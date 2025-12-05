¿Íµ¤ÎÁÍý¿Í¤¬3～5½µ´Ö¤ª¤¤Ë¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í°Æ¡ª³°õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óKITCHEN STAGE¤Ç¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥é¡¦¥í¥·¥§¥ë¡×¥·¥§¥Õ¤Îºä°æ¹¨¹Ô»á¡¦ÀîÅç¹§»á¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¤òÄó¶¡
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÏÊª¥áー¥«ー¤Î³°õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§±óÆ£ ¹À¾´¡Ë¤¬°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖKITCHEN STAGE¡×¤Ç¤Ï¡¢3～5½µ´Ö¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý¿Í¤äÎÁÍý¸¦µæ²È¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î£¸Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥é¡¦¥í¥·¥§¥ë¡×¥·¥§¥Õ¤Îºä°æ¹¨¹Ô»á¡¦ÀîÅç¹§»á¤ÎÎÁÍý¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î½Ü¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢²ÚÎï¤Ê¤ë·Ý½Ñ¡¡Èþ¼ò¤È²¹¤â¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶Ë¾å»þ´Ö
¡ÖÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºä°æ¹¨¹Ô»á¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ÎÌ¾Å¹¤¬½éÅÐ¾ì¡£
ÎÁÍýÄ¹¤ÎÀîÅç¥·¥§¥Õ¤¬¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò²ÚÎï¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»¤ÇËÂ¤°¡¢¿´Ìö¤ëÈþ¿©¤Î¶Â±ã¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤É¤¦¤¾¡£
KITCHEN STAGE¤È¤Ï
¡ÖKITCHEN STAGE¡×¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹B1¥Õ¥í¥¢¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£2012Ç¯½Õ¤«¤éKai House(³°õ³ô¼°²ñ¼Ò)¤¬±¿±Ä¡£3～5½µ´Ö¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý¿Í¤äÎÁÍý¸¦µæ²È¤¿¤Á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ÎÌ£¤ò²È¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÄ´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤äÆ»¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É 3-14-1 °ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹ËÜ´ÛÃÏ²¼ 1F ÌÀ¼£ÄÌ¤êÂ¦¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÁ°
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～20:00(LO.19:00)
KITCHEN STAGE¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー
Á°È¾¡§12/5¡Ê¶â¡Ë～12/19¡Ê¶â¡Ë 15Æü´Ö
¸åÈ¾¡§12/20¡ÊÅÚ¡Ë～1/8¡ÊÌÚ¡Ë¡¡18Æü´Ö
¢¨12/31¡Ê¿å¡Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Æー¥¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤Î¤ß¤Î¤´Äó¶¡¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¥é¡¦¥í¥·¥§¥ë¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1/1¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°È¾¡Û
A¥³ー¥¹¡§Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡+¡¡µûÎÁÍý¡¡\5,720¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
B¥³ー¥¹¡§Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡+¡¡ÆùÎÁÍý¡¡\5,720¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
C¥³ー¥¹¡§Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡+¡¡µûÎÁÍý¡¡¡Ü¡¡ÆùÎÁÍý¡¡\8,470¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹ー¥×ÄÉ²Ã¡¡ ¡Ü\1,210¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ç¥»ー¥ëÄÉ²Ã¡¡¡Ü\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¸åÈ¾¡Û
A¥³ー¥¹¡§Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¡Ü¡¡µûÎÁÍý¡¡\5,720¡ÊÀÇ¹þ)¡¡
B¥³ー¥¹¡§Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¡Ü¡¡ÆùÎÁÍý¢¨\6,270¡ÊÀÇ¹þ)
C¥³ー¥¹¡§Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡¡Ü¡¡µûÎÁÍý¡¡¡Ü¡¡ÆùÎÁÍý¢¨\9,020¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¹ー¥×ÄÉ²Ã¡¡¡¡¡Ü\1,210¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ç¥»ー¥ëÄÉ²Ã¡¡+\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÆùÎÁÍý¤Î¡È¹õÌÓÏÂµí¥â¥âÆù¡É¤ò¹õÌÓÏÂµí¥Õ¥£¥ìÆù¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç+\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー¡Û
