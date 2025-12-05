¥®¥Ã¥¯¥¹¤ÈBeyondge¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ¢Â³M&A¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖM&A BOOST¡×Äó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÌÖÌîÃÎÇî¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¡¦¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ÈÂç´ë¶È¤Î¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ëBeyondge³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ìî¾å Î´ÆÁ¡¢°Ê²¼¡§Beyondge¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Âç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢Â³M&A¤ò¥Çー¥¿¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖM&A BOOST¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡Ã¡ÈÏ¢Â³M&A¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÍýÍ³
ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤»ö¶È¾µ·Ñ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤ä¾µ·Ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÉÔÂ¤«¤é¡¢Ç¯´Ö¿ôËü¼Òµ¬ÌÏ¤ÇÇÑ¶È¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨1)¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï ¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¡¦µ»½Ñ¡¦¿Íºà¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë¼è¤ê¹þ¤àÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Çã¼ýÂÐ¾Ý¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÃµº÷¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎM&A¤òÀïÎ¬Åª¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡ÖÏ¢Â³M&A¡Ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯M&A¡Ë¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢M&A¤ò»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ®²Ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- M&AÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¡¦Ê¬ÀÏÎÏ¤ÎÉÔÂ
- Çã¼ý¸õÊäÀè¤ÎÈ¯·¡¡¦É¾²Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦ÉÔÂ
- ¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤«¤éPMI¤Þ¤Ç¤Î°ì´ÓÂÐ±þÂÎÀ©¤Î·çÇ¡
- Ê¸²½¡¦À©ÅÙÅý¹ç¤ËÈ¼¤¦ÁÈ¿¥Ëà»¤¤äÎ¥¿¦¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þÉÔÂ
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥®¥Ã¥¯¥¹¤ÈBeyondge¤Ï¡ÖM&A BOOST¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¥½ー¥·¥ó¥°¡¢DD¡¢¸ò¾Ä¡¢PMI¡ÊPost Merger Integration¡§Åý¹çºî¶È¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà¡¦Ê¸²½Åý¹ç¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¡¢Ï¢Â³M&A¤òÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÊÑ¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨1¡Ë½ÐÅµ¡§Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡ÖÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë±ß³ê¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤»ñÎÁ¡×
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡ÃM&AÀïÎ¬¡¢¥½ー¥·¥ó¥°¡¢DD¡¢¸ò¾Ä¡¦·ÀÌó¡¢PMI¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖM&A BOOST¡×
¡ÖM&A BOOST¡×¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬ÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢Â³M&A¡Ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯M&A¡Ë¤ò¥Çー¥¿¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤â³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÅý¹ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥®¥Ã¥¯¥¹¤ÎData-Informed(¢¨2)¤Ë¤è¤ë»ö¶È±¿±Ä¶¯²½¡¦PMI¼ÂÀÓ¤È¡¢Beyondge¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯M&A»Ù±çÎÏ¤ª¤è¤ÓM&A»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖDealFlow¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÀïÎ¬ºöÄê ¢ª ¥½ー¥·¥ó¥° ¢ª DD ¢ª ¸ò¾Ä ¢ª PMI¡ÊÅý¹ç¡Ë¤Þ¤Ç¡¢M&A¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´¹©Äø¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
1. M&AÀïÎ¬¡¦M&A¥¹¥ー¥àºöÄê¤Î¹âÅÙ²½
- ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿M&AÀïÎ¬¤ÎºöÄê
- ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦¶È³¦Æ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²Ê³ØÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÀ®Ä¹¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÄó¼¨
- °Õ»×·èÄê¤ò¿×Â®²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎM&A¥¹¥ー¥à¤ä°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°È÷
2. ÆÈ¼«¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Çã¼ý¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥½ー¥·¥ó¥°
