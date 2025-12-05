¡ÚSBI¥ê¥¹¥¿¾¯Ã»¡ÛÊÝ¸±¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ó¤À¡È¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ç¡ÖÃÏ¿ÌÊä½þÊÝ¸±Resta¡×Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡～Ã±ÆÈ¤Ç¤â²ÃÆþ¤Ç¤¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤Ë¾å¾è¤»¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á～
SBI¥ê¥¹¥¿¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄ Âî¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆÁ´Ö½ñÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®µÜ ±Ñ¹Ô¡Ë¤¬ 2025Ç¯11·î28Æü¤ËÈ¯´©¤·¤¿¡Ø£Î£Å£×¤è¤¤ÊÝ¸±¡¦°¤¤ÊÝ¸±2026Ç¯ÈÇ¡ÙÆâ¤Î¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏ¿ÌÊä½þÊÝ¸±Resta¡×¤¬Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤¬¡Ö¹¹ð¤ä×ÖÅÙ¤Ï°ìÀÚ
¤Ê¤·¡¢ÊÝ¸±¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¾ÃÈñ¼ÔÌÜÀþ¡×¤Ç¿É¸ý¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î½¸·×·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¾¯³ÛÃ»´ü(¥ß¥Ë)ÊÝ¸± ¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì
¼ê¤´¤í¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¡¢ÃÏ¿ÌÈïºÒ»þ¤ÎÀ¸³èºÆ·úÈñÍÑ¤òÈ÷¤¨¤é¤ì¤ëÃÏ¿ÌÊä½þÊÝ¸±
ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î¡¹1,210±ß¢¨¤«¤é¡£²È·×¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËÃÏ¿ÌºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã±ÆÈ¤Ç¤âÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ç¤â²ÃÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊÝ¸±¶â³ÛÊÌ¤Ë300Ëü±ß～900Ëü±ß¤Î5¥¿¥¤¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ä¼ê¡¦ÈóÌÚÂ¤¡¦ÊÝ¸±¶â³Û300Ëü±ß¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦·úÊª¹½Â¤¡¦ÀßÄê¤·¤¿ÊÝ¸±¶â³Û¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.jishin.co.jp/resta/product/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ ¼Ò Ì¾¡§SBI¥ê¥¹¥¿¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
¢£²ñ¼Ò¾Ò²ð¡§Åö¼Ò¤Ï¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¡ÖSBI¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¥°¥ëー¥×
²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2006Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿Âè1¹æ¤Î¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¡¢ÃÏ¿ÌÊä½þÊÝ¡¢·ëº§¼°Áí¹ç
Êä½þÊÝ¸±¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÊÝ¸±
¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-6-1
¢£ÀßÎ©Ç¯·î¡§2006Ç¯4·î
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¶È¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±¡ËÂè£±¹æ
¢££Õ £Ò £Ì¡§https://www.sbiresta.co.jp/