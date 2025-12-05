¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤Î2¤Ä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÇ¯Ëö¡õ¿·½Õ¥»ー¥ë¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª¡Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ ¡ß MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ W¡úSALE¡×
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶(https://www.yokohama-landmark.jp)¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤(http://www.mec-markis.jp/mm/)(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¿±¿±Ä:»°É©ÃÏ½ê¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò)¤Ï¡¢¹çÆ±¤ÇÇ¯Ëö¡õ¿·½Õ¥»ー¥ë¡Ö¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ ¡ß MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ W¡úSALE¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Î²ñ´ü¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ç¥£¥¹¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¥¦¥§¥¢¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ß¡¢¿©ÊªÈÎ¤Þ¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹ç·×Ìó85Å¹ÊÞ(¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡§25Å¹ÊÞ¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡§60Å¹ÊÞ)¤Î¿Íµ¤¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¡¢¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤È¤â¤ËºÇÂç70¡ó¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ»ÜÀß¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ12·î19Æü(¶â)º¢¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤Ë¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡õ200±ßÊ¬¥¯ー¥Ý¥óÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯»Ï¤Ë¤ÏÎ¾»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¡¦¡Ö¥°¥ë¥áÊ¡ÂÞ¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¡Ö¿·½Õ »â»ÒÉñ±éÉñ¡×¤Ê¤É¡¢¿·Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ ¡ß MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ W¡úSALE¡¡³«ºÅ³µÍ×
±Ä¶È»þ´Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï³Æ»ÜÀß¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¡http://www.yokohama-landmark.jp
¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¡https://www.mec-markis.jp/mm/
¡¡
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶ ¡¦ MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¡¹çÆ±´ë²è
¡¡
¢£¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ë¥á¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤à¡¡¿·½Õ ¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¡¦¡Ö¥°¥ë¥áÊ¡ÂÞ¡×
¿·Ç¯¤ÎÌ´¤¬¥®¥Ã¥·¥ê¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¿·½Õ Ê¡ÂÞ¡Ù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¾»ÜÀß¤Î°û¿©¡¦¿©ÊªÈÎÅ¹ÊÞ¤«¤é¡Ø¥°¥ë¥áÊ¡ÂÞ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£2»ÜÀß¤Ç¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ë¥á¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¡21Å¹ÊÞ
¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¡32Å¹ÊÞ
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î2Æü(¶â) ～
¢¨ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¡¦ÈÎÇä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²²ÃÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ»ÜÀß¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Þ¤¿¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¢MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ªÇã¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç10Ëü±ßÊ¬¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î26Æü(¶â)～2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·²ñ°÷ÅÐÏ¿¡£
£².¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤éËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¡£
£³.´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾åÍøÍÑ¡£
¡¡¢¨ÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤Ï±¦µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.mm-card.jp/card_about/point.html#outside
£´.ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¿ÊÄè¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨2026Ç¯£²·îËöº¢ÉÕÍ¿Í½Äê
¡ÚÅöÁª¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßÅöÁª¿Í¿ô¡Û
¡¦30,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ß20Ì¾ÍÍ
¡¦3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ß1,000Ì¾ÍÍ
¢£¿·Ç¯¹±Îã ¡Ö¿·½Õ »â»ÒÉñ±éÉñ¡×
¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡Ö»â»ÒÉñ¡×¤¬¡¢´ÛÆâ³Æ½ê¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢½éÇä¤ê¤ÎÆø¤ï¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¡Ö»â»Ò¤ËÆ¬¤ò³ú¤Þ¤ì¤ë¤È°ìÇ¯¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Íè´Û¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ËÊ¡¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿·½Õ »â»ÒÉñ(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
¡Ú¼Â»ÜÆüÄø¡Û
2026Ç¯1·î2Æü(¶â)
¡Ú¼Â»Ü»þ´Ö¡Û
¡¦¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡¡£±.11:00～¡¡£².13:00～¡¡£³.14:00～¡¡£´.15:00～
¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¡£±.11:30～¡¡£².13:30～¡¡£³.14:30～¡¡£´.15:30～
¢¨¼Â»ÜÆâÍÆ¡¦»þ´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
¡¡
¢£¡ÚÂç³¢Æü¸ÂÄê ÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÛÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¡õ200±ßÊ¬¥¯ー¥Ý¥ó
º£Ç¯1Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤³¤á¤Æ¡¢Âç³¢Æü12·î31Æü(¿å)19:00¤«¤é¡¢ÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ¤ËÇ¯±Û¤·¤½¤Ð(´¥ÌÍ)¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Õー¥É¥³ー¥È¤Ç¤Î¤ª¿©»ö¤Ë»È¤¨¤ë200±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤òÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¡¡19:00～20:30
¡ÚÇÛÉÛ¿Í¿ô¡Û
ÀèÃå1,000Ì¾ÍÍ(¤ª1¿ÍÍÍ¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤Ç)
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡¡4³¬¡¡Åìµþ¥¬¥¹²£ÉÍ¥·¥çー¥ëー¥àÁ°
