¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Û¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ðー¡Ö¥ªー¥ô¥§¥¹¥È¡×～ÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î～¡ÖÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¡¦Ê¡°æ ËÌÎ¦¥Õ¥§¥¢¡×～

¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡ÊËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ1-6-1 Áí»ÙÇÛ¿Í °ËÆ£ ÌÐÉ×¡Ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ðー¡Ö¥ªー¥ô¥§¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡¢～ÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î～¡ÖÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¡¦Ê¡°æ ËÌÎ¦¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë¤Æ¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëµû²ð¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëÉÙ»³¸©¡¢³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÏ°è¤äÊ¿Ìî¤¬¹¤¬¤ëÃÏ°è¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ëÎò»Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì±É¤¨¤¿¿©Ê¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÀÐÀî¸©¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ç»³¤Î¹¬¤ä³¤¤Î¹¬¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢À¶¤é¤«¤Ê¿å¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¿©ºà¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ê¡°æ¸©¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿°ìÉÊÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ºÌ¤Ê¤ª¼ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¾å100m¤«¤é¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Õ¥§¥¢Ì¾¡§～ÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î～¡ÖÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¡¦Ê¡°æ ËÌÎ¦¥Õ¥§¥¢¡×
¢£¾ì¡¡½ê¡§25F ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ðー¡Ö¥ªー¥ô¥§¥¹¥È¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ö¥¯¥í¥¹¥À¥¤¥ó¡×¡¢ÆüËÜÎÁÍý¡Ö²Ö¤à¤µ¤·¡×¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Íµ¨ºÌÃãÎÀ¡Ö½Ü¹á¡×¤Ê¤É¡¢Â¾¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤âÆ±»þ³«ºÅ
¢£´ü¡¡´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ëè½µ²ÐÍËÆü¤ÏµÙ¶ÈÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»þ¡¡´Ö¡§¥é¥ó¥Á 11:30a.m.～3:00p.m.¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー2:30p.m.¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡ã·î¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5:30p.m.～10:00p.m.¡ÊL.O.9:30p.m.¡Ë¡¡¡ö¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åーL.O.9:00p.m.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ã¶â¡¦ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5:30p.m.～11:00p.m.¡ÊL.O.10:30p.m.¡Ë¡ö¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åーL.O.10:00p.m.
¢£¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3980-5533¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó 10:00a.m.～8:00p.m.¡Ë
¡¡¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ¡§ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©
～ÆüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î～¡ÖÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¡¦Ê¡°æ ËÌÎ¦¥Õ¥§¥¢¡×°ìÉÊÎÁÍý
ËÌÎ¦»ºòÞ¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¡´»µÌ¥½ー¥¹¡¡\2,600
»é¤¬¤Î¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë½Ü¤Î¡ÖËÌÎ¦»ºòÞ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿©ºà¤ÎÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Óー¥Ä¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤Ê¤É¤ò¤¢¤·¤é¤¤¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¡¢Í®»Ò¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥½ー¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡°æ¸©»º¶åÆ¬Îµ¤Þ¤¤¤¿¤±¡¡ÈÁÎ©³¤Î¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿ー¥½¥Æー¡¡\2,500
Æù¸ü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Ë¡¢»Ý¤ßË¤«¤Ê¡ÖÊ¡°æ¸©»º¶åÆ¬Îµ¤Þ¤¤¤¿¤±¡×¤ÈÈÁÎ©³¤ò¡¢ÆÃÀ½¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥Ð¥¿ー¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¥½¥Æー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¯¤¤¥µー¥â¥ó¤Î¡¡¥Ç¥£¥ë¥Þ¥ê¥Í¡¡ËªÌª¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹¡¡\2,400
¾åÉÊ¤Ê»é¤Î¤Î¤ê¤È¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Æù¼Á¤Î¡Ö¤Õ¤¯¤¤¥µー¥â¥ó¡×¤ò¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ïー¥Ö¡È¥Ç¥£¥ë¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÖ²÷´¶¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ËªÌª¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹¤È°ì½ï¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤ÎÀäÌ¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶ー¥ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¡\2,300
¡Ò²Ã²ìËÀ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¥àー¥¹¡ÓÆÃÍ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÒÇ½ÅÐ±ö¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ó¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤¬´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ò²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¾ßÌý¤Î¥¸¥§¥éー¥È¡Ó¹ñ»ºÂçÆ¦¤È¾®Çþ¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀËÜ¾úÂ¤¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¡£¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¢¨»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åーÆâÍÆµÚ¤Ó»ºÃÏ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡¦±Ä¶ÈÆâÍÆ¤¬µÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£25F ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡õ¥Ðー¡Ö¥ªー¥ô¥§¥¹¥È¡×¡¡
¡ã2025Ç¯£¹·î£¸Æü¡Ê·î¡ËRenewal Open¡ä
Â¿ºÌ¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤«¤é¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÇÂç£¸Ì¾ÍÍ¤¬¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¸Ä¼¼¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤ÎÂ¾¡¢¡¡Ä¯Ë¾¤òË¾¤àÁëÀÊ¤ä¥½¥Õ¥¡ー¥Öー¥¹¤Ê¤É¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó
1985Ç¯6·î2Æü¤ËÅìµþÃÓÂÞÀ¾¸ý¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£Ê£ÒÅìÆüËÜ¥Û¥Æ¥ë¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡ÖÃÓÂÞ±Ø¡×À¾¸ý(Æî)¤è¤êÅÌÊâ£³Ê¬¤ÈÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¤Î¾ëËÌÃÏ¶èÍ£°ì¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¸²½¤Î³¹ÃÓÂÞ¡×¤Ï´Ñ¸÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥°¥ë¥á¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢·Ý½Ñ¤È¸«¤É¤³¤íËþºÜ¡£µÒ¼¼¿ô805¼¼¡¢8¤Ä¤ÎÄ¾±Ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Ðー¡¢14¼¼¤Î±ã²ñ¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ä¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤ËÊØÍø¤Ê¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹ ¥¹¥È¥¢¤âÈ÷¤¨¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀ²¤ì¡¦´²¤®¡¦¾Ð¤¤¡¦½¸¤¦¾ì½ê¡È¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ç¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
