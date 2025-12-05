DiveDot¡¢°åÌôÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È À¾¿¹ ¹°Â¤»á¤¬¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤
ÀìÌç°å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´ºº¡¦¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥á¥É¥êー¥Á(MedReach)¡Ù¤ò ±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDiveDot(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ:Â¼¾åÉð»Ö¡¢°Ê²¼¡¢¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È) ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢À½Ìô´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤ÇÄ¹Ç¯¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ¾¿¹ ¹°Â¤»á(³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò)¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢¸½Ìò°å»Õ¤Ç¤¢¤ëÂåÉ½¡¦Â¼¾å¤ÎÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢°åÎÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿ ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥á¥É¥êー¥Á¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢´ë¶È²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿°å»Õ¤È¤ÎÅ¬ ÀÚ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¡ÖËÜ²»¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÄ´ºº¡¦»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½Ìô´ë¶È¤Î°åÌôÉÊ¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï»ö¶È¤Î¿ä¿ÊÅù¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À½Ìô¶È³¦¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÀ¾¿¹»á¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢Ãê½Ð¤·¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÀ½Ìô´ë¶È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡×¤ä¡Ö»Üºö¡×¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¡ÈËÝÌõ¥×¥í¥»¥¹¡É¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´ºº¤«¤éÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¸¦½¤¡¢KOL¢¨1 ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÅù¤Î°åÌôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¢¨2 ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢½¾Íè°Ê¾å¤Ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥É¥êー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ:https://www.medreach-service.net/
¢¨1:Key Opinion Leader ¤ÎÎ¬¤Ç¡¢°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ¡¦Î×¾²¡¦¶µ°éÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¡¢³Ø²ñÈ¯É½¡¢ÏÀÊ¸È¯¿®¡¢¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½èÊý¹ÔÆ°¤ä¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë°å»Õ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2:°åÌôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤«¤é¾å»Ô¡¢¾å»Ô¸å¤ÎÅ¬±þ³ÈÂç¤ò´Þ¤á¤¿¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
◾À¾¿¹ ¹°Â¤»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³°»ñ·ÏÀ½Ìô´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ìÀþ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÎÎ°è¤Ç¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£¿·À½ÉÊ´ë²è¤«¤éÄ¹´ü¼ýºÜÉÊ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÁ´¥Õ¥§ー¥º ¤ËÀºÄÌ¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¿¦¤òÎòÇ¤¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ò¥êー¥É¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÃø½ñ¡Ø¼ÂÁ© °åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù(¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥ì¥Ó¥åー¼Ò)¤ò½ÐÈÇ
◾À¾¿¹ ¹°Â¤»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¼Ò¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤ÎÃø½ñ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥É¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÎ×¾²²ÝÂê¤È´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»º¤ß¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤·¡¢¶¦¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¸ÜÌä½¢Ç¤¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¤¬Í¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤ä½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥ìー¥¯¥¹¥ëー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¸°¤Ï¡ÖÃÎ¤ÎÍ»¹ç¡×¤È¡Ö¼Â¹Ô¤ÎÂ®¤µ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¤Î»ý¤Ä¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Ï¥Ö¤È¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÀè¿ÊÅª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê»ëÅÀ ¤È¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¸«¤È·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢À®Ä¹¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÕµÁ¤¢¤ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾³ô¼°²ñ¼ÒDiveDot ÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ Â¼¾åÉð»Ö¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤Î°å»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿ÇÎÅ¸½¾ì¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÜ²»¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡É¤òÃßÀÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÄÌ¤ê¤Ë½èÊý¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ä¡¢IC(¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¥³¥ó¥»¥ó¥È)¤Ç´µ¼Ô¤¬ËÜÅö¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Ä´ºº¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡È¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¡É¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À½Ìô´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿°å»Õ¤ÎÀ¼¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢¡È¤É¤¦»È ¤¤¡¢¤É¤¦»Üºö²½¤¹¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¡¢À¾¿¹¸ÜÌä¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°å»Õ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡ßÀïÎ¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡ÈËÝÌõ¥×¥í¥»¥¹¤Î¶¯²½¡É ¤ò¿Þ¤ê¡¢¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏKOL¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢IC´Ñ»¡¡¢½èÊý¹ÔÆ°¤Î¿¼·¡¤ê¡¢´µ¼Ô¥¸¥ãー¥Ëー¤Î²Ä»ë²½¡¢°å»Õ¶µ°é¡¦³Ø²ñÏ¢·È»Ù±ç¡¢»ÜºöPoC¤Î¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°åÌôÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÉ¬Í×¤Ê°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤³¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¡¢¡ÈÄ´ºº¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÈÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤¢¤ë·Á¤ÇÀ½Ìô´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾¿·ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ëÄó¶¡²ÁÃÍ¤Î¶¯²½
À¾¿¹»á¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î4 ¤Ä¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡²ÁÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. Ä´ºº¡¦ÀïÎ¬Àß·×¤Î¹âÅÙ²½
¡¦Ä´ºº¤Î¾åÎ®¹©Äø¤«¤é»²²è¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½ÅÍ×²ÝÂê(KSF)¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÄ´ººÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã±¤Ê¤ë¥Çー¥¿Ç¼ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¼¨º¶¡×¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Æ
Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2. KOL¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÀïÎ¬¤Î¿¼²½
¡¦´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Ï¥¢¥×¥íー¥Á¤¬º¤Æñ¤ÊKOL¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤ä¡¢KOL¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Èー¥êー¥á¥¤¥¯¤ÎÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤Þ
¤¹¡£
3. ¸½¾ì¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¤È²Ä»ë²½
¡¦IC(ÀâÌÀ)¤Î´Ñ»¡¡¢¼ÂºÝ¤Î½èÊý¹ÔÆ°¤Î¿¼·¡¤ê¡¢´µ¼Ô¥¸¥ãー¥Ëー¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É¡¢Ä´ººÉ¼¤Ç¤Ï¼è¤ì
¤Ê¤¤¡Ö¿ÇÎÅ¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤ì¤é¤ò°å»Õ¸þ¤±»ñºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à(PSP)¤ä¶µ°é»Üºö¤Ø¤âÅ¸³«²ÄÇ½¤Ë¤·
¤Þ¤¹¡£
4. ¡ÖÆ°¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×¤Þ¤Ç¤Î°ì´Ó»Ù±ç
¡¦¡ÖÄ´ºº¢ªÀïÎ¬Î©°Æ¢ªPoC(³µÇ°¼Â¾Ú)¢ª¶µ°é¡¦¼Â¹Ô¡×¤Þ¤Ç¤òÏ¢Â³Åª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉôÊ¬Åª¤Ê»ÜºöÄó°Æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°åÌôÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ù¤ËÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒDiveDot¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥À¥¤¥Ö¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢°å»Õ¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿°åÎÅÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëËÌÂçÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ç§Äê´ë¶È¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î°å»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÈÀ½Ìô´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥É¥êー¥Á¡×¡¢°å»Õ¡¦ ´Ç¸î»ÕÀìÍÑ¤ÎÈ¼Áö·¿¥¥ã¥ê¥¢¥³ー¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥É¥Ð¥Ç¥£¡×¡¢°å»Õ¤Î¥¥ã¥ê¥¢µ¡²ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥É¥¯¥¿ー¡×¡¢ÃÎÇ½¡¦¿´Íý¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¡ÖÆüËÜ¶¶ IQ ¿´Íý¸¡ºº¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥É¥êー¥Á¡§https://www.medreach-service.net
¥¯¥í¥¹¥É¥¯¥¿ー¡§https://note.com/xdoctor
ÆüËÜ¶¶IQ¿´Íý¸¡ºº¼¼¡§https://www.iq-shinrikensa.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼ÒDiveDot
ÂåÉ½¼Ô:ÂåÉ½¼èÄùÌò°å»Õ Â¼¾åÉð»Ö
½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç5-16-14
ÀßÎ© :2020Ç¯11·î
»ö¶ÈÆâÍÆ:°åÌôÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±Ä´ºº¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL:https://www.divedot.com/