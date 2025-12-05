¥´¥ó¥Á¥ã¥ì¥Ã¥É´ðÄ´¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¹ÊÞ¤¬¶å½£¤Ë½éÅÐ¾ì¡¡¥´¥ó¥Á¥ã ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡²¬Å¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³ÑÅÄ ½ß¡¢°Ê²¼¥´¥ó¥Á¥ã¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡²¬Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡²¬Å¹¡×³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§¤Î¥´¥ó¥Á¥ã¤Ï¡¢200Å¹ÊÞÅþÃ£°Ê¹ß¤â¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å¹ÊÞ¿ô¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤Ê½ÐÅ¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¾åÎ¦°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾å¼Á¤Ê¤ªÃã¡×¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ù»ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥µー¥Ó¥¹¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤Ï¤º¤àÅ¹ÊÞ¶õ´Ö¤Ê¤É¡¢¥´¥ó¥Á¥ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥´¥ó¥Á¥ã¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¤ªÃãÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤Ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡¡¡§¥´¥ó¥Á¥ã ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡²¬Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©811-2303
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¡²¬¸©Áì²°·´Çô²°Ä®¼òÅÂ»úÏ·¥ÎÌÚ192-1¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÊ¡²¬2F
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10:00～21:00
µÒÀÊ¡¡¡¡¡¡¡§Ìµ¤·¡Ê¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë
¥´¥ó¥Á¥ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂæÏÑÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥´¥ó¥Á¥ã¡ÊGong cha¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ìó30¤«¹ñ¤Ç2,000Å¹°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë¾åÎ¦¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó200Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÃãÍÕ¤«¤éÅò²¹¡¦Ãê½Ð»þ´Ö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªÅ¹¤ÇÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÃã¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥ó¥Á¥ã ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ÑÅÄ ½ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-11-1 A-PLACE¿·¶¶6³¬
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡ ¡§ 2015Ç¯3·î25Æü
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡ ¡§ ¥Æ¥£ー¥«¥Õ¥§»ö¶È¤Î±¿±Ä(¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¦FCÅ¹±¿±Ä)
URL ¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.gongcha.co.jp
¢¨¡¡ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£