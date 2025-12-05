freee¥µ¥¤¥ó¡¢1·î»Ü¹Ô¤Î¼èÅ¬Ë¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¡¥×¥é¥ó¤´¤È¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÈÁ´¥×¥é¥ó¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
¢£¥Þ¥¸²ÁÃÍ¥µ¥Þ¥êー¡Ê¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Ë
- freee¥µ¥¤¥ó¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿
- ¼èÅ¬Ë¡»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤ÇÅÅ»Ò·ÀÌó¥Ëー¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑID¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶âÉÔÍ×¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
- ¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢freee¥µ¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹¡Öfreee¥µ¥¤¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÀß¤±¤Æ¤¤¤¿ÍøÍÑID¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶âÉÔÍ×¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢freee¥µ¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼èÅ¬Ë¡»Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤ÇÅÅ»Ò·ÀÌó¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë
2026Ç¯1·î¤«¤é¿·¤¿¤ËÃæ¾®¼õÂ÷¼è°úÅ¬Àµ²½Ë¡¡Ê°Ê²¼¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼èÅ¬Ë¡¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î²¼ÀÁË¡¤è¤ê¤âÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¡¢»ñËÜ¶â¤¬°ìÄê°Ê²¼¤Ç¤â½¾¶È°÷¿ô¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»ö¶È¼Ô¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÀÌó¶ÈÌ³¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¥Ëー¥º¤¬º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¥×¥é¥ó¤Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Á´¥×¥é¥ó¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
º£²ó¤Î¥×¥é¥ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¡ÖStarter¥×¥é¥ó¡×¤ËÂÐÌÌ·ÀÌóµ¡Ç½¤ÈÊ¸½ñÊÝ´Éµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¡ÖStandard¥×¥é¥ó¡×°Ê¾å¤ËAI·ÀÌó¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡¢¡ÖAdvance¥×¥é¥ó¡×¤È¡ÖEnterprise¥×¥é¥ó¡×¤ËÅÅ»Ò¥µ¥¤¥óÌµÎÁÏÈ¡¢Ê¸½ñÊÝ´É¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¾å¸Â¿ô¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥é¥ó¤´¤È¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ID¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇID¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ëfreee¥µ¥¤¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¥×¥é¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ãµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¿·¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ
¿·¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.freee.co.jp/sign/pricing/
¢£freee¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëÊÛ¸î»Î´Æ½¤¤ÎÅÅ»Ò·ÀÌó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿½¹þ½ñ¤äÆþ¼Ò´ØÏ¢½ñÎà¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¸½ñ¤Î¡ÚºîÀ®¡¦ãÈµÄ¡¦Á÷¿®¡¦½ðÌ¾/Äù·ë¡¦ÊÝ´É/´ÉÍý¡Û¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³Î¼Â¤Ë¡¦¤¹¤°¤Ë¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÉÔÌÀÅÀ¤ò¤¹¤°¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢freee¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÅý¹ç·¿¥¯¥é¥¦¥ÉERP¥µー¥Ó¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢²ñ·×¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¦¿Í»öÏ«Ì³¤È·ÀÌó¤ò°ìÂÎ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
freee¥µ¥¤¥ó¡§https://www.freee.co.jp/sign/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£