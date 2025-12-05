¥Õ¥ì¥¯¥È¡¢ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖISO 9001¡×¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï ¹õÀî¹¬¼£¡¢°Ê²¼¥Õ¥ì¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊQMS¡Ë¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖISO 9001¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¯¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊISO/IEC 27001¡Ë¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊJIS Q 15001¡Ë¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¤ªÍÂ¤«¤ê¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢´ë¶È¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢³èÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´À¡×¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎISO 9001Ç§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅý¹çÅª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI³èÍÑ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Çー¥¿¤Î°ÂÁ´¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈÉÊ¼Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤è¤ê¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¤Î°ì´ÓÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ISO 9001¤Ë´ð¤Å¤¯·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¥×¥í¥»¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿Å¬¹çÆâÍÆ
ÅÐÏ¿¼ïÊÌ¡§ÉÊ¼Á¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à
Å¬ÍÑ´ë²è¡§JIS Q 9001:2025¡ÊISO 9001¡§2015+Amd 1¡§2024¡Ë
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§JUSE-RA-2298
ÅÐÏ¿ÁÈ¿¥¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥¯¥È¡¡¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¡¡Âè£±ËÜÉô
ÅÐÏ¿ÈÏ°Ï¡§¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢Âçºå»ÙÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë
Ç§¾Úµ¡´Ø¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÆüËÜ²Ê³Øµ»½ÑÏ¢ÌÁ¡¡ISO¿³ººÅÐÏ¿¥»¥ó¥¿ー
ÅÐÏ¿Æü¡§2025Ç¯11·î26Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥¯¥È
¥Õ¥ì¥¯¥È¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹¶¤á¤Î DX¢¨¡×»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤òÃæ¿´¤Ë360¡ë¤Ç·Ò¤¬¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ëSalesforce¤äAPIÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂç¼êMuleSoft¤«¤é¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ä¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â°Ì¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¹¶¤á¤ÎDX: ¼ý±×¤ä¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎÊÑ³×¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ³×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½
ËÜ¼Ò¡§ ¢©105-7313¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶£±ÃúÌÜ£¹-£± Åìµþ¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï ¹õÀî ¹¬¼£
ÀßÎ©¡§ 2005Ç¯8·î
TEL¡§ 03-5159-2090
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§DX»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.flect.co.jp