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤Ç¯±Û¤·¤½¤Ð(´¥ÌÍ)¤È¥¯ー¥Ý¥ó1Ëç¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨18:50¤è¤ê¤ªÊÂ¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û½ñÆ»²È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡õ½ñ½é¤á¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×/½ñÆ»Å¸¼¨
½ñÆ»²È¤Î°ÀÄÅ¹È²Ö(¤¢¤ï¤Å¤³¤¦¤«)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢Âç·¿ÍÑ»æ¤ò»È¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë½ñ½é¤á¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÆ±Æü³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÆ»²È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹(²áµî¤ÎÍÍ»Ò)
¡ü½ñÆ»²È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¡
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¡¡11:00～11:30
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥¬¥ì¥ê¥¢
¡Ú½ñÆ»Å¸¼¨¡Û
2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¤Þ¤Ç 1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥¬¥ì¥ê¥¢(Í½Äê)
¡ü½ñ½é¤á¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¡¡13:00～15:00
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 1³¬ ¥°¥é¥ó¥É¥¬¥ì¥ê¥¢
¡Ú»²²Ã¿Í¿ô¡Û
ÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡¡(10:00¤è¤êÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ)
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
Á°Æü¡¦ÅöÆü¤¢¤ï¤»¤Æ1,000±ß°Ê¾å(ÀÇ¹þ)¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤ò¤´Äó¼¨¤ÎÊý¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¤â±Ä¶È¡Û¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê¤Ç±Ç²è¤ò¤ªÆÀ¤Ë´Ñ¤è¤¦¡ª
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 5³¬ ¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢±Ç²è¤ò¤ªÆÀ¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º±Ä¶È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Î¿·ºî¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¾å±ÇÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¡Û
MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 5³¬ ¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
¡Ú´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï»ÜÀß¥·¥ç¥Ã¥×¾ÜºÙHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.mec-markis.jp/mm/shop/detail/?act=10271
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û
£±.¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¡£
£².¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤é¥·¥Í¥Þ¥Á¥±¥Ã¥È¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþ¼ê¡£
£³.¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ STYLE-S ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎHP¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ²èÌÌ¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¼èÆÀ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¡ü¾Ü¤·¤¯¤Ï»ÜÀß¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¤ò¤´³ÎÇ§¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mec-markis.jp/mm/campaign/kt681.html
¡¡
NEW OPEN¡¡¾ðÊó
¡¡
¡ÚMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡Û
¢£Å¹Ì¾¡§CRISP SALAD WORKS¡¡
¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¥é¥À¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥µ¥é¥ÀÀìÌçÅ¹¡£Ìó30¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥×¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êºî¤ê»Å¹þ¤ß¤ÇÁÇºà¤äÌ£¤ï¤¤¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò°ì»®¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°ÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅ¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/43503/table/379_1_d9826ab9d5ce2c324f1008c5a8c011aa.jpg?v=202512051228 ]
¡¡
²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー69³¬Å¸Ë¾¥Õ¥í¥¢ ¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¡¡±Ä¶È°ì»þµÙ»ß
¡¡
¢£¡ÚÆÃÊÌ¡¦Ç¯±Û¤·±Ä¶È¡Û2025Ç¯12·î31Æü(¿å) ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü
²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー69³¬Å¸Ë¾¥Õ¥í¥¢ ¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¥Ó¥ëÆâ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¤ÎÇ¯±Û¤·±Ä¶È¤òºÇ¸å¤Ë°ì»þµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¹©»ö½ªÎ»¸å¡¢²þ¤á¤Æ2028Ç¯°Ê¹ß¤Ë±Ä¶È¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö±Ä¶ÈµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ä¶ÈºÆ³«¤ÎºÝ¤Ë¤Ï³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥óºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¡Û
2025Ç¯12·î31Æü(¿å) 10:00～25:00¤Þ¤Ç¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï24:30
¡Ú¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥ó±Ä¶È³«»ÏÆü¡Û
2028Ç¯°Ê¹ß(Í½Äê)
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡Û
Âç¿Í(18～64ºÐ)¡§1,000±ß¡¢65ºÐ°Ê¾å¡¦¹â¹»À¸¡§800±ß¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¡§500±ß¡¢ÍÄ»ù(4ºÐ°Ê¾å)¡§200±ß
¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì»þ¹ï¤Ï¡¢º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê·«¤ê¾å¤²¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¹¥«¥¤¥¬ー¥Ç¥óHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.yokohama-landmark.jp/skygarden/
¡¡
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡
¡ü»ÜÀß´ðËÜ¾ðÊó
¡ã¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶¡ä¡¡https://www.yokohama-landmark.jp
¡Ú½»½ê¡Û
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø(¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ)ÅÌÊâ3Ê¬
ºùÌÚÄ®±Ø(JR¡¦»Ô±ÄÃÏ²¼Å´)¤«¤é¡ÖÆ°¤¯ÊâÆ»¡×¤òÍøÍÑ¤·ÅÌÊâ5Ê¬
¡ãMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡ä¡¡http://www.mec-markis.jp/mm/
¡Ú½»½ê¡Û
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-5-1
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø(¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ)Ä¾·ë
ºùÌÚÄ®±Ø(JR¡¦»Ô±ÄÃÏ²¼Å´)¤«¤é¡ÖÆ°¤¯ÊâÆ»¡×¤òÍøÍÑ¤·ÅÌÊâ8Ê¬
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¢£¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥×¥é¥¶
TEL:045-222-5015 (11:00～20:00)
¢£MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
TEL:045-224-0650 (10:00～20:00)