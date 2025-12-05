¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¼çºÅ¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¤ÇÊÀ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ÀÐ¶¶¤¬¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄ¸¶ âÃ°ì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¡×¡Ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷ ÀÐ¶¶¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡CEO¡¡¹â¶¶ ½¨¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡×¡Ë¼çºÅ¤ÎÂçµ¬ÌÏ³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Èþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¼êÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¤Ù¤2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê
¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¾¼ÏÂÅÅ¹©¤ÈµìÆüÎ©²½À®¤¬Åý¹ç¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿µ¡Ç½À²½³Ø¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¼«Î§Åª¶¦ÁÏ·¿¿Íºà¤ÎÁÏ½Ð¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î¼«Î§Åª¤Ê³Ø¤Ó¤È±Û¶Åª¤Ê¶¦ÁÏ¤ò¤µ¤é¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢11·î11Æü¤È12Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ³Ø½¬¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¡×¤ò½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´õË¾¤·¤¿¹ñÆâ½¾¶È°÷1500¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÀÐ¶¶¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¼êÅÏ¤¹¤Ë¤Ï¡©Ì¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ëÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬»ý¤Ä¤Ù¤2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¡ÖÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¡×¡Ö½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡Ö´Ä¶¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤Î4¤Ä¤ò´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃì¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ë»ëÅÀ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë½ÅÍ×À¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¹Ö±éÆâÍÆ¡Û
ÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ë»ëÅÀ
- SX¤È¤Ï
- À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¦¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤È¤Ï
- LCA¡¦CFP¤È¤Ï
- µ¤¸õÊÑÆ°¤È¤Ï
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤Î»ëÅÀ
- ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿GX¡¦Ã¦ÃºÁÇ
- GX¤Ï¤Ê¤¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤Î¤«¡©
- ¤Ê¤¼GX¤Ï¡É¿Í¡É¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤«
¼õ¹Ö¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼¡§
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ(¹Í¤¨Êý¤äÂª¤¨Êý)¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿
¡¦²½³Ø¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿¼¤¤ÃÎ¼±¤òÆÀ¤ÆÀ½ÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿
¡¦³Æ¹ñ(ÆÃ¤ËEU)¤Î´Ä¶µ¬À©¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿
¡¦²½³Ø¤ÎÎÏ¤Ç´Ä¶¤ò¼é¤ë»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀÐ¶¶ ÏÂ¹¬
´ØÀ¾ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç100¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ê¾å¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢GX¡¢DX¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¤Ë»²²è¡£°ì´Ó¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È³«È¯Èª¤òÊâ¤ß¡¢¶¯¤ß¤È¤¹¤ë³Î¤«¤ÊÀïÎ¬¤ÎÄó°Æ¡¢Ãå¼Â¤Ê»ö¶È¿ä¿Ê¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ò¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎGXËÖ¶½¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ö¥¦¥Á¤Î²ñ¼ÒÅÅµ¤Çä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤è¡×¡Ö¥¦¥Á¤Î²ñ¼Ò¥¬¥¹¤âÇä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤è¡×¡£2016Ç¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Õ¥©ー¥é¥àÉáµÚ·¼È¯¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£
¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¤ÎÅÐÃÅ¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
2025Ç¯10·î¡¡ËÌ¶å½£GX¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë
Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í
2025年10月　北九州GXエグゼクティブビジネススクール
脱炭素社会を実現するには、技術ではなく人
2025Ç¯10·î¡¡¹áÀî¸©ÃÏ°èÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ ´´»ö²ñ
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿GX¿Íºà¤Î°éÀ®
2025年10月　香川県地域脱炭素推進協議会 幹事会
地方自治体・事業者に求められる企業の脱炭素経営加速に向けたGX人材の育成
2025Ç¯9·î¡¡Ê¡²¬¥¢¥¸¥¢ÅÔ»Ô¸¦µæ½ê¼çºÅ¡ÖÅÔ»Ô¥»¥ß¥Êー¡×
Ãæ·ø‧Ãæ¾®´ë¶È¤ËÉ¬Í×¤ÊGX¿Íºà°éÀ®
2025年9月　福岡アジア都市研究所主催「都市セミナー」
中堅‧中小企業に必要なGX人材育成
2025Ç¯8·î¡¡¼¢²ì·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡Ö¼¢²ìÌ¤Íè¿Íºâ¡×Éô²ñ
¿Íºâ¤¬½¸¤Þ¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤ÎGX
2025年8月　滋賀経済同友会「滋賀未来人材」部会
人材が集まる魅力ある企業への転換に向けた中小企業のためのGX
2025Ç¯1·î¡¡¤Ò¤í¤·¤ÞÃÏµå´Ä¶¥Õ¥©ー¥é¥àSDGs¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à2025
º£¡¢»ö¶È¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëGX¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤Î¿Íºà°éÀ®¤È¤Ï
2025年1月　ひろしま地球環境フォーラムSDGsシンポジウム2025
今、事業者に求められるGX・脱炭素の人材育成とは
¡ÚResonac¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¾¼ÏÂÅÅ¹©¤ÈµìÆüÎ©²½À®¤¬Åý¹ç¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿µ¡Ç½À²½³Ø¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ 2024Ç¯ÅÙ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒºàÎÁ¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢Ìó4,500²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢ÆÃ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¡Ö¸å¹©Äø¡×ºàÎÁ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡££²¼ÒÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ºàÎÁ¤Îµ¡Ç½Àß·×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¼ÒÆâ¤Ç¸¶ÎÁ¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Î¡ÖResonac¡×¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖRESONATE¡§¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡¦¶Á¤ÅÏ¤ë¡×¤È¡¢Chemistry¤Î¡ÖC¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤»¤Ç¤¹¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¡¢ºàÎÁ¡¦ÁõÃÖ¥áー¥«ー¤È¤È¤â¤Ëµ»½Ñ³×¿·¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×Green¡×¤ÇGX¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¤ä¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤òÂ¬¤ë¡ÖGX¸¡Äê¡×¤Ç´ë¶È¤ÎGX¿ä¿Ê¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð»º¾Ê¼çÆ³¤ÎGX¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤è¤êGX¿Íºà»Ô¾ìÁÏÂ¤WG¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥êー¥Àー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢GX¿Íºà¤ÎÌò³ä¤äÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤òÄêµÁ¤·¤¿¡ÖGX¥¹¥¥ëÉ¸½à¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
