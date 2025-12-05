²£ÉÍ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ÇÅß¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¡ª
12·î¤Î²£ÉÍ¤Ï¡¢³¹Ãæ¤¬¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¡¢Åß¤Î²Ú¤ä¤®¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Êµ¨Àá¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È³Ú¤·¤à¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢²£ÉÍ¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£ÃÏ¸µ¤ÎÍÌ¾¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¡Ö¥Ù¥ë¥°¤Î£´·î¡×¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥¨¥ë¥´¥Ù¥Óー¤Î¥Ù¥Óー¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢Åß¤Î²£ÉÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊÖÎéÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊÖÎéÉÊ
¢£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥¹¥±ー¥¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÅß¤ò
¥¢¥ó¥È¥ë¥á¥°¥é¥Ã¥»¡¡ ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥¡Ê(³ô)¥æ¥Ë¥Þ¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¡Ê¥Ù¥ë¥°¤Î£´·î¡Ë¡Ë
¡Ö¥±ー¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥¤¥¹¥±ー¥¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ò¥¢¥¤¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤¤¤Á¤´¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤È¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤ò½Å¤Í¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òºÌ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡§13,000±ß¡Ë
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6762176
¢£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø°Â¿´¤È²÷Å¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¨¥ë¥´¥Ù¥Óー OMNI Breeze¡Ê(³ô)¥À¥Ã¥É¥¦¥§¥¤¡Ë
¥¨¥ë¥´¥Ù¥Óー¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¢ÄÌµ¤À¤È²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖOMNI Breeze¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£½À¤é¤«¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ÇÊú¤Ã¤³¤Ò¤â¤ÎÃæ¤Î¼¾µ¤¤äÇ®¤òÁÇÁá¤¯³°¤ËÆ¨¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àß·×¤Ç¸ª¹ø¤Î²Ù½Å¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ê¬»¶¡£ÊØÍø¤Ê¥Ýー¥Á¡¢È¿¼Í¥Æー¥×¤ä¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤Éµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡§95,000±ß¡Ë
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6773379
¢£Ç»¸ü¥·¥ç¥³¥é¤È¹á¤Ð¤·¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎìÔÂô¤Ê¼êÅÚ»º
²£ßÀ¥ì¥ó¥¬ÄÌ¤ê¥·¥ç¥³¥é24¸Ä¡Ê(³ô)¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¥ó¡Ë
¥íー¥¹¥È¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¥·¥ç¥³¥éÌ£¤Î¼«²ÈÀ½À¸¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÈÍí¤á¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ìÔÂô¤Ç¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î24¸ÄÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡§10,000±ß¡Ë
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6839249
°ìÇ¯´Ö¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤Ë¡ª²£ÉÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¡£
¢£´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤´Ë«Èþ¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë
REVO BREWING¡¡PEACE¡Ê(³ô)¥È¥ê¥×¥ë¥¢ー¥ë¡Ë
Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É»º¥Û¥Ã¥×¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ïー¥È¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¯Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Óー¥ë¤ò¼Â¸½¡£¥¥ìÌ£¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥é¥¬ー¤Î±£¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¼¡¤Ê¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡§44,000±ß¡Ë
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6803501
¢£¶õ¤È³¤¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÇìÔÂô¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¡ÚUnico Polo Afternoon¡Ûµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¡Ü¥«¥Õ¥§¥Õ¥êー¥Õ¥íー¡¡¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê(³ô)RY¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë
²£ÉÍ¤ÎÀä·Ê¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î 20 ³¬¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤ò¥«¥Õ¥§¥Õ¥êー¥Õ¥íー¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¡¢Í¥²í¤ÇìÔÂô¤ÊÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡§37,000±ß¡Ë
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6760360
¢£¿¦¿Í¤Î¼êºî¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¼ê¤Þ¤ê¼÷»Ê
¤»¤ó¤¶¤óËÜÅ¹¡¡²Ú¤Æ¤Þ¤ê30¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê(³ô)¤»¤ó¤¶¤ó¡Ë
¸·Áª¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ê¼ê¤Þ¤ê¼÷»Ê¤¬15¼ïÎà¡£¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿ºî¤êÎ©¤Æ¤ò¡¢±ÕÂÎµÞÂ®ÎäÅàµ¡¡ÖÅàÌ²¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÎäÅà¤ÎÌó20ÇÜ¤ÎÂ®¤µ¤ÇÎäÅà¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÅàÁ°¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤ë°ïÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡§19,000±ß¡Ë
https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14100/6809066
¡Ö¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×ÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¡¢²£ÉÍ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¸½ÃÏ·èºÑ·¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ë¡¢¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²£ÉÍPier £¸¡Ê¥Ô¥¢¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¡×¤«¤é¡¢ÍøÍÑÅöÆü¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç·èºÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://yokohama-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/
¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë
¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²£ÉÍPier £¸¡Ê¥Ô¥¢¥¨¥¤¥È¡Ë