¥¢ー¥¹À½Ìô¤¬¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é½ÐÅ¸¡ª
¥¢ー¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîÃ¼¹îµ¹¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥¢ー¥¹À½Ìô¡×¡Ë¤ÏËÜÇ¯Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Àö¸ý±Õ¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒHIKKY¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È2025 Winter¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë½é½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë½©ÍÕ¸¶UDX¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëVket¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖVket Real 2025 Winter¡×¤Ë¤â¶¨»¿¤·¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ÎPR¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¡Û ¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢·¼È¯¤È¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ÎPR
¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»õ¤ß¤¬¤¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Àö¸ý±Õ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤¬Ìó1,400Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï38Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ò¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ø¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿PR»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢20Âå¤«¤é30Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤¬¥á¥¤¥ó¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎSNS¤ä¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊÇ§ÃÎ¤ÈÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î½é½ÐÅ¸¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ò4¤Ä¼èÆÀ¤·¤¿À¤³¦Ãæ¤«¤é135Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤ëºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾Î¡§Vket¡Ë¡×¡£º£²ó¤ÇÄÌ»»15²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨2¡§2024Ç¯12·î ¼«¼ÒÄ´ºº¡Ê20～69ºÐ n=1000¡Ë¡Ö¸ýÆâ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ï»õ¤ß¤¬¤¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤«¤ÄÀö¸ý±Õ¤ä¥Õ¥í¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤òÂÐ¾Ý¡£ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ê2023Ç¯10·î1Æü¸½ºß¡Ë¿Í¸ý¿ä·×¤ò´ð¤Ë»î»»
¡Ú½ÐÅ¸ÆâÍÆ¡Û Ë×Æþ·¿¥²ー¥à¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¸ý¹Ð¥±¥¢
1. ¸ý¹ÐÆâ¤Î±ø¤ì¤ò¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Ç°ìÁÝ¡ªË×Æþ·¿¥¢¥¿¥Ã¥¯¥²ー¥à
- ´ë¶È½ÐÅ¸²ñ¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥ê¥¢¥ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡×¤Ë¡¢µðÂç¤Ê¸ý·¿¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥Öー¥¹¡×¤òÀß±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢Vket¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖVket¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¸ý¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿©¤Ù¤«¤¹¤ä¥×¥éー¥¯¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤òÂà¼£¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥²ー¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥²ー¥à¤Ï¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ç¤â¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤Ï3¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÅ¨¤È¤Ê¤ë±ø¤ì¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó ¥¯¥ê¥¢¥ß¥ó¥È¡Ù¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó ¥Þ¥¤¥ë¥É¥ß¥ó¥È¡Ù¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥±¥¢¥´ー¥ë¥É¥ß¥ó¥È¡Ù¤Î3¼ïÎà¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¥²ー¥à¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥²ー¥à½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¤È¼«Æ°»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬½Ð¸½¤·¡¢µÇ°»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¸ý¹Ð¥±¥¢·¼È¯¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÅ¸¼¨
- ¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¤´¼«¿È¤Î¤ª¸ýÇ¯Îð¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤âÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¤ä»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤È¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀß·×¤Ç¤¹¡£
3. ¥¢¥ó¥±ー¥È¡¦SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°
- ¥Öー¥¹Æâ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°3D¥â¥Ç¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Öー¥¹Æâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡Ö#Vket¥¢ー¥¹À½Ìô¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ø¼«Æ°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- 12·î20Æü～21Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶UDX¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØVket Real 2025 Winter¡Ù¤Ë¤â¶¨»¿¤·¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¼¡À¤ÂåÂÎ´¶·¿¥²ー¥à¡ØV·èÆ®¡Ù¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥É¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È2025 Winter ³«ºÅ³µÍ×¡Û- Ì¾¾Î¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È2025 Winter
- ¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒHIKKY
- ²ñ´ü¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)～21Æü(Æü)¡Ê·×16Æü´Ö¡Ë
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ´ë¶È½ÐÅ¸VRChat²ñ¾ì¡§¥Ñ¥é¥ê¥¢¥ë¿·½É¡¿¥Ñ¥é¥ê¥¢¥ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://vket.com/
- ¸ø¼°SNS¡§¡ÖX¡× https://x.com/Virtual_Market_¡¢¡ÖYouTube¡× https://www.youtube.com/c/vketchannel¡¢¡ÖInstagram¡× https://www.instagram.com/vket_official/(https://www.instagram.com/vket_official/)
- Íè¾ìÊýË¡¡§VRµ¡´ï¤ª¤è¤Ó¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤«¤é¡¢VRChatÆâÆÃÀß¥ïー¥ë¥É¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍè¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£