¡Ú¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥¡ÛÅß¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¡×¿·ÅÐ¾ì¡ª
²ÆìÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Æー¥¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æー¥¡×¤Ï¡¢
Åßµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢
¥Ñ¥ê¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¤Ë¡¢
ÁêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢
Åß¤Ë¤³¤½Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý³ú¤à¤È¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥¤ÎÆù½Á¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤¬¤¸¤ó¤ï¤êÍí¤ß¡¢
¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
´¨¤¤Æü¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Êー¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î¿©»ö¤Ê¤É¡¢
Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ì»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹ー¥×¡¦¥µ¥é¥À¡¦¤´ÈÓ¤¬ÉÕ¤¤¤¿ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ç¡¢
¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢Å¹Æâ¤Ç²¹¤«¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¢¤Ã¤¿¤«¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～ 2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
²Á³Ê¡§1,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨¥¹ー¥×¡¦¥µ¥é¥À¡¦¤´ÈÓÉÕ¤
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥Þ¥«¥í¥Ë¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨¤Ç¤¹