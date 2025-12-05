NearMe¡¢ÈÓ»³»Ô¡¦Ä¹Ìî¸òÄÌ¤ÈÏ¢·È¤·¡Ø¤¤¤¤¤ä¤Þ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ù¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡¡°ÜÆ°¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNearMe¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¸¶¹¬°ìÏº¡¢°Ê²¼¡§¥Ë¥¢¥ßー¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ»³»ÔµÚ¤ÓÄ¹Ìî¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©ÈÓ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§¹â¶¶âÃµª»Ò¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡Ø¤¤¤¤¤ä¤Þ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ù¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¡¡ËÌ¿®ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Åßµ¨¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÈ¼¤¤¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¢¤ëÈÓ»³±Ø¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Åßµ¨¤ËÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ø¤«¤é¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î°ÜÆ°¼ûÍ×¤¬°ì»þÅª¤ËÂç¤¤¯Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÇòÇÏ¡¢Ì¯¹â¡¢ÌîÂô²¹Àô¤Ê¤É¤Î¥¹¥ー¥ê¥¾ー¥È¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¹°è¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ÖÂÓ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢´Ñ¸÷µÒ¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÁÐÊý¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤°ÜÆ°´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ø¤¤¤¤¤ä¤Þ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ù¤Ï¡¢Åßµ¨¤Î°ÜÆ°¼ûÍ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ê±¿¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÈÓ»³±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¹°èÅª¤Ê°ÜÆ°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷ÃÏ´Ö¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤ä¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¦¥¹¥ー¾ì¤Ê¤É¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Ë¥¢¥ßー¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ»öÁ°¤Ë¾è¼Ö»þ´Ö¤ä¹Ô¤Àè¤ò»ØÄê¤Ç¤¡¢¾è¼ÖÁ°¤ËÎÁ¶â¤¬³ÎÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦´ÊÂÎ»ú¡¦ÈËÂÎ»ú¤ËÂÐ±þ¤·¤¿°ÆÆâ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¥Ë¥¢¥ßー¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤ä´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ÎÊÑÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ÜÆ°¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¤¤¤¤ä¤Þ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡Ù¡¡±¿¹Ô³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/215_1_dc1901f83a91d836b3c156669263ff6d.jpg?v=202512051157 ]
¢¨2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë»þÅÀ¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖNearMe¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNearMe¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢½ÐÈ¯ÃÏ¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ò¥É¥¢¥Äー¥É¥¢¤Ç·ë¤Ö¥¿¥¯¥·ー¤Î¥·¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶õ¹Á¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤ò·ë¤Ö¶õ¹ÁÁ÷·Þ·¿¤Î¡Ø¥¨¥¢¥Ýー¥È¥·¥ã¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯8·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¡¢ Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×Í½Ìó¿Í¿ô125Ëü¿Í¢¨1¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Á´¹ñ16¤Î¶õ¹Á¢¨2¡Ê±©ÅÄ¶õ¹Á¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡¢°ËÃ°¶õ¹Á¡¢´ØÀ¾¶õ¹Á¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á¡¢°°Àî¶õ¹Á¡¢ÂÓ¹¶õ¹Á¡¢ÀÄ¿¹¶õ¹Á¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¡¢ÆîµªÇòÉÍ¶õ¹Á¡¢ÆÁÅç¶õ¹Á¡¢ËÌ¶å½£¶õ¹Á¡Ë¤È¡¢¶õ¹Á¼þÊÕ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÐÈ¯ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤´¼«Âð¤«¤é¶õ¹Á¡¢¤½¤·¤Æ¶õ¹Á¤«¤éºÇ½ªÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂßÀÚÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÀéÍÕ¸©Á´°è¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÈÅìµþÅÔ23¶èÆâ¤ò·ë¤Ö¥´¥ë¥Õ¥·¥ã¥È¥ë¤Ê¤É¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°ÜÆ°¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤ß¤À¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¡¢´Ñ¸÷Æó¼¡¸òÄÌ¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎAI¥Ç¥Þ¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤¬ÆÈ¼«¤ËÊú¤¨¤ë°ÜÆ°²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯9·î»þÅÀ¡£
¢¨2 °°Àî¶õ¹Á¡¢ÂÓ¹¶õ¹Á¡¢ÀçÂæ¶õ¹Á¡¢ÀÅ²¬¶õ¹Á¤ÏÂßÀÚÁ÷·Þ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤ß¡£
¢£ÆüËÜÈÇ¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢/¸ø¶¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9
¢£¥¢¥×¥ê¡ÖNearMe¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/215_2_42b16ad0f736436c6e9874a3b69fbb8c.jpg?v=202512051157 ]
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒNearMe
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®9-4 THE E.A.S.T.ÆüËÜ¶¶ÉÙÂôÄ®
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¸¶¹¬°ìÏº
ÀßÎ© ¡¡¡§2017Ç¯7·î18Æü
URL ¡§https://nearme.jp/
°ÜÆ°¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò²ò·è¤·¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢½»¤ß¤¿¤¤³¹¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎMaaSÎÎ°è¤«¤é»ö¶È³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
2019Ç¯8·î¤è¤ê¶õ¹ÁÁ÷·Þ·¿¤Î¥¨¥¢¥Ýー¥È¥·¥ã¥È¥ë¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÆÈ¼«AI¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇÅ¬²½µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¯¿Í¿ô¤«¤ÄÃ¯¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¤«ÄÉÀ×¤Ç¤¤ëÊýË¡¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³¹Ãæ¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¾è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼è¤êÁÈ¤à¡ÖÃÏ°è¸òÄÌDX¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Áê¾è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¾ÚÄ´ºº¶ÈÌ³¡×¤ä¡¢¡ÖÃÏ°è¸òÄÌDX:MaaS2.0¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁê¾è¤ê¥¿¥¯¥·ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¾è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ë¥¢¥ßー¤Ï¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶ÈÀ®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖTechnology Fast 50 2024 Japan¡×¤Ç333.8%¤Î¼ý±×¡ÊÇä¾å¹â¡ËÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤Æ17°Ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¡£