¥«¥Ä¥ª¼çÂÎ¤Î¿å»º²Ã¹©ÇÑ¿å¤ò´õ¼á¡¦Á°½èÍý¤Ê¤·¤Ç¡ÖÁôÎà-ÈùÀ¸Êª¶¦À¸ÇÝÃÏ¡×¤ËÅ¾´¹
¡Ú¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¿å»º²Ã¹©»ÜÀß¡Ê¼ç¤Ë¥«¥Ä¥ª¤ò¼è¤ê°·¤¤¡Ë¤«¤éÆÀ¤¿Ì¤½èÍý¤Î¸¶ÇÑ¿å¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÝÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¸½ÃÏÍ³Íè¤ÎÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤ÎÁý¿£¤Èµ¡Ç½¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 9Æü´Ö¤ÎÇÝÍÜ¤Ç¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ëÎÌ¤¬Ìó5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Î¸²Ãø¤ÊÃßÀÑ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÍÏÂ¸Íµ¡ÃºÁÇ¤Ï85%¡¢¥ê¥ó»À¥¤¥ª¥ó¤ÏÌó68%¤½¤ì¤¾¤ì¸º¾¯¤·¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¡ÊNH₄⁺¡Ë¤Ï°ì²áÅª¤ËÁý²Ã¸å¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·¡¢·ÏÆâ¤ÎÃâÁÇ½Û´Ä¤¬Íµ¡ÂÖÃâÁÇ¤Î¹Û²½Í¥°Ì¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 16S/18S rRNA°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤«¤é¡¢ÎÐÁô¥¯¥í¥ì¥é¤ÈÍµ¡ÊªÊ¬²ò¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëºÙ¶Ý¡ÊErythrobacter / ParacoccusÅù¡Ë¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- Á°½èÍýÉÔÍ×¤Î¼Â´Ä¶¾ò·ï²¼¤Ç¡¢±ÉÍÜ²ó¼ý·¿¡È»ñ¸»²½¡É¤Î¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿ÍË¾¤ÊÃÎ¸«¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ³µÍ×¡Û
¡¡ÀÅ²¬Âç³ØÂç³Ø±¡Áí¹ç²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ²Ê¤Î²Ã²ìÎÇ·ò¡Ê½¤»Î1Ç¯¡Ë¤ÈÄ¹ÈøÎË½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¥«¥Ä¥ª²Ã¹©»ÜÀß¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿Ì¤½èÍý¤Î¸¶ÇÑ¿å¤òÍÑ¤¤¡¢¸½ÃÏÍ³Íè¤ÎÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤ÎÇÝÍÜ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢½¾Íè¡Ö½èÍýº¤Æñ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿å»º²Ã¹©ÇÑ¿å¤ò¡È¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÝÃÏ¡É¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¤½èÍýÇÑ¿å¤Ë¼«Á³Å¬±þ¤·¤¿ÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«9Æü¤ÇÇÝÃÏ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ëÇ»ÅÙ¤ÏÌó5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½üµî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÇÑ¿å¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡Ö»ñ¸»²½¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹À®²Ì¤Ç¤¹¡£¼Â¸³¤Ç¤ÏDOC¡ÊÃí£±¡Ë¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¥ê¥ó»À¥¤¥ª¥ó¤âÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤Ï°ì²áÅª¤ËÁý²Ã¸å¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°ÂÖ¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ëÊ¬²ò¤ÈÁôÎà¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜÆ±²½¤¬»þ´Öº¹¤Ç¿Ê¤à¡ÖÍµ¡ÂÖÃâÁÇ¤Î¹Û²½-Æ±²½Ï¢·È¡×¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë16S/18S