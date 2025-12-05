SB C&S¡¢Nutanix ¤ÎºÇ¾å°Ì¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡ÖChampion¡×¤ËÇ§Äê
SB C&S³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖSB C&S¡×¡Ë¤Ï¡¢Nutanix Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCEO¡§Rajiv Ramaswami¡¢°Ê²¼¡ÖNutanix¡×¡Ë¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëNutanix Elevate ¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¾å°Ì¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖChampion¡×¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Nutanix Elevate ¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢NutanixÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¸þ¤±¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢4ÃÊ³¬¤Î¥é¥ó¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖChampion¡×¤Ï¡¢Nutanix¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¾å°Ì¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¡¢ÈÎÇä¼ÂÀÓ¡¢¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤è¤êÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£SB C&S¤Ï¡¢Nutanix¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥³¥ó¥Ðー¥¸¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÊHCI¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹ñÆâÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ëµ»½ÑÎÏ¡¦ÈÎÇäÎÏ¡¦»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¡ÖChampion¡×Ç§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ§Äê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ»Ù±ç¤ä±Ä¶È»Ù±ç¡¢¸ÂÄê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÍ¥ÀèÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âSB C&S¤Ï¡¢Á´¹ñÌó1Ëü5,000 ¼Ò¤ÎÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëNutanixÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤È¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNutanixÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://www.nutanix.com/ja/products
¥Ë¥åー¥¿¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ñー¥È¥Êー±Ä¶ÈÅý³çËÜÉôÄ¹ ÉÍÀî ·òÂÀÏº »á¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È
SB C&S¤Î¡ÖChampion¡×Ç§Äê¤ò¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£NutanixÀ½ÉÊ¤Î³ÈÈÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÉÙ¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¹â¤¤Äó°ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ÈÂç¤òÎÏ¶¯¤¯¡¢¤±¤ó°ú¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Þー¥±¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¤ª¤±¤ëSB C&S¤Î¹×¸¥¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£º£¸å¤âÎ¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Nutanix Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nutanix¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤äAI¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´¤«¤ÄÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò´ë¶È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nutanix¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤ª¤è¤ÓºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î±¿ÍÑ¤ò´ÊÁÇ²½¤Ç¤¡¢´ë¶È¤ÏËÜÍè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Nutanix¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ29,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤È°ì´Ó¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttp://www.nutanix.com/jp¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¡Êhttps://twitter.com/NutanixJapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
