SNS¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー: Meltwater¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ë´Ø¤¹¤ëSNS¾å¤ÎÀ¼¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¸ø³«
¥½ー¥·¥ã¥ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëMeltwater Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÀÖÅÄ¾Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖMeltwater¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î²ñÏÃ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ëÆÃÀß¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¾¦Àï´ü¤Î¼çÍ×¥»ー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥Þ¥ó¥Çー¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ÎECºÇÂç¼ê¥¢¥ê¥Ð¥Ð¤¬Âçµ¬ÌÏ¥»ー¥ë¤È¤·¤Æ¹¤á¤¿Single¡Çs Day¡ÊÆÈ¿È¤ÎÆü¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¥Çー¥¿¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ÏÇ¯Ëö¾¦Àï¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë°ìÂç¥»ー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÄêÃå¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2020Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤ÏSNS¾å¤Î¸ý¥³¥ß¤ä¥ì¥Ó¥åー¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÅê¹Æ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾¦ÉÊ¡¢ÏÃÂê²½¤¹¤ëEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¿Íµ¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤äInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¾å¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸½¤ì¤Þ¤¹¡£º£²óMeltwater¤¬¸ø³«¤¹¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÎÆ°¤¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ï¡¢Meltwater¤¬Äó¶¡¤¹¤ëËÄÂç¤ÊSNS¡¦¥Ë¥åー¥¹¥Çー¥¿¤È¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÃê½Ðµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー´ü´ÖÃæ¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤¬²¿¤ò¸ì¤ê¡¢¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤«¤ò°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤Ë¤ÏSNS¤ä¥Ö¥í¥°¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ë¥åー¥¹¤ä¤½¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤«¤éÈ´¿è¡ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯ÏÃÎÌ¤Î¿ä°Ü
¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼️ SNS¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª2025Ç¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É
https://app.meltwater.com/report/public/cfmcbX68hAFZXC68UtVVT3Q2/snapshot
¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡§Meltwater
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü～12·î2Æü
◼️ Á´ÂÎ·¹¸þ¡¦ÃíÌÜÅÀ
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥Þ¥ó¥Çー¡¢Single¡Çs Day¤Î3¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²£ÊÂ¤Ó¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢SNS¡¦¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎÈ¯ÏÃÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤¬°µÅÝÅª¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯ÏÃÎÌ¤Î¿ä°Ü¡§10·î¤ËÆþ¤ê½ù¡¹¤ËÈ¯ÏÃÎÌ¤¬Áý²Ã¤·»Ï¤á¡¢11·î21Æü¤Ë¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê31Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
- ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤Ç¤ÏAmazon¤¬79%¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤¬10%¡¢Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬9.9%ÏÃÂê¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£au PAY¥Þー¥±¥Ã¥È¤äZOZOTOWN¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤¬¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¡£
- ¥µ¥¤¥Ðー¥Þ¥ó¥Çー¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯ÏÃÎÌ¤Î¿ä°Ü¡§11·î4Æü¤ËÈ¯ÏÃÎÌ¤¬µÞÁý¡¢11·î6Æü¤Ë¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê4000·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¦Àï´ü¤ÎÇÛÁ÷¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
- Single¡Çs day´Ø¤¹¤ëÈ¯ÏÃÎÌ¤Î¿ä°Ü¡§ÅöÆü¤Î11·î11Æü¤ËÈ¯ÏÃÎÌ¤¬µÞÁý¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê5000·ï¤òÄ¶¤¨¤¿
ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥»ー¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇ§ÃÎ¡¦»²²ÃÎ¨¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢SNS¤Ç¹ØÆþÊó¹ð¤ä¥ì¥Ó¥åー¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¹ÔÆ°¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢
- ¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ºÇ¤âÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
- ¤É¤Î¾¦ÉÊÎÎ°è¤¬º£Ç¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
- ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÈÏÃÂê²½¡É¤Ï¶¥¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤ÎÇÄ°®¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø³«Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö¥Çー¥¿Äó¶¡¡§Meltwater¡×¤È½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò²þÊÑ¤·¤Æ°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️Meltwater Japan¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Meltwater¤Ï2001Ç¯¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§ー¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢27,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ù¼Ò¤Ï2009Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢16Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¢¸ÜµÒ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅª³Î¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ ÀÖÅÄ¾Ç·
ÆüËÜ¸½ÃÏË¡¿Í¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-18-18 ÅìµÞÉÔÆ°»º·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://www.meltwater.com/jp