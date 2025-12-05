¥ê¥Ð¥¹¥¿¤Î·úÀß¸½¾ì»Ü¹©´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖBuildee¡×¡¢KY¡Ê´í¸±Í½ÃÎ¡Ë³èÆ°¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤ò³«È¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¥¹¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶¹ª¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì»Ü¹©´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖBuildee¡Ê¥Ó¥ë¥Ç¥£ー¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖBuildee Ä´À°²ñµÄ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯ºÒ³²ËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´í¸±Í½ÃÎ³èÆ°¡Ê°Ê²¼ KY³èÆ°¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎµÏ¿¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¡ÖBuildee ÅÅ»ÒKY¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜµ¡Ç½¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸µÀÁ²ñ¼Ò¤ÏÆü¡¹¤ÎKY³èÆ°¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ä¢É¼¤Î°õºþ¡¦µÏ¿¡¦²óÍ÷¡¦ÊÝ´ÉÅù¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¤Îºï¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè10²óJAPAN BUILD TOKYOÆâ Âè5²ó ·úÀßDXÅ¸ Åìµþ¡×¤ÎÅö¼Ò½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Äó¶¡³«»Ï¤ÏÍè½Õ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜµ¡Ç½³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2025Ç¯5·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯Ï«Æ¯ºÒ³²È¯À¸¾õ¶·¤Î³µÍ×¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÀß¶È¤Î»àË´ºÒ³²·ï¿ô¤ÏÁ´»º¶È¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó30¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¾Ê¤Ï¡ÖÂè14¼¡Ï«Æ¯ºÒ³²ËÉ»ß·×²è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÀß¶È¤Î»àË´¼Ô¿ô¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2022Ç¯Èæ¤Ç15¡ó°Ê¾å¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢ºî¶È¹ÔÆ°¤½¤ÎÂ¾¶ÈÌ³¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë´í¸±À¤òÄ´ºº¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î´í¸±¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤áÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤º¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤È¤¤¤¦»Ý¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å°Äì¤·¤¿°ÂÁ´´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ºÒ³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎKY³èÆ°¤¬Æü¡¹¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢KY³èÆ°¤ÎµÏ¿¤È¤·¤Æ»æ¤ÎÄ¢É¼¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ÚÀ×¤È¤·¤ÆKY³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿·úÀßµ»Ç½¼Ô¤¬¼ê½ñ¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿Ä¢É¼¤ò°ìÄê´ü´ÖÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÄ¢É¼¤ÎËç¿ô¤Ï1¤Ä¤Î¸½¾ì¤Ç¿ôÀéËç¤«¤é¿ôËüËç¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¢É¼¤ò²óÍ÷¤¹¤ëºÝ¤ËÊ¶¼º¤ä±øÂ»¤ÎÈ¯À¸¡¢Ä¢É¼¤Î°õºþ¡¦·Ç¼¨¡¦ÊÝ´É¤Î¼ê´Ö¡¢ÊÝ´É¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤Îºî¶È¹©¿ô¡¦ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿KY³èÆ°¤ÎµÏ¿¡¦¾ðÊó¶¦Í¡¦ÊÝ´É¤Þ¤Ç¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ëËÜµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ÎKY³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å°Äì¤·¤¿°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜµ¡Ç½¤Î³µÍ×
ËÜµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥íー¥¤¥áー¥¸
ËÜµ¡Ç½¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖBuildee Ä´À°²ñµÄ¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ºî¶ÈÍ½Äê¤ò¸µ¤ËKY³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¾å¤Ç»²²Ã¼Ô¤ä³èÆ°ÆâÍÆ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸µÀÁ²ñ¼Ò¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¾å¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤ØÊÝ´É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ï¡ÖBuildee ÆþÂà¾ì´ÉÍý¡×¡Ê¢¨5¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºî¶È°÷¾ðÊó¤ÈÏ¢·È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖBuildee