¡ÚÂçºå¡ÃÄÂÎÁÆ°¸þ¡ÛÂçºå»Ô¤Ï¾å¾ºÎ¨¤ÇÅìµþ23¶è¤ò¾å²ó¤ë¡¢·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï¡Ö²áµîºÇ¹â¡×¤ò¹¹¿·
»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÅìÍ´»Ê¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2120¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¥Ûー¥à¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖLIFULL HOME'S¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È 2025Ç¯11·î¡ÊÂçºå/ÄÂÎÁÆ°¸þ¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LIFULL HOME'S¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤È¤Ï
ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Êª·ï¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÌä¹ç¤»¤¿Êª·ï¡ÊÈ¿¶ÁÊª·ï¡Ë¥Çー¥¿¤ò·î¼¡¤Ç½¸·×¤·¡¢¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÌÌÀÑ¡¢±ØÅÌÊâÊ¬¿ô¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤Ê¤É¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤ÏExcel¥Çー¥¿¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Excel¥Çー¥¿¤Ï²¼µ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯1·î～¡Ë
https://inquiry.homes.co.jp/l/229832/2024-08-09/54zfcr/229832/1723179806h7sKaSZS/marketreport_monthly.xlsx
¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÄÂÎÁÆ°¸þ- Âçºå»Ô¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï144,579±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ118.9%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢12¤«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¡£Åìµþ23¶è¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ114.5%¤ò¾å²ó¤ë¾å¾ºÎ¨
- Âçºå»ÔÃæ¿´6¶è¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï210,651±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ106.6%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
- ÂçºåÉÜ²¼¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï80,588±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ106.5%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤ÄÂÂßÊª·ï¤ÎÄÂÎÁÆ°¸þ
¡¦Âçºå»Ô¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï76,286±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ113.6%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡¦Âçºå»Ô¤ÎÈ¿¶ÁÄÂÎÁ¤Ï65,998±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ106.2%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡¦Âçºå»ÔÃæ¿´6¶è¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï89,552±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ112.2%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡¦ÂçºåÉÜ²¼¤Î·ÇºÜÄÂÎÁ¤Ï57,717±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ106.9%¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
½¸·×ÂÐ¾Ý¥Çー¥¿
LIFULL HOME'S¤ÇÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿µï½»ÍÑÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñー¥È
¥·¥ó¥°¥ë¸þ¤¡§¥ï¥ó¥ëー¥à¡¢1K¡¢1DK¡¢1LDK¡¢2K
¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤¡§2DK¡¢2LDK¡¢3K¡¢3DK¡¢3LDK～
¢¨Âçºå»ÔÃæ¿´6¶è¡§Ãæ±û¶è¡¢ËÌ¶è¡¢À¾¶è¡¢Ê¡Åç¶è¡¢Å·²¦»û¶è¡¢Ï²Â®¶è
¢¨ÂçºåÉÜ²¼¡§Âçºå»Ô¤ò½ü¤¯ÂçºåÉÜ
