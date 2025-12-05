³ÑÁØ¤ÎºÙË¦´ÖÀÜÃå¹½Â¤¤¬À¸ÂÎÆâ¤ÇÅü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¼Â¾Ú
¥Ýー¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»º¤òÃ´¤¦¥Ýー¥é²½À®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ¶Í¿ò¹Ô¡Ë¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÅü²½¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¡¢°Ê²¼¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÁØ¤ÎºÙË¦´ÖÀÜÃå¹½Â¤¡Ö¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¡×¤Î¼çÍ×¹½À®°ø»Ò¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤¬Åü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÅü²½¤Ï¡¢³ÑÁØÇíÎ¥°Û¾ï¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅü²½¤òËÉ¤¤¤Ç³ÑÁØÇíÎ¥¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê³ÑÁØ¤ò°é¤ß¡¢È©ÆâÉô¤Î¥Ï¥ê¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¿·¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ÑÁØÇíÎ¥¤Î¸°¤ò°®¤ë¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à
¡¡³ÑÁØ¤Ï¡¢³ÑÁØºÙË¦¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÈéÉæ¤ÎºÇ³°ÁØ¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÑÁØºÙË¦¤É¤¦¤·¤Ï¡¢ºÙË¦¤ò¤Ä¤Ê¤°ÌòÌÜ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ£¹çÂÎ¡Ö¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÑÁØ¤ÎÀ®½Ï²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¤¬¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÀÚ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÉ½ÁØ¤Î³ÑÁØºÙË¦¤¬Çí¤¬¤ì¡¢ÈéÉæ¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¡Ê¢¨1¡Ë ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÀÚÃÇ¤¬ÉÔ½¼Ê¬¤À¤È¡¢³ÑÁØ¤ÏÇíÎ¥¤»¤º²á¾ê¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊäÂ»ñÎÁ1¡Ë¡£³ÑÁØ¤¬½ÅÁØ²½¤·¡¢È©¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¸ü¤¯¹Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥Ï¥ê¤äÃÆÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â´¶¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¢¨1¡¡É½Èé¤Ç¿·¤·¤¤ºÙË¦¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢³ÑÁØ¤Ç¸Å¤¤³ÑÁØºÙË¦¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢ºÙË¦¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¤½¤Î¼þ´ü¡£
¢¨2¡¡¡Ö¡ØÈ©ÆâÉô¤Î¥Ï¥êÃÆÎÏ¡Ù¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤È©É½ÌÌ¤Ø¡×¡Ê2023Ç¯6·î29Æü¡Ë https://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20230629_3.pdf
³ÑÁØ¤Î¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÏÅü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÈéÉæ¤Ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î¤è¤¦¤Ê³°¤«¤é¤Î»É·ã¤äÇ¯Îð¤Î±Æ¶Á¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Åü²½¤·¡¢¹½Â¤¤äÀ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÊäÂ»ñÎÁ2¡Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¤âÅü²½¤µ¤ì¡¢ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢³ÑÁØ¤Î¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¤Î¼çÍ×¹½À®°ø»Ò¡Ö¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¡×¤¬¡¢À¸ÂÎÆâ¤ÇÅü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¡ÊÊäÂ»ñÎÁ3¡Ë¡¢Åü²½¤·¤¿¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤Ï¡¢³ÑÁØ¤ÎÉ½ÁØ¤«¤é¿¼¤¯¤Þ¤Ç¹¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÊäÂ»ñÎÁ4¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³ÑÁØ¤ÎÉ½ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÅü²½¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÈÊ¬ÉÛ¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÅü²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ÑÁØ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÏºÙË¦¤ÎÊÕ±ïÉô¤Ë¤Î¤ßÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÀÚÃÇ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Åü²½¤¬¿Ê¤ó¤À³ÑÁØ¤Ç¤Ï¡¢ºÙË¦¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙË¦¤É¤¦¤·¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤«¤é¡¢Åü²½¤·¤¿¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤Ï¹ÚÁÇ¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸Å¤¤³ÑÁØ¤¬¤Ï¤¬¤ìÍî¤Á¤º¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢½ÅÁØ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥¨¥¥¹¤Î¹â¤¤Åü²½Í½ËÉ¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
¡¡¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÅü²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÅü²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥¨¥¥¹¤òÃµº÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥¥¹¤Ë¹â¤¤Í½ËÉ¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÊäÂ»ñÎÁ5¡Ë¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ1¡Û ¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Î¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¸¦µæ