- Beyondge¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë100¼ÒÄ¶¤ÎM&AÃç²ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ
- M&A»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖDealFlow¡×¤Ë¤è¤ë°Æ·ï´ÉÍý¡¦¿Ê¹Ô¤Î¸úÎ¨²½
- Ãç²ð²ñ¼Ò¡¦³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÎÉ¼Á¤Ê¸õÊäÀè¤ÎÃê½Ð
3. ¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊDD¡Ë»Ù±ç
- ºâÌ³¡¢Ë¡Ì³¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢IT¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡¾Ú
- ¥®¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¤Ê¸¡¾Ú¥×¥í¥»¥¹
- ¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Çã¼ý²ÁÃÍ»»Äê¡¦¾Íè²ÁÃÍÉ¾²Á¤Î¹âÅÙ²½
4. ¸ò¾Ä¡¦·ÀÌó»Ù±ç
- Çã¼ý¾ò·ï¤ÎºÇÅ¬²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸ò¾ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê
- Ë¡Ì³¡¦ÀÇÌ³¡¦ºâÌ³¤ÎÀìÌç²È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ê¥¹¥¯ºÇ¾®²½
- ·ÀÌó¸ò¾Ä¤«¤é¥¯¥íー¥¸¥ó¥°´°Î»¤Þ¤Ç¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
5. PMI¡ÊÅý¹çºî¶È¡Ë»Ù±ç
- Åý¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡×¤ÎÍ»¹ç»Ù±ç
- ¥®¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É·Ð±Ä¤È¶ÈÌ³¼ÂÁõÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È±¿±Ä²þÁ±
- Beyondge¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ºÎÍÑ¡¦¿ÍºàÄêÃå¡¦´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç
- DXÆâÀ½²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖDIGITAL BOOST¡×¤Ë¤è¤ëDXÆâÀ½²½»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤¿»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½
(¢¨2) ¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡ÊData-Informed¡Ë¡§·Ð¸³¡¢´ª¡¢ÅÙ¶»¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿Í´Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¡¢¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤è¤ê¤âÏÀÍýÅª¤«¤Ä¹çÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°ÍÍ¼°¡Ê¡ÖData-Informed¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ë
¢£·Ð±Ä¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÌÖÌî ÃÎÇî
M&A¤Ï¡ÈÇã¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Æ½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤È¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Çã¼ýÈ½ÃÇ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢Çã¼ý¸å¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¡¢PMI¤Îº®Íð¤Ê¤É¡¢À®¸ù¤òÁË¤à²ÝÂê¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÈ½ÃÇ¤È¼Â¹Ô¤ÎGAP¡×¤òData-Informed¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇËä¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çã¼ýÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤ÆÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¸ÜµÒ¹½Â¤¤ä¼ý±×¥É¥é¥¤¥Ðー¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¾Íè²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£Çã¼ý¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Çー¥¿¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÈ¿¥¤ÎÆâÀ½²½»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î¼ÂÎÏÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡ÈÈ¼Áö·¿PMI¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¸ÜµÒÍý²ò¡¦¶ÈÌ³¼ÂÁõÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà°éÀ®¤äÁÈ¿¥À©ÅÙÀß·×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡£¤½¤·¤ÆBeyondge¼Ò¤Î»ý¤Ä¹âÅÙ¤ÊM&A¼ÂÌ³ÎÏ¡£
¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢M&A¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤òÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
M&A¤òÃ±¤Ê¤ëÅê»ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤òÀ¸¤à·Ð±Ä»Üºö¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÖM&A BOOST¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Beyondge³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ìî¾å Î´ÆÁ
ÆüËÜ´ë¶È¤¬ÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀïÎ¬Åª¤ËM&A¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡ÖÏ¢Â³M&A¡Ê¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯M&A¡Ë¡×¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÇã¼ýÀè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¾ðÊóÊ¬»¶¤äÂ°¿Í²½¤Ë¤è¤ê¸¡Æ¤¥×¥í¥»¥¹¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¡¢À®¸ù¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹Beyondge¤Ï¡¢M&A»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖDealFlow¡×¤È100¼ÒÄ¶¤ÎÆÈ¼«¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¼Á¤Ê°Æ·ï¤ÎÈ¯·¡¤«¤é´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò°ì¸µ²½¤·¡¢¥½ー¥·¥ó¥°¤Î¸úÎ¨¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò·àÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥½ー¥·¥ó¥°ÎÏ¡×¤Ë¡¢¥®¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤¬»ý¤Ä¡Ö¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯³Î¤«¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¡×¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤¬¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëPMI¼Â¹ÔÎÏ¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢M&A¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ø¼è°ú¡Ù¤«¤é¡Ø³Î¼Â¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£ ÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÅý¹ç¤Þ¤Ç¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖM&A BOOST¡×¤Ë¤è¤ê¡¢Âç´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÀ²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£DXÆâÀ½²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖDIGITAL BOOST¡×¤Î³µÍ×
¡ÖDIGITAL BOOST¡×¤Ï¡¢AI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤ÎÆâÀ½²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ ¡È¼«Áö¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÈ¿¥¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
DX¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÉÔÂ¡¢³°Éô°ÑÂ÷°ÍÂ¸¡¢ÁÈ¿¥¡¦À©ÅÙ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢
¡¡£±¡¥DXÆâÀ½²½Êý¿Ë¤ÎºöÄê¿Í»öÀ©ÅÙ
¡¡£²¡¥¥«¥ë¥Á¥ãーÀß·×
¡¡£³¡¥ºÎÍÑ»Ù±ç°éÀ®
¡¡£´¡¥¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°
¤Î4ÎÎ°è¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¿Íºà¤¬ÄêÃå¤·¡¢À®²Ì¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀ©ÅÙ¡×¡ÖÊ¸²½¡×¡Ö´Ä¶¡×¤Þ¤Ç¤ò»°°Ì°ìÂÎ¤ÇÊÑ³×¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.gixo.jp/news-press/28308/
¢£M&A»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖDealFlow¡×¤Î³µÍ×
¡ÖDealFlow¡×¤Ï¡¢M&AÇã¤¤¼ê¤Î¶ÈÌ³²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈó¸úÎ¨¡¦Â°¿Í²½¡¦¾ðÊóÊ¬»¶¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Notion¥Ùー¥¹¤Î´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ë¾ðÊó°ì¸µ²½¡¢ÀìÌç¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëBPO¡Ê»öÌ³Âå¹Ô¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆAI¤Ë¤è¤ë»ñÎÁÍ×Ìó¤ä¥ê¥¹¥¯Ãê½Ð»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÈÑ»¨¤Ê»öÌ³ºî¶È¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤ÀïÎ¬Î©°Æ¤ä°Õ»×·èÄê¤Ë½¸Ãæ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.beyondge.com/service/dealflow
¡ã´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¡ä
¢£Ï¢Â³M&A¤òÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÊÑ¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯M&A¥µー¥Ó¥¹
https://www.beyondge.com/column/programaticma
¢£Âç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×M&A¥µー¥Ó¥¹
https://www.beyondge.com/column/startup-ma
¢£Beyondge³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.beyondge.com/
Beyondge³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¿¤é¤·¤¤À¤³¦¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¡¦°éÀ®¡¦¥¤¥°¥¸¥Ã¥È»Ù±ç¤È¡¢Âç´ë¶È¤Î¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£»ö¶È¡¢ºÎÍÑ¡¢Åê»ñ¡¢M&A¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î5¤Ä¤ÎÎÎ°è¤«¤é¡¢¸ÜµÒ¤ÎÊÑ²½¤òÂ¥¤·¡¢ÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§Beyondge³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Ìî¾å Î´ÆÁ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-1-3¥¢¥ßー¥Ûー¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¡¦°éÀ®µÚ¤ÓÂç´ë¶È¤Î¥°¥íー¥¹¥Ï¥Ã¥¯
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.gixo.jp/
¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹ÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ ¡È¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡É¿ä¿Ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÕÌÜÅª¤Ë¥Çー¥¿¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Í´Ö¤¬ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¡¢¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÊýË¡ÏÀ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼ÔÌ¾ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÌÖÌî ÃÎÇî
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-4-28 »°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë11F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¡¢¥Äー¥ë¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾åµ¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