rRNA°äÅÁ»Ò²òÀÏ¡ÊÃí£²¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷¹çÀ®¤òÃ´¤¦¥¯¥í¥ì¥é¤È¡¢Íµ¡ÊªÊ¬²ò¤äÃâÁÇÊÑ´¹¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëºÙ¶Ý·²¡ÊErythrobacter¤äParacoccus¤Ê¤É¡Ë¤Î¶¦Â¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡ÖÇÑ¿å¡á½üµîÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÇÑ¿å¤ò¡ÈÇÝÍÜ»ñ¸»¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë³µÇ°¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÈîÎÁ¡¦»ôÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÁÇºà¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê±þÍÑ¤ÎÃ¼½ï¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¿å»º²Ã¹©¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÑ¿åÍøÍÑ¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯10·î29ÆüÉÕ¤Ç³Ø½Ñ»ï Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ÀÅ²¬Âç³Ø¡¡ÇÀ³ØÉô¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡Ä¹ÈøÎË
¡¡Ì¤½èÍý¤Î¤Þ¤Þ°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¿å»º²Ã¹©ÇÑ¿å¤ò¡¢¡È´õ¼á¤âÁ°½èÍý¤â¤»¤º¤Ë¡ÉÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤Î¶¦À¸ÎÏ¤ÇÇÝÃÏ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹©Äø¤Î´ÊÁÇ²½¤Ï¼ÂÁõ¾å¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñ¸»²ó¼ý¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÏ½Ð¤Î¿·¤·¤¤Æ»¶Ú¤ò³«¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÈ¿±þ´ïÀß·×¤ä¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢À¸À®¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ÎÍÑÅÓÊÌÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸¦µæÇØ·Ê¡Û
¡¡¿å»º²Ã¹©ÇÑ¿å¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÍµ¡Êª¤äÃâÁÇ¡¦¥ê¥ó¤ò¹âÇ»ÅÙ¤Ë´Þ¤à¤¿¤á¡¢½èÍý¤¬Æñ¤·¤¤ÇÑ¿å¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ï¼ç¤È¤·¤ÆCOD¡ÊÃí£³¡Ë¤ä±ÉÍÜ±ö¤Î½üµî¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¡¢³èÀ±øÅ¥Ë¡¡ÊÃí£´¡Ë¤Ê¤É¤Î¡Ö½èÍý¥×¥í¥»¥¹¡×¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢ÇÑ¿å¤òÃ±¤Ê¤ëÉé²Ù¸»¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ñ¸»¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁôÎà¤Ï¡¢¸÷¹çÀ®¤Ë¤è¤êÇÑ¿åÃæ¤Î±ÉÍÜ±ö¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÀ¸À®¤·¡¢ÈîÎÁ¡¦»ôÎÁ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁôÎà¤ÈºÙ¶Ý¤Î¶¦À¸´Ø·¸¤Ï¼«Á³³¦¤ÇÉáÊ×Åª¤Ë¸«¤é¤ì¡¢ÁôÎà¤¬¸÷¹çÀ®¤ÇÍµ¡Êª¤ò¶¡µë¤·¡¢ºÙ¶Ý¤¬Íµ¡ÊªÊ¬²ò¤äÃâÁÇ½Û´Ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áê¸ß¤Ë°ÂÄê¤·¤¿Âå¼Õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£ÇÑ¿å´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤Ï¹â¤¤Å¬±þÎÏ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î¿å»º²Ã¹©»ÜÀß¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¡ÖÌ¤½èÍý¤Î¸¶ÇÑ¿å¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÝÍÜÇÝÃÏ¤ËÍÑ¤¤¤¿»öÎã¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤Î¥«¥Ä¥ª²Ã¹©»ÜÀßÍ³Íè¤ÎÌ¤½èÍýÇÑ¿å¤òÍÑ¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ë¼«Á³Å¬±þ¤·¤¿ÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤ÎÇÝÍÜ¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ï¡Ö½èÍýº¤Æñ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÑ¿å¤ò¡ÈÇÝÍÜ»ñ¸»¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¡Û
¡¡ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÄ¹ÈøÎË½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»Ô¥«¥Ä¥ª²Ã¹©»ÜÀß¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿Ì¤½èÍýÇÑ¿å¤òÍÑ¤¤¡¢¸½ÃÏÍ³Íè¤ÎÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤ÎÇÝÍÜ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢±ÉÍÜ±öÆ°ÂÖ¡¦·²½¸¹½Â¤¡¦»ñ¸»²½²ÄÇ½À¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¿Þ¡Ë¡£
- ¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹À¸À®
