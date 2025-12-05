¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÖÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÚ²°Ë§ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚTOPICS¡Û
¢¡12·î¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÆ¯¤¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹Âç³ØÀ¸¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¡£Áý¤ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇÂ¿¡Ú¿Þ£±¡¢2¡¢£³¡Û
¢¡12·î¤Ë¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè°Ê³°¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×³ä¹ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¡£Æ¯¤Êý¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ä¡ÖÃ±È¯¤Î»Å»ö¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ú¿Þ4¡¢5¡Û
¢¡µ¢¾ÊÀè¤¬¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶ÈÃæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Öµ¢¾Ê¡×¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï55.7¡ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á26.6¡ó¤Ï¡Öµ¢¾ÊÀè¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×¡Ú¿Þ6¡¢£·¡Û
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢¡12·î¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÆ¯¤¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹Âç³ØÀ¸¤Ï3¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¡£Áý¤ä¤¹ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤¬ºÇÂ¿
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶ÈÃæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÆ¯¤¯»þ´Ö¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï34.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶È¼ÔÁ´ÂÎ¡Ê14.5¡ó¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¡Ê34.5%¡Ë¡×¤Î¤Û¤¦¤¬20.0pt¹â¤¯¡¢12·î¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç³ØÀ¸¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥·¥Õ¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤Ë¡¢·î´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ½¢¶È»þ´Ö¤«¤é¤É¤ÎÄøÅÙÁý¤ä¤¹¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1～2³ä¡×¤¬ 45.1¡ó ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢¡Ö3～4³ä¡×¤¬ 35.2¡ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
Áý¤ä¤¹ÍýÍ³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ê71.8¡ó¡Ë¡×¡Ö»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ê43.7¡ó¡Ë¡×¡ÖÊó½·¤ä¾ò·ï¤¬°ì»þÅª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ê21.1¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¿Þ1¡¢2¡¢3¡Û
¡Ú¿Þ1¡Û
¡Ú¿Þ2¡Û
¡Ú¿Þ3¡Û
¢¡12·î¤Ë¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È°Ê³°¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×Âç³ØÀ¸¤Î³ä¹ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¡£Æ¯¤Êý¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ä¡ÖÃ±È¯¤Î»Å»ö¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶ÈÃæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¡Ö¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè°Ê³°¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×³ä¹ç¤Ï58.3¡ó¤Ç¡¢2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶È¼ÔÁ´ÂÎ¡Ê40.4¡ó¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢Âç³ØÀ¸¡Ê58.3%¡Ë¤ÎÊý¤¬17.9pt¹â¤¯¡¢¸½ºß¤Î½¢¶ÈÀè°Ê³°¤Ç¤Î½¢Ï«°Õ¸þ¤â¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè°Ê³°¤Ç¿·¤·¤¤»Å»ö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡ÖÃ±È¯¤Î»Å»ö¡×¤ò´õË¾¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì30.6¡ó¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
Á´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂç³ØÀ¸¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤äÆüÄø¤ò½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ëÆ¯¤Êý¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ö¸þ¤Ï¡¢µÙ²Ë¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ4¡¢5¡Û
¡Ú¿Þ4¡Û
¡Ú¿Þ5¡Û
¢¡µ¢¾ÊÀè¤¬¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶ÈÃæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Öµ¢¾Ê¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤Ï55.7¡ó¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢26.6¡ó¤Ï¡Öµ¢¾ÊÀè¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×
µ¢¾ÊÀè¤¬¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶ÈÃæ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡Öµ¢¾Ê¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï55.7¡ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶È¼ÔÁ´ÂÎ¡Ê33.3¡ó¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È22.4pt¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öµ¢¾Ê¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¡¢¡Öµ¢¾ÊÀè¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï26¡¥6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¢¶È¼ÔÁ´ÂÎ¡Ê16.5¡ó¡Ë¤è¤ê10.1pt¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆ¯¤Êý¤Ïµ¢¾ÊÀè¤Ç¤â·ä´Ö»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ëÆ°¤¤¬¤Ç¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Æ¯¤Êý¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ú¿Þ6¡¢7¡Û
¡Ú¿Þ6¡Û
¡Ú¿Þ7¡Û
¡ÚÄ´ººÃ´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»þ´Ö¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤¬Á´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¯¡¢¸½ºß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤¹µ¤¨¡×¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Ëö¤ò¡Ö²Ô¤®»þ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤¢¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅßµÙ¤ß¤Ë¤è¤ë»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤ä¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ»Üºö¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤·¤Æ±Ç¤ê¡¢Ã»´ü½¢Ï«¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾ÊÀè¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤â¤ß¤é¤ì¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê½¢Ï«¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤òË¾¤à¿Íºà¤È¿ÍºàÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë´ë¶È¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ²óÈò¤Ë¸þ¤±¤¿Í¸ú¤Ê»Üºö¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥ê¥µー¥Á¥é¥Ü¡¡¸¦µæ°÷¡¡²ÅÅèËãÍ§Èþ
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÖÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ÂÂÖÄ´ºº¡×
¢£Ä´ºº´ü´Ö
2025Ç¯11·î4Æü(·î)～11·î10Æü(·î)
¢£½¸·×ÂÐ¾Ý
¡ÚÁ´ÂÎ¡ÛÁ´¹ñ¤Î15-69ºÐ¤ÎÃË½÷(Ãæ³ØÀ¸¤ò½ü¤¯)¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡ÚÂç³ØÀ¸¡Û
19-23ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¡¢Ã»´üÂç³Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Åù¤Î³ØÀ¸´Þ¤à¡Ë
¢£Í¸ú²óÅú¿ô
¡ÚÁ´ÂÎ¡Û3,210¥µ¥ó¥×¥ë
¡ÚÂç³ØÀ¸¡Û206¥µ¥ó¥×¥ë
¢£Ä´ººÊýË¡
WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡¥¢¥ó¥±ー¥È¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡§³°ÉôÄ´ºº²ñ¼Ò
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Êhttps://career-research.mynavi.jp/reserch/20251205_105028/¡Ë
