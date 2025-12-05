¡Ú³¨ËÜ¤Î¸¶ºî¡Û¡Ö¿À²ó¡×12/6¡ÊÅÚ¡ËºÆÊüÁ÷·èÄê¡ª¡Ø¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー ¤¦¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¡©¡Ù
¡¡¡¡½÷Í¥¡¦ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬70¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÁ´¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡¢£Å¥Æ¥ì¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡×¤ÎºÇ¿·³¨ËÜ¡¢¡Ø¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー ¤¦¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¡©¡Ù¤¬11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿·Ä¬¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡¡¤¸¤Ö¤ó¤ò¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ë¤¹¤ë¤¨¤Û¤ó¡Ù¤ÎÂèÆóÃÆ¤ÎËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¬¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡NHK E¥Æ¥ìÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡×¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¿À²ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£²ó¤Î¿·ºî³¨ËÜ¡Ø¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡¡¤¦¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¡©¡Ù¤Î¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¡©¡×¤¬ºÆÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡¦£±£²·î£¶Æü¡ÊÅÚ¡Ë£¹¡§£²£°～
¡¦£±£²·î£±£°Æü¡Ê¿å¡Ë£±£µ¡§£´£µ～
ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ç³¨ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢³¨ËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ã¤¤¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åú¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¼õÀº¡¢Ç¥¿±¡¢½Ð»º¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áÄø¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö´ñÀ×¡×――¡£¤½¤Îµ¤¤Å¤¤òÊª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢À¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Á³¤ÇÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ç¯Îð¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤°¤¯¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
º£Æü¤Ï¡Ö¤ßー¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤Î¡©¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¡Ö¤ßー¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡×¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¢£¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¤È¤Ï¡Ä¡©
ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Æ¥ì¥Ó¾Þ¤Û¤«³Æ¼ï¼õ¾Þ¤ÎÃíÌÜÈÖÁÈ¡ª
¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡×¤Ï¡¢NHK¡¡E¥Æ¥ì¤Ë¤Æ2022Ç¯3·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ÖÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
£µºÐ¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö¤ßー¡×¤¬¡¢¤³¤³¤í¤ä¤«¤é¤À¤Î¤Õ¤È¤·¤¿µ¿Ìä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¸¤Ö¤ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÁ¸±¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£¤ßー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ßー¤Î¥Ñ¥Ñ¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¥²¥¸¥²¥¸¤Î¥²ー¥¸¡¢¤¤ç¤¸¤ó¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ï¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¡£±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¿ô¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¤Ç´û¤Ë70°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¥¢¥¸¥¢¡¦¥Æ¥ì¥Ó¾Þ¡ÚÌ¤½¢³Ø»ù¸þ¤±ÈÖÁÈÉôÌç ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Û¡¢2022Ç¯¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ú¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È£±£°£°¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä·²¡Û¡¢2022Ç¯¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ú»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤À¤ÈÌ¤Íè¤òÂó¤¯¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¡ÆÃÊÌ¾Þ ¿³ºº°÷Ä¹ÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡¢2024Ç¯¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÚºÇÍ¥½¨»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¡Û¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¾ðÊó¡Û
NHK¡¡E¥Æ¥ì¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µÅÚÍË¸áÁ°9:20～¡¢Ëè½µ¿åÍË¸á¸å3:45～Á´¹ñÊüÁ÷Ãæ¡£
ÈÖÁÈHP¡§https://www.nhk.jp/p/iloveme
¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー´ØÏ¢¾ðÊó¡§https://www.sukusuku.com/contents/ilovemee
¢£½ñÀÒÆâÍÆ¾Ò²ð
E¥Æ¥ì¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡×¤Î³¨ËÜ¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤Î¡©¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¼ç¿Í¸ø¡Ö¤ßー¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤«¤é¡ÖÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡×¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë´ñÀ×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤°¤¯¤à°ìºý¡ª
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
¥ª¥Ã¥É¥¸¥ç¥Ö¡¿³¨
¥Æ¥ì¥Ó¤äWEB¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²»³Ú¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¡£¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡×¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òÀ©ºî¡£
¤¿¤±¤à¤é¤¿¤±¤·¡¿Ê¸
ÊüÁ÷ºî²È¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÀïÂâ¥¯¥Ã¥¯¥ë¥ó¡×¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥«¥®¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡×¤ÎµÓËÜ¤òÃ´¤¦¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥¢¥¤¥é¥Ö¤ßー¡¡¤¦¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¡©
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡Û¥ª¥Ã¥É¥¸¥ç¥Ö¡¿³¨ ¡¢¤¿¤±¤à¤é¤¿¤±¤·¡¿Ê¸
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025/11/27
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛA4ÈÇÊÑ·¿
¡ÚÄê²Á¡Û¡ÊÀÇ¹þ¡Ë1760±ß
¡ÚISBN¡Û978-4-10-355182-9
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/355182/