¡¡ÇÑ¿å¤ËÁôÎà-ÈùÀ¸ÊªÊ£¹ç·Ï¤òÄ¾ÀÜÀÜ¼ï¤¹¤ë¤È¡¢ÇÝÃÏ¤Ï9Æü°ÊÆâ¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¿§¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥í¥í¥Õ¥£¥ëÇ»ÅÙ¤Ï½é´ü¤ÎÌó5ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¡¢Á´·üÂùÊª¼ÁÎÌ¡ÊTSS¡Ë¤âÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÇÑ¿åÃæ¤Î±ÉÍÜÊ¬¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¸÷¹çÀ®¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ØÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¿å¼ÁÆ°ÂÖ
¡¡DOC¤Ï½é´ü¤«¤éµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¡¢9Æü´Ö¤ÇÌó85¡ó¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó»À¥¤¥ª¥óÇ»ÅÙ¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡ÊÌó70¡óÄã²¼¡Ë¤·¡¢ÃâÁÇ¸»¤Î¤¦¤Á¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤Ï°ì²áÅª¤ËÁý²Ã¸å¡¢½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµóÆ°¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥Ú¥×¥Á¥É¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¤òÊü½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÁôÎà¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÍµ¡ÂÖÃâÁÇ¤Î¹Û²½-Æ±²½Ï¢·È¡×¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÈùÀ¸Êª·²½¸²òÀÏ
¡¡16S/18S rRNA°äÅÁ»Ò²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¸÷¹çÀ®¤òÃ´¤¦¥¯¥í¥ì¥éÂ°ÁôÎà¤¬Í¥Àê¤·¡¢Æ±»þ¤ËErythrobacter¤äParacoccus¤È¤¤¤Ã¤¿Íµ¡ÊªÊ¬²ò¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëºÙ¶Ý·²¤Î¶¦Â¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÁôÎà¤¬¶¡µë¤¹¤ë»ÀÁÇ¤äÍµ¡Êª¤òÍøÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÁôÎà¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç±ÉÍÜ±ö¤òºÆ¶¡µë¤¹¤ë¡Öµ¡Ç½Åª¶¦À¸´Ø·¸¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- »ñ¸»²½¤Î²ÄÇ½À
¡¡ËÜÇÝÍÜ·Ï¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÁôÎà-ÈùÀ¸Êª¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ï¡¢ÈîÎÁ¤ä»ôÎÁ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¿å»º²Ã¹©ÇÑ¿å¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇÝÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÀ®Ê¬¡ÊÎã¤¨¤ÐÂ¿²ÁÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤äÍÍÑ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤ò´Þ¤à¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¡ÖÇÑ¿å¡á½èÍýÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÈ¯ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÇÑ¿å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÈÇÝÍÜ»ñ¸»¡É¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¿·¤·¤¤³µÇ°¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ÎÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤äÈîÎÁ¡¦»ôÎÁ»î¸³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿å»º²Ã¹©¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ²ÄÇ½À¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÑ¿åÍøÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
·ÇºÜ»ïÌ¾: Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë: Cultivation of a native microalgae-bacterial consortium in seafood processing wastewater primarily from skipjack tuna
Ãø¼Ô: Ryo-Ken T. Kaga, Sota Yokoyama, Hideyuki Adachi, Atsushi Kubo, Kazumi Nimura, Yuu Hirose, Ryo Nagao
