¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù2026Ç¯1·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Ï¡ÖÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó´Æ½¤¡¡¹â¸«¤¨¡ª ºÇ¶¯¶â±¿¥ß¥ËºâÉÛ¡×¤¬ÉÕÏ¿¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA LifeDesign¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Àî¶âÀµË¡¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó´Æ½¤¡¡¹â¸«¤¨¡ª ºÇ¶¯¶â±¿¥ß¥ËºâÉÛ¡×¤¬ÉÕÏ¿¤Ë¤Ä¤¯¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù1·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Amazon¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤âÂ³¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÊª²Á¹â¤äÀè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔ°Â--¡£²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏÃÂê¤ÎÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó¤¬¡¢¿ô»ú¤È¿§¤Î¥Ñ¥ïー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¶â±¿¥ß¥ËºâÉÛ¡É¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶â±¿¥ß¥ËºâÉÛ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡üÁ°ÌÌ¤ËÇó²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡Ö7¡×¤È¡Ö8¡×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡ª¡¡
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿¡Ö38¡×¤Ë¼Â¤Ï¡Ä±¿µ¤¤ò¹â¤á¤ëÈëÌ©¤¬¡ª
¤à¤À¤Å¤«¤¤¤ò¼«Á³¤È¸º¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ô»ú¡Ö7¡×¤È¡Ö8¡×¤¬¥í¥´¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤¿¡Ö38¡×¤Ï¡¢²ÈÄí±¿¤È¶â±¿¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢°ú¼ê¤Ë¹ï°õ¡£¿ô»ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ª¶â¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¥é¥á¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë¡ª
É½ÌÌ¤Ï¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥á¤¬µ±¤¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¤é¤á¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤¬µÈ¤È¤µ¤ì¤ë2026Ç¯¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¤ò³«¤¯¤È¡Ä¡Ä¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿§¤Ï¥é¥Ù¥ó¥Àー¡ª
¡ü¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ï²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÆ±»þ¤ËÎäÀÅ¤µ¤â±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿§¡£
¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿ô¡Ö6¡×¤â¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔÂç¤Ç¤¹¡ª
¡ü¤ª»¥¤ÎÀÞ¤êÌÜ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤â¶â±¿¤Ë¡ý¡£
¾®Á¬¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¡¢¼ê·Ú¤ËÉþ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¡ª
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤«¤é¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¥µ¥ÖºâÉÛ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î±¿µ¤¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þÂå¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤¼¤Ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊËèÆü¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù2026Ç¯1·î¹æÆÃÊÌÈÇ¡¡
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡ÖÎ°µåÉ÷¿å»Ö¥·¥¦¥Þ¤µ¤ó´Æ½¤¡¡¹â¸«¤¨¡ª ºÇ¶¯¶â±¿¥ß¥ËºâÉÛ¡×
¡Ò¼çÁÇºà¡Ó¹çÀ®Èé³×¡ÊPVC¥ì¥¶ー¡Ë¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¹ç¶â
¡Ò¥µ¥¤¥º¡Ó½Ä95 ¡ß ²£115¡ß ¥Þ¥Á20mm¡¡¢¨»Å¾å¤¬¤ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î¸íº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA LifeDesign¡¡È¯Çä¡§KADOKAWA
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î25Æü
²Á³Ê¡§1,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322509000935/
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÏ¿¤Ï¡¢¼ÂÊª¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