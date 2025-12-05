¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÃÏÀ¯³Ø¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÉ³²ò¤¯³¤³°»Ò²ñ¼Ò´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇ¿·¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ä¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿³¤³°»Ò²ñ¼Ò´ÉÍý¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢³Æ¹ñµ¬À©¤ÎµÞÊÑ¡¢³¤³°µòÅÀ¤È¤Î¾ðÊó³Êº¹¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëº¬¸»Åª¤Ê²ÝÂê¤Î¸²ºß²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯Ê¬ÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¼ý½¸¡¦°Õ»×·èÄê¡¦ÅýÀ©¥×¥í¥»¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤Ù¤¤«¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Î´ÉÍý²ÝÂê¤ä¡¢¥°¥ëー¥×¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°»Ò²ñ¼Ò´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/88324/table/319_1_45381a45b47d3f8d8999fe075e6add58.jpg?v=202512051228 ]
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
15:00～15:20
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±¡§ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¤ÎÅ¾´¹
¹Ö»Õ¡§KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Ñー¥È¥Êー¡¡ÂÎ© ·ËÊå(https://kpmg.com/jp/ja/home/contacts/a/keisuke-adachi.html)
¶áÇ¯¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢¤è¤êÃÏ°è¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¼«Î©Ê¬»¶·¿¤Î·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ê´íµ¡ÂÐ±þ¤ËÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬È¿Å¾¤¹¤ë¹ñºÝ´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬º£¸åÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¡È¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¡É¤Î»Ñ¤ò¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
15:20～15:40
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¡§ 2026Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ÎÅ¸Ë¾
¹Ö»Õ¡§KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ñー¥È¥Êー¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë ¿·ËÙ ¸÷¾ë
2025Ç¯¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂèÆó¼¡À¯¸¢¤Î³Æ¼ïÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã½Å»ë¤ÎÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤âÊÆ¹ñ¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢´ë¶È¤¬ÉÔ³Î¼Â¤ÊÌ¤Íè¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¸Ë¾¤òÆÉ¤ß²ò¤¤Þ¤¹¡£
15:40～16:10
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó3¡§³¤³°»Ò²ñ¼Ò¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÈÃÏ°è·Ð±Ä¥â¥Ç¥ëºÆÀß·×¤Î¼ÂÌ³
¹Ö»Õ¡§KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ãー Çò¿ù¡¡À¿´ð¡¢¥·¥Ë¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÈÓÅÄ Í´Âç
ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÆü·Ï´ë¶È¤Ï¡ÖÃÏ°è¤¬¼«¤é·Ð±Ä¤¹¤ëÂÎÀ©¡×¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤ä¡¢ºÆÀß·×¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×ÏÀÅÀ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
16:10～16:20
µÙ·Æ
16:20～16:50
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£´¡§¡ã¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È¥°¥ëー¥×¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ×ÅÀ
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Ñー¥È¥Êー¡¡ÂÎ© ·ËÊå(https://kpmg.com/jp/ja/home/contacts/a/keisuke-adachi.html)
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ñー¥È¥Êー¡¡³ù·Á ½á¡¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ñー¥È¥Êー ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¡¡¿·ËÙ ¸÷¾ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡Ê¸µ¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡Ë¡¡²¸ÅÄ Ã£µª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×²ÝÂê¤È¡¢ÂÐ±þ¤ÎÊý¸þÀ¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²ÌÆÀ¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò´ð¤Ë¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¬²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡Û
°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤Î¾å ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://kpmg.com/jp/ja/home/events/2025/11/20250123-subsidiarymanagement-osaka.html
¢¨´õË¾¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÀèÃåÀ©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÆ±¶È¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢KPMG¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¥Õ¥¡ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê»ö¶ÈÊÑ³×¡Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¹¥¯¡õ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î3Ê¬Ìî¤«¤é´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬ºöÄê¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¶âÍ»¡¢ÊÝ¸±¡¢À½Â¤¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢À½Ìô¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¤ËÂÐ¤·¡¢Éý¹¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£