DOI: https://doi.org/10.1093/bbb/zbaf155
¡ÚÍÑ¸ìÀâÌÀ¡Û
Ãí£±¡§DOC¡ÊÍÏÂ¸Íµ¡ÃºÁÇ¡Ë
¡¡DOC¤Ï¡¢¿åÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍµ¡Êª¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÃºÁÇÀ®Ê¬¤ÎÁíÎÌ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£ÈùÀ¸Êª¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë±ÉÍÜ¸»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÁôÎà¤äºÙ¶Ý¤ÎÁý¿£¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£²ÏÀî¡¦¸Ð¾Â¡¦ÇÓ¿å¤Ê¤É¤Î¿å´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿å¼Á¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí£²¡§16S/18S rRNA°äÅÁ»Ò²òÀÏ
¡¡16S rRNA °äÅÁ»Ò¡ÊºÙ¶Ý¤ä¸ÅºÙ¶Ý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ê¥Ü¥½ー¥à RNA °äÅÁ»Ò¤Î°ìÉô¡Ë¤ä 18S rRNA °äÅÁ»Ò¡Ê¿¿³ËÀ¸Êª¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ê¥Ü¥½ー¥à RNA °äÅÁ»Ò¤Î°ìÉô¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¸Êª¼ï¤´¤È¤ËÇÛÎó¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î°äÅÁ»ÒÇÛÎó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»îÎÁÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëºÙ¶Ý¡¦¸ÅºÙ¶Ý¤äÁôÎà¡¦¿¿³ËÈùÀ¸Êª¤Î¼ïÎà¤ä¹½À®Èæ¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶Ãæ¤ÎÈùÀ¸Êª·²½¸¤Î²òÀÏ¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊ¬»ÒÀ¸Êª³ØÅª¼êË¡¤Ç¤¹¡£
Ãí£³¡§COD¡Ê²½³ØÅª»ÀÁÇÍ×µáÎÌ¡Ë
¡¡COD¤Ï¡¢¿åÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤Ê¤É¤ò²½³ØÅª¤Ë»À²½¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇ¤ÎÎÌ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¿åÃæ¤ËÍµ¡Êª¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢±ø¤ì¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¿å¼Á±øÂù¤ÎÄøÅÙ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤Ê´Ä¶»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢ÇÓ¿å¤ä²ÏÀî¿å¤Î¸¡ºº¤Ë¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢DOC¤Ï¡Ö¿å¤ËÍÏ¤±¤¿Íµ¡Êª¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÃºÁÇÎÌ¡×¤òÄ¾ÀÜÂ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢COD¤Ï¡Ö¿åÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤ò»À²½¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇÎÌ¡×¤È¤·¤Æ´ÖÀÜÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ëÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢DOC¤ÏÍµ¡Êª¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÌ¤òÃºÁÇ¤ÇÉ½¤·¤¿»ØÉ¸¡¢COD¤Ï¤½¤ÎÍµ¡Êª¤¬´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ë»ÀÁÇ¾ÃÈñ¤Î±Æ¶Á¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
Ãí£´¡§³èÀ±øÅ¥Ë¡
¡¡³èÀ±øÅ¥Ë¡¤Ï¡¢²¼¿å¤ä¹©¾ìÇÓ¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÍµ¡Êª¤òÈùÀ¸Êª¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤ÇÊ¬²ò¡¦½üµî¤¹¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÇÑ¿å½èÍýË¡¤Ç¤¹¡£ÇÓ¿å¤òÇøµ¤Áå¤Ç¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¤«¤º®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤ä¸¶À¸Æ°Êª¤Ê¤É¤ÎÈùÀ¸Êª·²¡Ê³èÀ±øÅ¥¡Ë¤¬Áý¿£¤·¡¢Íµ¡Êª¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¦Ê¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÀÅÂÁå¤ÇÈùÀ¸Êª¤òÄÀ¹ß¤µ¤»¤Æ¿å¤ò¾ô²½¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËºÇ¤â¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸Êª³ØÅªÇÑ¿å½èÍýË¡¤Ç¤¹¡£