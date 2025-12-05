¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¶¹¤¤½ê¤ä¹â¤¤½ê¤Ç¤âÆ°²è¡¦ÀÅ»ß²è¤¬»£¤ì¤ë¡¢LED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤ËÉ¿å¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Á¥åー¥Ö¥«¥á¥é¡ÖKenko SNAKE-18mini¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¡Ê¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ ¶©¡Ë¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¶¹¤¤½ê¤ä¹â¤¤½ê¤Ç¤âÆ°²è¡¦ÀÅ»ß²è¤¬»£¤ì¤ë¡¢LED¥é¥¤¥ÈÉÕ¤ËÉ¿å¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Á¥åー¥Ö¥«¥á¥é¡ÖKenko SNAKE-18mini¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÅö½é12ÆüÈ¯Çä¤Ç¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë
²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï8,470±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Kenko SNAKE-18mini
Kenko SNAKE-18mini¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¶¹¤¤½ê¤ä¹â¤¤½ê¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÆ°²è¡¦ÀÅ»ß²è¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Á¥åー¥Ö¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¿å²ó¤ê¤Ç¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Á¥åー¥ÖÀèÃ¼¤ËLED¥é¥¤¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Å¤¤½ê¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢¨±Õ¾½¤Ï¥Ï¥á¥³¥ß¹çÀ®¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹
¼«ºß¤Ë¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Á¥åー¥Ö
µ¡³£À°È÷¤Ë
ÀèÃ¼¤ËLED¥é¥¤¥È¤È¥ì¥ó¥º¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¶¹¤¤½ê¤ä¹â¤¤½ê¤Î»£±Æ¤ä¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¡¢ÇÛ´É¤ÎÃæ¤Ê¤É¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤¿¤ê¡¢»£±Æ¡¦Ï¿²è¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å»ÅÍÍ
¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤Ë
¿å¼þ¤ê¤Î½¤Íý¤Ë
Kenko SNAKE-18 Mini¤ÏËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿å²ó¤ê¤Î½¤Íý¤äµ¡³£À°È÷¡¢À¶ÁÝÁ°¸å¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯Åù¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
2.0·¿±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤òÅëºÜ¡£¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¶¹¤¤½ê¤ä¹â¤¤½ê¤ò±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âµ±ÅÙLED¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¤Ç¡¢°Å¤¤½ê¤Ç¤â»£±Æ²ÄÇ½¡£5ÃÊ³¬¤Îµ±ÅÙÄ´Àá¤Ë¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥ºÀèÃ¼¤ËÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥ß¥éー¡¢¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î3¼ïÎà¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤äÀÅ»ß²è¤ÏmicroSDHC/SDXC¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ËÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ¤Î¿´ÇÛÉÔÍ×¡£Æþ¼ê¤¬´ÊÃ±¤ÊÃ±3·Á¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ4ËÜ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ÛµÞ¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