ÆþÂà¾ì´ÉÍý¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤è¤ê´ÊÊØ¤Ë»²²Ã¼Ô¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ðÊó¤Î¿¿ÀµÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢KY³èÆ°¤Î¡Ö³ÎÇ§¹àÌÜ¡×¤ä¡Ö¥ê¥¹¥¯É¾²ÁÃÍ¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¸Ä¼Ò¤´¤È¤Î±¿ÍÑ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÍÆ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè10²óJAPAN BUILD TOKYOÆâ Âè5²ó ·úÀßDXÅ¸ Åìµþ¡×¤ÎÅö¼Ò½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÜµ¡Ç½¤ÎÁàºî²èÌÌ¤äÊýË¡¤ò¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢KY³èÆ°¤Î¼Â»Ü¤«¤é¥Çー¥¿ÊÝ´É¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÁàºî¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢Íè½Õ¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖBuildee¡×¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤ä¥µー¥Ó¥¹³È½¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBuildee¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·úÀß¸½¾ì»Ü¹©´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖBuildee¡×¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë»Ü¹©´ÉÍý¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÄ´À°²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ëºî¶È´ÖÏ¢ÍíÄ´À°¤äÆþÂà¾ì´ÉÍý¡¢°ÂÁ´½ñÎàºîÀ®¡¢¿ÊÄ½¡¦Êâ³Ý´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢Åö½é¤è¤ê¡Ö¥æー¥¶ーÅÐÏ¿¤òÌµÀ©¸Â¡×¡Ö¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÍøÍÑ¤òÌµ½þ¡×¤È¤·¡¢³Æ»ÙÅ¹¡¦¸½¾ì¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Î¿»Æ©¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤·¤¿¸µÀÁ²ñ¼Ò¿ô¤Ï750¼Ò¤òÆÍÇË¤·¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î»Ü¹©´ÉÍýÎÎ°è¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Buildee¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.buildee.jp/
¡Ê¢¨1¡Ë´í¸±Í½ÃÎ³èÆ°¡ÊKY³èÆ°¡Ë¤È¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ËÀø¤à´í¸±¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Ëü°ì¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Î¤³¤È
¡Ê¢¨2¡Ë½ÐÅµ¡§¡ØÎáÏÂ£¶Ç¯¤ÎÏ«Æ¯ºÒ³²È¯À¸¾õ¶·¤ò¸øÉ½(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58198.html)¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë½ÐÅµ¡§¡ØÏ«Æ¯ºÒ³²ËÉ»ß·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197308.html)¡Ù¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
¡Ê¢¨4¡Ë¡ÖÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡¡¡ÂèÆó½½È¬¾ò¤ÎÆó¡×¡Ê¾¼ÏÂ»Í½½¼·Ç¯Ë¡Î§Âè¸Þ½½¼·¹æ¡Ë¤ò°ìÉô¾ÊÎ¬¤Î¤¦¤¨È´¿è
¡Ê¢¨5¡Ë¡ÖBuildee ÆþÂà¾ì´ÉÍý¡×¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤´¤È¤Ëºî¶È°÷¤ÎÆþÂà¾ìÍúÎò¤òµÏ¿¤·¡¢CCUS¤Ë½¢¶ÈÍúÎò¾ðÊó¤ò¼«Æ°Ï¢·È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Úµ¡´ï¤äÀìÍÑ¤Î¥«ー¥É¥êー¥ÀーÅù¡¢³Æ¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://service.buildee.jp/spec/entrance/¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
¡¦¡Ú12·î10Æü～12Æü³«ºÅ¡Û¡¡¥ê¥Ð¥¹¥¿¡¢¡ÖÂè5²ó·úÀßDXÅ¸¡¡Åìµþ¡×½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê2025Ç¯11·î13Æü¡Ë(https://www.rvsta.co.jp/news/20251113/)
¢£¥ê¥Ð¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¥¹¥¿¤Ï¡¢¡Ú¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡Û¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ICT¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢·úÀß¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¡×¡Ö¸½¾ìDX¤Î¿ä¿Ê¡×¡Ö¸½¾ì¤Î³èÀ²½¡×¤Î3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÀß¶È³¦¤Ë·È¤ï¤ë³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¡Öe-reverse.com¡×¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎCO2»»Äê¥µー¥Ó¥¹¡ÖTansoMiru¡×¡¢·úÀß¸½¾ì»Ü¹©´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖBuildee¡×¡¢·úÀß¸½¾ìICTµ¡´ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖBANKEN¡×¡¢»Ü¹©´ÉÍý¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦·Ñ¾µ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖGENBATON¡×¡¢·úÀßµ»Ç½¼Ô¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥ë¥Àー¥º¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ð¥¹¥¿
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶¹ª
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èË½§5-6-36 Ë½§¥×¥é¥¤¥à¥¹¥¯¥¨¥¢9F
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
URL¡§https://www.rvsta.co.jp
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¢¥í¥´¤Ê¤É¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£