£Î§»Ò¡ª
¢¥¥Ï¥®¥Î¥«¥à¥¤¥ªー¤È
¡úÃø¼Ô¾Ò²ð¡ú
Åìµþ¼Ì¿¿ÀìÌç³Ø¹»¡Ê¸½Åìµþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¡ËÂ´¶È¸å¡¢MY¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò·Ð¤Æº£°æÔè·Ã»á¤Ë»Õ»ö¡£¡Ø½µ´©¶¥ÇÏÊóÃÎ¡Ù¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎËÒ¾ì¤ÇÇÏ¤Î¿Æ»Æ¤ä¼ï²´ÇÏ¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¡£
1989Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¤ò³«ºÅ¡£1990Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢½÷À½é¤Î¡ÖJRAÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
1997Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Ø°Ü½»¡£À¸»ºËÒ¾ì¤Ë¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¼Ì¿¿²È¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ª¡¡¤³¤Î12·î¤Ë¤Ï½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡Ù¤â´©¹ÔÍ½Äê¡£
°Ê²¼¡¢¡Ø¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡Ù·ÇºÜºîÉÊ¤è¤êÈ´¿è¡£
¢¥¡Ö»ä¤ÎÊõÊª¡×¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
¢¥¡Ö¸Þ½ÅÁÕ¡×¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
¢¥¡ÖÆ·µ±¤¤Æ¡×¡¿Photo¡§Ritsuko Naito
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¢£¡ØÇò¤Î»þ´Ö¡¡Éü¹ïÈÇ¡¡Ì¾ÇÏ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×°úÂà¸åÆó½½Ç¯¤ÎÆü¡¹¡Ù
¼Ì¿¿¡§ÆâÆ£Î§»Ò
Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î4Æü
È½·¿¡§A4È½¡¿96¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-407076-9¡¡
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1340707600(https://hon.gakken.jp/book/1340707600)
¡ÚËÜ½ñ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4054070760/(https://www.amazon.co.jp/dp/4054070760/)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18400463/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400463/)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¡https://7net.omni7.jp/detail/1107655484(https://7net.omni7.jp/detail/1107655484)
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡¦Kindle¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LQ31LV/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4LQ31LV/)
¡¦³ÚÅ·Kobo¡§https://books.rakuten.co.jp/rk/5616456c76b83a7bb82c4351b3f780b9/(https://books.rakuten.co.jp/rk/5616456c76b83a7bb82c4351b3f780b9/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊGakken Inc.¡Ë
https://www.corp-gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛê Ã£Ìé
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2009Ç¯1·î13Æü¡Ê2022Ç¯10·î1Æü¾¦¹æÊÑ¹¹¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§50É´Ëü±ß
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8416 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»ö¶È¡¢°åÎÅ¡¦´Ç¸î½ÐÈÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±à¡¦³Ø¹»¸þ¤±»ö¶È¡¢¶µ¼¼´ØÏ¢»ö¶È¡¢EC¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ö¶È¡¢¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«
¢£³ô¼°²ñ¼Ò³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊGAKKEN HOLDINGS CO., LTD.¡Ë
https://www.gakken.co.jp/
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶ Çî¾¼
¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1947Ç¯3·î31Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§19,817É´Ëü±ß
¡¦Çä¾å¹â¡§1,991²¯±ß¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡§82¼Ò¡Ê2025Ç¯9·î´ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9470¡Ë
¡¦½êºß½»½ê¡§¢©141-8510 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6431-1001¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§1946Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶µ°é¡¦°åÎÅÊ¡»ã´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ý³ô²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ°éÊ¬Ìî¡§¡Ö³Ø¸¦¶µ¼¼¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¶µ¼¼¡¦³Ø½¬½Î»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Ø½¬¶µºà¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶µ²Ê½ñ¡¦ÊÝ°éÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î±à¡¦³Ø¹»»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅÊ¡»ãÊ¬Ìî¡§¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ç§ÃÎ¾É¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ°é±à¡¦³ØÆ¸¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡§150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¡¦»ö¶ÈÅ¸³«