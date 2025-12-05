¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖACTUS¡×ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥° ¿·½É¥é¥¦¥ó¥¸¡×³«ºÅ¡ª
¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÚËÜ¼Ò¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²ÏÅç¡¡Åù¡Û¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¿¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¼ÅÄ¸¬¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥¾º§ÁêÃÌ¤ä¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°°á¾Ø¤Î»îÃå¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥° ¿·½É¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖACTUS¡Ê¥¢¥¯¥¿¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¤È¤ê¡¢¡ÈÃúÇ«¤Ê¤¯¤é¤·¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢±Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎÉ¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î²È¶ñ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾®Êª¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥°¥êー¥ó¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´ÈÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¿·Ïº¿·ÉØÍÍ¤Ë¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥° ¿·½É¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¡ÖACTUS¡×¿·½ÉÅ¹¤âÆþµï¤¹¤ë¥Ó¥ë¤Î3³¬¤Ë¤Æ12·î～1·î¤ÎÅÚÍË¡¢ÆüÍË¸ÂÄê¤Ç8Æü´Ö¡¢10»þ¤È14»þ³«»Ï¤Î2ÉôÀ©¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¾º§¤Î¤´Äó°Æ¤Î¤Û¤«¡¢12·î¤Ï°á¾Ø»îÃåÉÕ¤ÁêÃÌ²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£1Æü8ÁÈ¸ÂÄê¤ÇºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Î¿·ºî°á¾Ø¤ä¿Íµ¤°á¾Ø¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î1Ãå¤ò»îÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°á¾Ø¤ò»îÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ëµó¼°ÅöÆü¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤ËÅö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖACTUS¡×¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥° ¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢¡ÖACTUS¡×¿·½ÉÅ¹¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¾º§¤Î¤´ÁêÃÌÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÌ²¤¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÃæ¿´¤ËÊë¤é¤·¤òºÌ¤ë²È¶ñ¤ä»¨²ß¤¬¤½¤í¤¦Å¹Æâ¤Ç¡¢¿·À¸³è¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Áª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥ê¥¾º§¤òÃæ¿´¤Ë100ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹¬¤»¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ö¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥° ¿·½É¥é¥¦¥ó¥¸¡×³µÍ×
¢£³«ºÅÆü¡§
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¡¦7Æü(Æü)¡¦20Æü(ÅÚ)¡¦21Æü(Æü) ¡¦2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡¦11Æü(Æü)¡¦17Æü(ÅÚ)¡¦18Æü(Æü)
¢¨12·î¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢°á¾Ø»îÃåÉÕ¤ÁêÃÌ²ñ¡£
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡§
£±.10¡§00～ £².14¡§00～¡Ê2ÉôÀ©¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É2-19-1 BYGS¿·½É¥Ó¥ë3F
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡§
ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¡¦´Ý¥ÎÆâÀþ¡Ö¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø¡×²¼¼Ö C-8½Ð¸ýÄ¾·ë /JR¡Ö¿·½É±Ø¡×Åì¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¢£¡Ö¥ï¥¿¥Ù¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥° ¿·½É¥é¥¦¥ó¥¸¡×URL¡§
https://www.watabe-wedding.co.jp/shop/shinjuku/
¢£¿·½É¥é¥¦¥ó¥¸°á¾ØÉÕ¤ÁêÃÌ²ñURL¡§
https://www.watabe-wedding.co.jp/resort_wedding/bridal_fair/detail.html?event_id=15213
¢¨¾ÜºÙ¤ÏWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£