¡¡ ³ÑÁØºÙË¦¤É¤¦¤·¤òÀÜÃå¤¹¤ë¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¤Ï¡¢³ÑÁØÇíÎ¥¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ï¡¢¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤Ë½¾Íè¤«¤éÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨3～5¡Ë¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Åü²½¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤Ï¡¢¥³¥ë¥Í¥ª¥Ç¥¹¥â¥½ー¥à¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÚÃÇ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢·òÁ´¤Ê³ÑÁØ¤Î·ÁÀ®¡¦°Ý»ý¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¢¨3 ¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÈ©¤¢¤ì¤Î¸¶°ø¤ò²òÌÀ¡×¡Ê2017Ç¯6·î27Æü¡Ë https://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20170703.pdf
¢¨4 ¡Ö³ÑÁØ¤Î¡Ø¹³¹Å²½¥±¥¢¡×¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Â¸½¤Ø¡×¡Ê2019Ç¯7·î11Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20190711.pdf
¢¨5¡¡¡ÖºÙË¦´Ö»é¼Á¤Î¼çÍ×¹½À®À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë»éËÃ»À¤¬Æ©ÌÀ´¶¤È¥Ð¥ê¥¢¤Ë½ÅÍ×¤Ê³ÑÁØ¹½Â¤¤ÎÈ¯Ã£¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡×¡Ê2025Ç¯11·î21Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20251121.pdf
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ2¡Û ¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤ÎÅü²½¸¦µæ
¡¡¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈéÉæÃæ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÅü²½¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3 ¢¨6～9¡Ë¡£Åü²½¸¦µæ¤Î¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤È¤Ê¤ëËÜ¸¦µæ¤Î°ìÉô¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü～13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè56²ó²¤½£ÈéÉæ¸¦µæ³Ø²ñ (European Society of Dermatological Research) ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨10¡Ë¡£
¢¨6¡¡´À¸¦µæ: ¡Ö´À¤ÎÀ®Ê¬¤¬Åü²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¡×¡Ê2022Ç¯1·î11Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20220111_01.pdf
¢¨7¡¡É½ÈéºÙË¦¸¦µæ: ¡ÖÈ©¤ÎÅü²½¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÎ¸« ³ÑÁØ¤ÎÅü²½¤¬È©¤Î¥¥á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡×¡Ê2010Ç¯4·î28Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/po22r031.pdf
¢¨8¡¡¿¿Èé¸¦µæ: ¡ÖÏ·²½¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÃÆ¥«¡¦½ÀÆðÀ¤Î¿ê¤¨¤ä¡¢²«¤°¤¹¤ß¤ò²þÁ±¡¡È©¤ÎÏ·²½°ø»Ò¤Î²òÌÀ¤È¡¢Ï·²½°ø»Ò¤ËÍ¸ú¤ÊÀ®Ê¬¤ò³«È¯¡×¡Ê2008Ç¯10·î6Æü¡Ëhttps://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_2008_8.pdf
¢¨9¡¡·ì´É¸¦µæ: ¡Ö¡Ø¤¬¤é¤¯¤¿¡Ù¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥¯ DNA ¤Ë¤Þ¤¿Êõ¤òÈ¯¸«¡¡¡ØÂÑÅü²½¡ÙÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¡¢Åü²½¥À¥áー¥¸¤Ë¶¯¤¤¾æÉ×¤Ê·ì´É¡×(2021Ç¯4·î27Æü)¡¡https://www.pola-rm.co.jp/pdf/release_20210427_01.pdf
¢¨10¡¡Âè56²ó²¤½£ÈéÉæ¸¦µæ³Ø²ñÍ×»Ý½¸¡Ê±éÂêÈÖ¹æ183ÈÖ¡Ëhttps://esdrmeeting.org/wp-content/uploads/2025/09/ESDR25abstractbookfinal.pdf
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ3¡Û ³ÑÁØ¤Î¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÏÅü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡À¸ÂÎÆâ¤Ç¡¢³ÑÁØ¤Î¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤¬Åü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥È¤Î³ÑÁØºÙË¦¤òÍÏ¤«¤·¤¿±Õ¤«¤é¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤òÊ¬Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÊ¬Î¥±Õ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Åü²½¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Åü²½¤ÎÈ¿±þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ò¥È³ÑÁØ¤Ç¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤¬Åü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ4¡Û Åü²½¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÊ¬ÉÛ
¡¡·ò¾ï¤Ê¥Ò¥È¤ÎËËÉô¤«¤é¡¢°Û¤Ê¤ë¿¼¤µ¤Î³ÑÁØ¤òºÎ¼è¤·¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÅü²½¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤ÎÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÈÅü²½¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Æ±¤¸Éô°Ì¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤¬Åü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¤ÎÅü²½¤Ï³ÑÁØ¤ÎÉ½ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÁØ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¡¢³ÑÁØÇíÎ¥¤Î°Û¾ï¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ5¡Û ¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥¨¥¥¹¤Ë¹â¤¤Åü²½Í½ËÉ¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
¡¡Åü²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÃµº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥¨¥¥¹¤ÎÂ¸ºß²¼¤Ç¤Ï¡¢Åü²½¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀ¸À®ÎÌ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ6¡Ë¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥¨¥¥¹¤Ë¤Ï¡¢Åü²½¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£