Á°ºÚ»°¼ïÀ¹¤êÃ±ÉÊ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡\2,860(ÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
µûÎÁÍýÃ±ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ \2,860(ÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁ°È¾¤Î¤ß¡ÛÆÚÆùÎÁÍýÃ±ÉÊ¡¡ \2,860(ÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¸åÈ¾¤Î¤ß¡ÛµíÆùÎÁÍýÃ±ÉÊ¡¡ \3,410¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨
¢¨¸åÈ¾¤ÎµíÆùÎÁÍý¡È¹õÌÓÏÂµí¥â¥âÆù¡É¤ò¥Õ¥£¥ìÆù¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç+\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÁ°ºÚ»°¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡Ï
¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¤Î¥àー¥¹¤È¥·¥ë¥¯¥µー¥â¥ó¡Ê±¦¾å¡Ë
¥°¥êー¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤È¥º¥ï¥¤³ª¤Î¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥È¡Êº¸¡Ë
ÇòÉ±³¤Ï·¤È¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¥íー¥ë¡Ê±¦²¼¡Ë
¡Î¥¹ー¥×¡Ï¢¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
·²ÇÏ¸©»º´Åµ×Ïº¥´¥Ü¥¦¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¡Çò¸ÕËã¤Î¹á¤ê
¡Î¥á¥¤¥ó¡Ï
¿¿Âä¤Î¥ô¥£¥¨¥Î¥ïー¥º¡¡À¸Õª¤ÈÌ£Á¹¹á¤ë¥ôー¥ë¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹¡¡
¡Ê¤´Äó¶¡´ü´Ö¡§12/5¡Ê¶â¡Ë～1/8¡ÊÌÚ¡Ë¢¨12/31～1/1¤ò½ü¤¯¡Ë
·²ÇÏ¸©»º¤¯¤Á¤É¤±²ÃÆ£¥Ýー¥¯¤ò¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åç¤Î±ö¡×¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥íー¥¹¥È 2¼ï¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥Ïー¥Ö¡Ë¤Î¥½ー¥¹¤òÅº¤¨¤Æ
¡Ê¤´Äó¶¡´ü´Ö¡§12/5¡Ê¶â¡Ë～12/19¡Ê¶â¡Ë¡Ë
¹õÌÓÏÂµí¥â¥âÆù¤Î¥Ý¥¢¥ì¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥í¥Ã¥·ー¥Ë»ÅÎ©¤Æ ¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¥Þ¥Ç¥é¥½ー¥¹ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Åç¤Î±ö¤òÅº¤¨¤Æ
¡Ê¤´Äó¶¡´ü´Ö¡§12/20¡ÊÅÚ¡Ë～1/8¡ÊÌÚ¡Ë¢¨12/31～1/1¤ò½ü¤¯¡Ë
¡Î¥Ç¥»ー¥ë¡Ï
¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥Ö¥é¥ó¤È¥Ù¥êー¤Î¥¯ー¥ê¡¡çõ¤Î¥¸¥å¥Ó¥ì¥½ー¥¹
¢¡¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¢¡
·ÇºÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ï´ü´ÖÃæ¡ÖKITCHEN STAGE¡×¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
SELECT100 T·¿¥Ôー¥éー
ÌîºÚ¤ÎÉ½ÌÌ¤ò³ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¤¯¤ÆÇö¤¤ÀÚ¤ìÌ£¤Î¡¢¼Ð¤á¿Ï¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ôー¥éー¡£SELECT100¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤â¥°¥êー¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¡¢¿Í»²¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÎÈé¤à¤¤Ç»ÈÍÑ¡£
³°õ³ô¼°²ñ¼Ò
1908Ç¯¡¢¿ÏÊª¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ËÁÏ¶È¡£¥«¥ß¥½¥ê¤ä¥Ä¥á¥¥ê¤Ê¤É¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¥Äー¥ë¤ä¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Äー¥ë¡¢ÊñÃú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÄ´Íý´ï¶ñ¤äÀ½²ÛÍÑÉÊ¡¢°åÎÅÍÑ¿ÏÊª¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¿ÏÊª¤òÃæ¿´¤Ë1Ëü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¢³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¡¢ÊªÎ®¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿ÏÊª¥áー¥«ー¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-9-5
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO ±óÆ£ ¹À¾´¡¡https://www.kai-group.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³°õ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
¢©101-8586¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®3-9-5
TEL¡§0120-016-410¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¤Ò¤«¤ê¥ï¥¤¥É¡Ë ¡¡
https://www.kai-group.com(https://www.kai-group.com)