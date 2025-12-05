¡Ö·ÑÂ³Åª·Ð±Ä¾ðÊó¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¡Ö½è¶ø²þÁ±Åù²Ã»»¤Î°ìËÜ²½¡×¤ËÂÐ±þ¡£¿Í¤¬°é¤Ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡×¤È¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¹àÌÜ¡×¤Îºî¤êÊý¤òÅ°Äì²òÀâ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¿¥°¥ë¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÖÖ¹Å¸¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÝ°é±à¡¦¤³¤É¤â±à¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢±àÄ¹¡¢Íý»öÄ¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤È¿Í»öÉ¾²Á¹àÌÜ¤Îºî¤êÊý¥»¥ß¥Êー¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
ºòº£¤ÎÊÝ°é¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª·Ð±Ä¾ðÊó¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¤ä¡Ö½è¶ø²þÁ±Åù²Ã»»¤Î°ìËÜ²½¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·Ð±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎË¡¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÌÀ³Î²½¡×¤È¡Ö¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÎÊÝ°é»Î¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¾²Á´ð½à¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢·Ð±ÄÁØ¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¾²ÁÉ½¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾ºµë¡¦¾º³Ê¤Îº¬µò¤òÀâÌÀ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬¿¼¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Û£Ëæ¤ÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦¥êー¥ÀーÁØ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óÄã²¼¤ä¡¢°ìÉô¤Î¿¦°÷¤Ø¤Î¶ÈÌ³½¸Ãæ¡¢¤½¤·¤ÆÎ¥¿¦¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëººÄê¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹Àß·×¡×¤È¡ÖÉ¾²Á¹àÌÜºîÀ®¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¼ÂÁ©Îã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢À©ÅÙ¹½ÃÛ¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊªÁü¤Î¸À¸ì²½¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ±¿ÍÑÌÜÅª¤ÎºÆÀ°Íý: ¤Ê¤¼º£¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÈÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©½è¶ø²þÁ±ÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÕµÁ¡£
2. ¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹Àß·×Ë¡: ¡Ö¼«±à¤Ç°é¤Æ¤¿¤¤¿ÍÊªÁü¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ìò³ä¤È¹ÔÆ°¤ËÊ¬²ò¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Î³¬ÃÊ
¤òÉÁ¤¯¼êË¡¡£
3. É¾²Á¹àÌÜ¤Îºî¤êÊý: ¡ÖººÄê¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢Æü¡¹¤ÎÊÝ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤äOJT¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢À®Ä¹¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì
¤ë¹àÌÜ¤Î¶ñÂÎÎã¡£
¢£ ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦±àÄ¹ÀèÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
·Ð¸³¼Ô¤ÎÎ¥¿¦¤¬Â³¤¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤äÇÛÃÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö½è¶ø²þÁ±Åù²Ã»»¤Î°ìËÜ²½¡×¤ËÈ¼¤¤¡¢É¾²Á¤È½è¶ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢¾ÍèÁü¤ò¿¦°÷¤Ë¼¨¤·¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ±à¤´¤È¡¦±àÄ¹¤´¤È¤ÇÉ¾²Á¤Î±¿ÍÑ´ð½à¤¬¥Ð¥é¤Ä¤¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÅý°ì¤·¤¿¤¤¡£ ºÎÍÑÆñ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÄêÃåÎ¨¸þ¾å¤òºÇ½ÅÍ×·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥»¥ß¥ÊーÌ¾¡§ ¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤È¿Í»öÉ¾²Á¹àÌÜ¤Îºî¤êÊý¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§ 2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～14:00¡ÊLiveÇÛ¿®¡Ë
2025Ç¯12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～14:00¡ÊÏ¿²èÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¥Äー¥ë¡§ ZOOM¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¿¥°¥ë¥Þ S&MÉô ÅÄ¸ý ½×
¿½¹þÄùÀÚ¡§ ³ÆÆüÁ°Æü18»þ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§
-12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IDYU8EYvSAW30Hmc70hqrA#/registration
-12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00～
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0TUklsI6TaiGOoX7NBc8IQ#/registration
ÆâÍÆ¡§
-¤Ê¤¼¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¡¢É¾²ÁÀ©ÅÙ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡© ±¿ÍÑÌÜÅª¤ÎºÆÀ°Íý
-ÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÀß·×ÊýË¡
-À®Ä¹¼Â´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ¾²Á¹àÌÜ¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý
-¼ÂÁ©