Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡¡ÅÔ¿´¤ÎÂç¿Í¤Î¥¹¥Ñ»ÜÀß¡Ö¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¡×Â¿ÍÍ¤ÊÂÚºß¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë2¤Ä¤Î½µËö¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¿¥¤¥à¥º¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹:Àî¾åµªÊ¸¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¡×¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥¹¥¿¡×¡Ë¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢½µËö¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë£²¤Ä¤ÎÂÚºß¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½µËö20»þ°Ê¹ß¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ôー¥ÉÆþ´Û¡×¤ÈÊ¿Æü¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬½µËö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤éÌë´ÖÂÚºß¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢½ÉÇñÎÁ¶â¹âÆ¤ËÈ¼¤¦Ìë´ÖÂÚºß¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£Ã»»þ´Ö¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¥¹¥Ôー¥ÉÆþ´Û¡×¤¬Á´ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
ÍËÆü¡¦»þ´Ö¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿Ã»»þ´Ö¤ÎÆþ´Û¥×¥é¥ó¤¬¡¢½µËö¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î»þ´Ö¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¤ä¥µ¥¦¥Ê¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡û¥¹¥Ôー¥ÉÆþ´Û¤È¤Ï¡©
´ÛÆâ»ÜÀß¤ò100Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆþ´Û¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ²ÄÇ½»ÜÀß¡§¥¹¥Ñ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹Åù
¡¦ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/804_1_d4b2944abecf6d8516ba8f49e365a67f.jpg?v=202512050228 ]
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢ÆþÍáÎÁ¡¢¥¿¥ª¥ë¥ì¥ó¥¿¥ëÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´ÛÆâÃå¤ÏÊÌÅÓ350±ßÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³«»ÏÆü¡¡2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
¢£Ìë¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬½µËö¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
Ê¿Æü¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÚÍË¡¦µÙÆü¡¦ÆÃÄêÆü¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½µËö¥ì¥¸¥ãー¤ÎÂÚºß¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Ìë¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡û¥¹¥Æ¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Ï¡©
¿¼Ìë¤«¤éÄ«¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Æþ´ÛÎÁ¶â¤È¿¼Ìë³äÁýÎÁ¶â¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥¹¥¿¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÁª¤Ù¤ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¡ÉÉÕ¤¤Ç¤¹¡Ê4¼ïÎà¤«¤é1¤ÄÁªÂò¡Ë¡£
¡¦ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤è¤êºÇÂç1,150±ß¤ªÆÀ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/8705/table/804_2_1be67add556d450a781cdcad4ddf5096.jpg?v=202512050228 ]
¡¦ÍøÍÑ»þ´Ö¡§22:00～Íâ8:30
¡¦Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ÆüÍË¡¢Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬22:30¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡Ë¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨É½µ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡¡http://www.timesspa-resta.jp/
¥¿¥¤¥à¥º ¥¹¥Ñ¡¦¥ì¥¹¥¿¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥Ñ¡¦ÏªÅ·É÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢ËÉÙ¤Ê¥ê¥é¥¯¥»ー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¤·¤¿¡ÖÅÔ¿´¤ÎÂç¿Í¤Î¥¹¥Ñ»ÜÀß¡×¤Ç¤¹¡£2023Ç¯£²·î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£½÷À¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥µ¥¦¥Ê¤äÃº»ÀÀô¤ò¿·Àß¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î´²¤®¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£