ºòÇ¯¤ÎÂç¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó Æ¦Æý°ûÎÁ ¥×¥ê¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¡¢º£Ç¯¤â¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª
¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó Æ¦Æý°ûÎÁ ¥×¥ê¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£12·î²¼½Ü¤«¤é1·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡½Ð²ÙÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¡È¥×¥ê¥ó¡É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿Æ¦Æý°ûÎÁ¤Ç¡¢2020Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿¥«¥é¥á¥ë¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¤Æ²ÃÇ®¤·¡¢¥¼¥é¥Á¥ó¤ò²Ã¤¨¤ÆÎä¤ä¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¤È¡È¤×¤ë¤×¤ë¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¡ÈÆ¦Æý¥×¥ê¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ¥×¥ê¥ó¡×¤Îº£Ç¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤È¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ¥×¥ê¥ó¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¤ªÍ§¤À¤Á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿Á´3¼ïÎà¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ¥×¥ê¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°û¤ß½ª¤¨¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¡¢¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þー¥¯¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
£±¡¥ÉÊÌ¾µÚ¤ÓÆâÍÆÎÌ¡¦ÍÆ´ï¡¢²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊÃ±°Ì:±ß ¾ÃÈñÀÇÊÌ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/170_1_b0cd6f9ef7ab8e6f5baf11b9d114f649.jpg?v=202512050228 ]
¢¨¾åµ¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í²Á³Ê¤Ç¡¢¾®Çä¶È¤Î¼«¼çÅª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤ò¤Ê¤ó¤é¹´Â«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£²¡¥½Ð²Ù³«»Ï¡¡12·î²¼½Ü¤«¤é1·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡½Ð²ÙÍ½Äê
¡¡¢¨Í½Äê¿ôÎÌ½ªÎ»¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ïÉÊ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ÈÎÇäÃÏ°è¡¡Á´¹ñ
£´¡¥¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¡¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó¥½¥¤¥Õー¥º(³ô)¤ªµÒÍÍ·¸ 0120-1212-88
°Ê¾å