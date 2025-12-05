±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¸ø³«85¼þÇ¯µÇ°¡ª¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡×¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤äºîÉÊ¤òºÌ¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¤Ç12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¸ø³«85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¤Ç12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¢¨¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÀè¹Ô¤·¤Æ12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥ÈÅ¹
ÆÃ½¸¥Úー¥¸ :
http://disneystore.jp/disney/fantasia/2025/
¢¨¡¡È¯ÇäÆü¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÍèÅ¹Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸(https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20251205_101)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C) Disney
¡Î²èÁü·ÇºÜ¾¦ÉÊ¡Ï
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡4,500±ß/ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Á¥§ー¥ó¡¡³Æ2,600±ß
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¸ø³«85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡×¤ËÊ±¤·¤¿¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¸ø³«Åö»þ¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥ì¥È¥í¤ÊºÌ¿§¤Ë¡¢¥Ö¥ëー¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬µ±¤¯¥¢ー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ß¥Ã¥ー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¼«Î©¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼êÂ¤Ê¤É¤òÆ°¤«¤»¤ë»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢ºîÃæ¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¥¦¥¤ä¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¢¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹¡¦¥Ò¥Ã¥Ý¡¢¥ß¥é¡¦¥æ¥Ñ¥Îー¥Ð¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥ー¤Î°áÁõ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ãå¤ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥ëー¥à¥·¥åー¥º¡¢¥Û¥¦¥¤¬±¿¤Ö¥Ð¥±¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¶ÒÃå¤¬ÅÐ¾ì¡£¶ÒÃå¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢85¼þÇ¯¤Î¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ°ìÉôÈ´¿è¡Ï
(C) Disney
¢¨¡¡²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥È (C) Disney ¤òÉ¬¤º¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡¡¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¾ðÊó¥Úー¥¸(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡¡µºÜ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢¨¡¡¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²Á³Ê¡¢È¯ÇäÆü¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¢»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£