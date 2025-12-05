¡ÚJapan Mobility Show 2025¥ì¥Ýー¥È¡ÛÌ¤Íè¤Î¡ÈÃ¯¤â¤¬¾è¤ì¤ë¡ÉÅÅÆ°¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò½éÅ¸¼¨
ÅÅÆ°¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ê¤¬¤±¤ëglafit³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢ËÜ¼Ò¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÌÄ³¤ Ä÷Â¤¡¢°Ê²¼¡¢glafit ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¤Ù101Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡ÖJapan Mobility Show 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢JMS2025¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¡£»°ÎØ·¿¤ª¤è¤Ó»ÍÎØ·¿¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê°Ê²¼¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÎØ·¿¡¦»ÍÎØ·¿¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¡ÈÃ¯¤â¤¬°ÜÆ°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÌ¤Íè¡È¤òÄó°Æ
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢glafit½é¤È¤Ê¤ë»°ÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡ÖP.E.T¡×¡ÖNFR-T1 Pro⁺¡×¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¡¦¥Ç¥âÁö¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿»ÍÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡ÖWAKUMOBI¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î¡É 16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÈµöÉÔÍ×¡É¤Ç¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬°ÂÁ´¤«¤Ä³Ú¤·¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Áü¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÆóÎØ¤Î»°ÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î²ÄÇ½À¤ÈÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹
º£²óÅ¸¼¨¤·¤¿¡È»°ÎØ¡¦»ÍÎØ¥â¥Ç¥ë¡É¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸åÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö°ÜÆ°¼å¼Ô¤ÎÁý²Ã¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Äó°Æ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ°ÆóÎØ¹½Â¤¤Î»°ÎØ·¿ÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤églafit¤¬¸¦µæ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ëÁ°ÆóÎØµ¡¹½¡Û
Á°ÆóÎØ¤Ï¥Á¥§ー¥ó¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Çµ¡³£Åª¤ËÏ¢·ë¤µ¤ì¡¢º¸±¦¤Ç·¹¤¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ëµ¡¹½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÆóÎØ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÖÂÎ¤ò·¹¤±¤Æ¶Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á°ÆóÎØÎ¾ÎØ¤ÎÀÜÃÏ°µ¤¬¾ï¤Ë¶ÑÅù¤È¤Ê¤ê¡¢·¹¼ÐÃÏ¤ä³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ²£³ê¤ê¤Î´í¸±À¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹¹¤ËÄãÂ®»þ¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î¡È°ÜÆ°¼êÃÊÉÔÂ¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á
¹âÎð¼Ô¤ÎÌÈµöÊÖÇ¼¸å¡¢¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ºÀ¸³è·÷¤¬¶¹¤Þ¤ë¡×ÌäÂê¤¬Á´¹ñ¤Ç¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÆóÎØ¤Î»°ÎØ·¿¤Ï°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢Áàºî¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤ò¼º¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¡È¿·¤·¤¤Â¡É¤È¤·¤ÆÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ú¤¤³¤â¤êÍ½ËÉ¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á
³°½Ðµ¡²ñ¤ÎÄã²¼¤Ï¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ä¼Ò²ñÅª¸ÉÎ©¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ì¤ë»°ÎØ·¿¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¡¦ÄÌ±¡¡¦»¶Êâ¤Ê¤É¤Î³°½Ðµ¡²ñ¤ò¼«Á³¤ËÁý¤ä¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆóÎØ¤È»ÍÎØ¤Î¡È´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¾è¤êÊª¡É¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¤¿¤á
ÆóÎØ¥¿¥¤¥×¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤é¤Ä¤¡×¤¬ÉÔ°Â¤À¤±¤ì¤É¡¢»ÍÎØ¥¿¥¤¥×¤À¤ÈÂç¤¤¹¤®¤ë--¡£Î¾¼Ô¤Î¡ÈÃæ´Ö¤Î¾è¤êÊª¤¬¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÆóÎØ»°ÎØ·¿¤Ï¡¢ÆóÎØ¤è¤ê°ÂÄê¤·»ÍÎØ¤è¤êµ¤·Ú¤Ç¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÅ¸¼¨¤·¤¿»°ÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤Î¡ÖP.E.T¡×¡ÖNFR-T1 Pro⁺¡×¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤Ë±þ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¾è¤êÊý¤¬¤Ç¤¤ëÃåºÂ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¥ëー·¿¤Î¡ÖP.E.T.¡×
º£²óÅ¸¼¨¤·¤¿£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢Íè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÁ°ÆóÎØ»°ÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡ÖPersonal Eco Tranceporter¡×Î¬¾Î¡ÖP.E.T¡×¡£glafit½é¤ÎÃåºÂ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¥ëー¥¿¥¤¥×¼ÖÎ¾¤Ç¡¢Â¾å¤²Æ°ºî¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¥£¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¥¹¥«ー¥È¤ä¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿½÷À¤Ê¤É¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥É¥ë²¼¤ËÀìÍÑÀß·×¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥°¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¹½Â¤¤Î¶õ´Ö¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤â»È¤¨¤Æµï½»À¤¬ÎÉ¤¤¥¥ã¥êー¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤ò»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Äà¤ê¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ñÌ£¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤òÉÕ¤±¤¿¥¤¥áー¥¸¡¢Á°¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¥ëー¥Õ¤È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤Æ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥«ー¤ËÊÑ¿È¤µ¤»¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸Äó°Æ¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
～Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼～
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¦ÉáÄÌ¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Î»ÅÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ê¤é°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉÝ¤¬¤é¤Ê¤½¤¦¡£
¡¦¥Õ¥í¥ó¥ÈÆóÎØ¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡£
¡¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çã¤¤ÊªÍÑ¤È¤·¤Æ¾è¤ë¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Õ¥íー¥ÉÂÐ±þ¤Î¥¿¥Õ¤Ê»°ÎØ¥â¥Ç¥ë¡ÖNFR-T1 Pro⁺¡×
¡ÖNFR-T1 Pro⁺¡×¤Ï¡¢ÅÐºäÀÇ½¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëNFR¥·¥êー¥º¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÅÓ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿»°ÎØ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥íー¥É¥¿¥¤¥äÁõÃå¤Ë¤è¤ê°Ï©¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤Î²ÙÊª¤ò¸£°ú¤·¤Æ±¿¤ÖÅ¸¼¨¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÃËÀ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹©¾ìÆâ°ÜÆ°¤ä»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢°Ê³°¤Î³èÍÑ°Æ¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
～Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼～
¡¦ÆóÎØ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÆ»¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ì¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¦»°ÎØ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â1ÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¾è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª
¡¦Â¤ÎÃÖ¤¾ì¤äÁ°ÎØ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Îµ¡¹½¤Ê¤É¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥É¤Ç¤â³Ú¤½¤¦¤Ê¹©É×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¥Õ¥ìー¥à¤¬´è¾æ¤½¤¦¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë°Â¿´´¶¤¬¹â¤¤¡£
»ÍÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ WAKUMOBI¡§ÌÈµöÊÖÇ¼»þÂå¤Î¡È¿·¤·¤¤°ÜÆ°¤ÎÁªÂò»è¡É
¡ÖWAKUMOBI¡×¤Ï¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¸å¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»ÍÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¡¦¥Ç¥âÁö¹Ô¤ËÂ³¤¡¢º£²óJMS2025¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î»î¾è²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æµ¡Ç½À¤äÁàºîÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½êÍ¤ä¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÍøÍÑ¥·ー¥óÊÌ¤Ç¤Î¥Ëー¥º¤ä²ÝÂêÇÄ°®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÁõ¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤éÀ½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
～Íè¾ì¼Ô¤ÎÀ¼～
¡¦ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¡£
¡¦ÇÛÃ£¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤¼¤Ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¦»ÍÎØ¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢²°º¬ÉÕ¤¤Ê¤Î¤ÇÅ·¸õ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙÁª¤Ð¤º¾è¤ì¤½¤¦¡£
¡¦Ãó¼Ö¾ì¤ä½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¼ÂÍÑ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢WAKU MOBI¡Ê»ÍÎØ·¿ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ë¤ÎºÇ½ª²°³°¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê(https://glafit.com/news/pr20250922/)
ºÇ¸å¤Ë¡§glafit¤¬¤á¤¶¤¹¡È°ÜÆ°¤ÎÌ¤Íè¡É
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é´üÂÔ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Áglafit¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö°ÜÆ°¤ò¡¢¥¿¥Î¥·¥á¡ª¡×¤Î¤â¤È¡¢ÆÃÄê¾®·¿¸¶ÉÕ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¡¢¿·¤·¤¤°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È¾è¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡É
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ò¡¢glafit¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£glafit¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
glafit³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÏÂ²Î»³È¯¤Î¥Ïー¥É¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£¡Ö°ÜÆ°¤ò¡¢¥¿¥Î¥·¥á¡ª¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÆü¡¹¤Î°ÜÆ°¤ò¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ËÊÑ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¤°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úglafit³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»ÔÇß¸¶579-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÌÄ³¤ Ä÷Â¤
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2017Ç¯9·î1Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://glafit.com/
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¡¡
¹Êó¡§Ê¡°æ¡¢°ÂÆ£¡¡e-mail¡§pr@glafit.com