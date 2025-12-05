¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¡Ö¹â¤¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÎÏ¡×¡Ü¡ÖÊÝ¼¾´¶¡×¤òÎ¾Î©
¡¡¥Ýー¥é¡¦¥ª¥ë¥Ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»º¤òÃ´¤¦¥Ýー¥é²½À®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÊÒ¶Í¿ò¹Ô¡Ë¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óÅ©¤ò¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë°ÂÄêÇÛ¹ç¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ª¥¤¥ë¤Îµ¡Ç½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¤¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÎÏ¤ÈÊÝ¼¾´¶¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥áー¥¯Íî¤È¤·¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÊÝ¼¾¥¹¥¥ó¥±¥¢ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤Ï¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÎÏ¤ÈÊÝ¼¾´¶¤ÎÎ¾Î©
¡¡¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥áー¥¯±ø¤ì¤ÎÍÏ¤«¤·¹þ¤ß¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢È©¤ÎÊÝ¸î¤ËÍ¥¤ì¤¿ÊÝ¼¾ÍÑ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀö¤¤Î®¤·¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤ÏÈ©¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óÃæ¤ÇÎ¾¥ª¥¤¥ë¤¬¶Ñ°ì¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥¤¥ë¤ÎÀö¤¤Î®¤·¤ä¤¹¤µ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤âÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÕ¤Ë¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤òÈ©¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥áー¥¯±ø¤ì¤ò´Þ¤ó¤À¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤â°ì½ï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¥ª¥¤¥ë¤«¤é¤Ê¤ë2¤Ä°Ê¾å¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óÅ©¤ò1¤Ä¤Î¥¯¥êー¥àÃæ¤Ë¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¡ÖÊ£¹ç¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨1¡Ë¡×µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ÌýÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤ÏÊ£¹ç¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÊÊäÂ»ñÎÁ1¡Ë¡¢Æý²½ºÞ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÊÌ¡¹¤Ë¡¢¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë¶¦Â¸¡¦°Ý»ý¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÊäÂ»ñÎÁ2¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀö¤¤Î®¤·¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤ÏÈ©¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¢¨1 ¥Ýー¥é²½À®¹©¶È¤¬ÆÈ¼«¤ËÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤Ç¡¢Àö¾ôÍÑÀ½ºÞ¤Ø¤Î±þÍÑ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤ÏËÜ¸¦µæ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°Û¤Ê¤ë2¼ïÎà¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¸ú²Ì¤Ç¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÎÏ¤ÈÊÝ¼¾´¶¤¬¸þ¾å
¡¡¥â¥Ç¥ë¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³«È¯ÉÊ¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÎÏ¤Ï¼«¼Ò½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ³Î¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤Þ¤¿ÊÝ¼¾´¶¤â¡¢ÀìÌçÉ¾²Á¼Ô¤Ë¤è¤ë»ÈÍÑ´¶É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥áー¥¯±ø¤ì¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È½üµî¤·¤Ä¤Ä¤â¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¥Ùー¥ë¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ1¡Û ¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÇÊ£¹ç¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ï¡¢ÌýÀ¤Î¥áー¥¯±ø¤ì¤òÍÏ¤«¤·¹þ¤à¤¿¤á¡¢Â¿ÎÌ¤ÎÌý¤¬¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌýÅ©Æ±»Î¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Í»¹ç¤ä¸ß¤¤¤ÎÌýÊ¬¤Î¸ò´¹¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òº®¤¼¤Æ¤â¤ä¤¬¤Æ¤Ï¶Ñ¼Á¤Ê¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ4º¸¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£²ó³«È¯¤·¤¿¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿å¤ÈÌý¡¢¤½¤·¤ÆÆý²½ºÞ¤ÎÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤¬¶Ñ¼Á²½¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ4±¦¡Ë¡£
¡ÚÊäÂ»ñÎÁ2¡Û 2¼ïÎà¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Â¸¤ÈÀö¾ô¸å¤Î³ÑÁØ¤Ø¤ÎµÛÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¯¥êー¥àÃæ¤Ë2¼ïÎà¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤¬ÊÌ¡¹¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÍÑ¥ª¥¤¥ë¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÀÖ¤Î·Ö¸÷¿§ÁÇ¤Ç¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òÎÐ¤Î·Ö¸÷¿§ÁÇ¤ÇÀ÷¿§¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¯¥êー¥à¤ËÇÛ¹ç¤·¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥óÅ©¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¤ò¸²Èù¶À¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢2¿§¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ÎÅ©¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ5¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2¼ïÎà¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤òº®¹ç¤·¤Æ¤â¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÊÌ¡¹¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬»Ò±¿Æ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¹â²¹²¼¤Ç¤â¶¦Â¸¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àö¾ô¸å¤Ë¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤¬³ÑÁØ¤ËµÛÃå¤¹¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ÀÖ¤Î·Ö¸÷¿§ÁÇ¤ÇÀ÷¿§¤·¤¿¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤Î¥¨¥Þ¥ë¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥êー¥à¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¤¹¤¹¤®Ãæ¤Î¾ò·ï¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿å¤Èº®¤¼¤Þ¤·¤¿¡£³ÑÁØºÙË¦¤ò¤³¤ì¤Ë¿»¤·¤Æ¿å¤Ç¤¹¤¹¤¤¤Ç¤«¤é´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢³ÑÁØºÙË¦Á´ÂÎ¤¬ÀÖ¤¯¸÷¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ê¿Þ6¡Ë¡¢¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥È¥ª¥¤¥ë¤¬³ÑÁØºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤Ë¶Ñ°ì¤ËµÛÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£