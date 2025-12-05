Wonjungyo¡¦CipiCipi¡¦muice¤Ê¤ÉÁ´9¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤¿¹çÆ±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡ª¥³¥¹¥áµÍ¤áÊüÂê¤Ê¤É¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÅß¤Î¤È¤¤á¤¡ÉÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRainmakers¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±§º´ÈþâÃ¡Ë¤ÏÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥è»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWonjungyo¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢Á´9¥Ö¥é¥ó¥É¹çÆ±¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ö0th Hub Nihonbashi¡×¤Ë¤Æ¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¹ÔÈÎÇäÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡Ú»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É °ìÍ÷¡Û
Wonjungyo¡ÊWonjungyo Hair¡Ë¡¿CipiCipi¡¿muice¡¿upink¡¿Sorule¡¿tilnus¡¿GENTY¡¿Abib¡¿NAMING.
¿´¤È¤¤á¤¯ÂÎ¸³¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖCATCH the SPARKLE¡×¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Îー¥Éー¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Åß¤Î¤¤é¤á¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¥³¥¹¥áµÍ¤áÊüÂê¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥àºî¤ê¤Ê¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÉÅß¤Î¤È¤¤á¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Wonjungyo¤äCipiCipi¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä¡£Ê£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢ºÇÂç30%¥ª¥Õ¤Î¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ØÀ¸¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤ª²ñ·×¤«¤é10¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë³Ø³äÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Öº£Ç¯1ÈÖÇä¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡ÖRainmakers¼Ò°÷¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¡×¤Ê¤É¡¢Rainmakers¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¤âÈ¯É½¡£Âç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¤·¤¿Åß¤Î¤¤é¤á¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯ÂÎ¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ ¾ÜºÙ
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
²ñ¾ì¡§0th Hub Nihonbashi¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ 2 ÃúÌÜ 9-10 L.Biz ÆüËÜ¶¶ 2F¡Ë
²ñ¾ì Instagram¡§@0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·úÊª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤è¤ê2F¤Þ¤Ç¤ª¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãPOINT¡ä
¡üÅß¤Î¤¤é¤á¤¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ª
²ñ¾ìÆâ¤ÏÅß¤Î¤¤é¤á¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡£¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ë²Ú¤Ê¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Ê¢¨¡Ë¤â¡ª
0th Hub Nihonbashi¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥íー¡õ¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¸½ÉÊ¤ä¤ª²Û»Ò¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ë1²ó»²²Ã¡£¤µ¤é¤ËSNS¤ØÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¤â¤¦1²ó¡Ê·×2²ó¡Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤´¹ØÆþ¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¡§SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡©¡ª¥Ô¥ó¥Üー¥ë¥²ー¥à
ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥àºî¤ê
1¸Ä¤´¹ØÆþ¡ÜÄÉ²Ã¤Ç2,500±ß¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¡§¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥»¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¥³¥¹¥áµÍ¤áÊüÂê
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§
ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯´Æ½¤¤ÎÄ²³è¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥µ¥¤ー¥Ü¥¦¥ë¡õ¥°¥êー¥¯¥èー¥°¥ë¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ë¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡üRainmakers¥Ö¥é¥ó¥ÉÆâ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¤òÈ¯É½
²ñ¾ìÆâ¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢Rainmakers¼Ò°÷¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤Ê¤É¡¢Rainmakers¥Ö¥é¥ó¥ÉÆâ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¼õ¾Þ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü³ØÀ¸¸ÂÄê¡ª10¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¤ª²ñ·×»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¹ç·×¶â³Û¤«¤é10¡óOFF¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Â¾¤Î³ä°ú·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»²²Ã¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
¡ÚWonjungyo¡¦Wonjungyo Hair¡Û
´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥è»á¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¤Î¥á¥¤¥¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ÊÃ±¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿Æü¤Î¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤½¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ2024Ç¯5·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖWonjungyo Hair¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¥Ø¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤È±¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎË¾¤àÈ±¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡ÖHair you want¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
Wonjungyo¡§https://www.wonjungyobeauty.jp/
Wonjungyo Hair¡§https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp
¡ÚCipiCipi¡Û
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÌ£Êý¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£YouTube¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥¤¥¯½Ñ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¤Õ¤¯¤ì¤Ê¤Î·Ð¸³¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³è¤«¤·¤¿¾¦ÉÊºî¤ê¤¬¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Êー¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇäÁí¿ô¤Ï200Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://cipicipi.jp/
¡Úmuice¡Û
ÈþÍÆ·ÏÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤«¤ï¤Ë¤·¤ß¤¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯¤Ð¤ê¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢2023Ç¯½Õ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£¥á¥¤¥¯¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë10Âå¤«¤é¥³¥¹¥á¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Êý¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡¢¤½¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÉÊ¼Á¤òÄÉµá¡£¡È¤³¤ó¤Ê¥³¥¹¥á¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ï¤Ë¤·¤ß¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://muice.jp/
¡Úupink¡Û
¡Öupink¡×¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¿¤á¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2023Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¡£Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÇðÌÚÍ³µª¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢YouTube¤äÈþÍÆ»ï¤Ç¥á¥¤¥¯¤ä¥³¥¹¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë»Ñ¤¬Éý¹¤¤À¤Âå¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇðÌÚ¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://upink.jp/
¡ÚSorule¡Û
¿ÍÌÜ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±¤ÎÌð°õ¤òÆâÂ¦¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¤«¤é¤À¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£2024Ç¯2·î¤Ë¥íー¥ó¥Á¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃÏÈ©¤äÈ±¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Î¡ØSorule¡Ê¥½¥ë¥ì¡Ë¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ý¸ì¤Ç¡Ö¤È¤¤á¤¯¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥½¥ë¥ì¡×¤Ë¡¢sole¡Ê±Ñ¡Ë¡Ö¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î¡×¡¢sole¡Ê°Ë¡Ë¡ÖÂÀÍÛ¡×¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤¿Â¤¸ì¡£¿ÍÌÜ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¼«Ê¬¤ò»ü¤·¤ß¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤¤á¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://sorule.com/
¡Útilnus¡Û
Rainmakers¤È¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ Glowdayz, Inc.¤Î3¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¤ÃÂÀ¸¤·¤¿Æü´Ú¶¦Æ±³«È¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥ë¥Ê¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¡£Æü¾ï¤ËÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÆÏ¤±¤ë¡×¡£¡Ö@cosme¡×¤È¡ÖGlowpick¡×¤Î¸ý¥³¥ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Æü´Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/tilnus
¡ÚGENTY¡Û
2022Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ê¤´¤ß¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡ÈGENTLE¡É¤È¡ÈBEAUTY¡É¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£½À¤é¤«¤¯¤â¿Ä¤Î¤¢¤ë¡¢¼«Î©¤·¤¿½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤´¤ß¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖCHANGE MYSELF,LOVE MYSELF / ¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¥¹¥á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ÊÃ±¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¦²Ä°¦¤¤¥³¥¹¥á¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://genty.jp/
¡ÚAbib¡Û
2016Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¼«Á³ÇÉ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö½é·î¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¼«¤é¤¬Èþ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤ËËÜÍèÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ÆÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹ÎÏ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢È©¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£À½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ°Êª¼Â¸³¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢È©Çº¤ß¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎËÉÙ¤µ¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://jp.abib.com/
¡ÚNAMING.¡Û
2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¸ÇÍ¤ÎÌ¾Á°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤ò¼«Í³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡£
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/naming
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒRainmakers
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·ÉÙ1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±§º´Èþ âÃ
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒRainmakers
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§0120-500-353