¥¸ー¥ë¼Ò°÷¡¢primeNumber¼Ò¤Î¡ÖprimeNumber DATA CHAMPIONS¡×¼õ¾Þ¡ª

¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡ÖDX¡×¡Ë¿ä¿Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ÂÅÄ Á±Ç·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒprimeNumber ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼¡ÖprimeNumber¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¸Ä¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÀ©ÅÙ¡ÖprimeNumber DATA CHAMPIONS¡×¤Ë¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ËÜÉô ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿ÊÉô½êÂ°¤Îµµ°æÈþ²Â¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£primeNumber DATA CHAMPIONS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¡¹¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¾Î¹æ¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¥Çー¥¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ÎÁý²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁª½Ð¤Ï¡¢¥¸ー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¿ä¿Ê¤Î¥êー¥É¡¢¤ª¤è¤Ó¼Ò³°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤ÎÃÎ¸«¶¦Í¡¦ÅÐÃÅ³èÆ°¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÈ¯¿®¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://primenumber.com/news/2032
¢£primeNumber¤È¥¸ー¥ë¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¤ß
¡¦primeNumber ¥¯¥é¥¦¥ÉETL¡ÖTROCCO¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ³Æþ»öÎã
ÆüËÜÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
AI³èÍÑ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç
https://www.zdh.co.jp/customer/jeol/
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥ºÍÍ
¥Çー¥¿¥¦¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¥¯¥é¥¦¥É²½¡¢´ðÈ×¹½ÃÛ¤«¤éETLÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤ò¥¸ー¥ë¤¬°ì´Ó»Ù±ç
https://www.zdh.co.jp/customer/unitedarrows/
¡¦¥¸ー¥ë¤ÎTROCCOÆ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
https://www.zdh.co.jp/products-services/etl/trocco/
º£¸å¤â¥¸ー¥ë¤Ï¡¢¥Çー¥¿³èÍÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¼Â¸½¤òÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¡¢¤½¤Î¥Çー¥¿¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¤Ï¡¢DX¹½ÁÛºöÄê¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Çー¥¿´ðÈ×¹½ÃÛ¡¢AI¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¹âÅÙÍøÍÑ»Ù±ç¤äÆâÀ½²½¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´¹©Äø¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÀìÌçÀ¤Ë¤è¤ë°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡ÖZEUSCloud¡×¡¢DX¿Íºà°éÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖZEAL DX-Learning Room¡×¡¢¥ªー¥×¥ó¥Çー¥¿³èÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Ã£Ï-£Ï£Ä£Å¡×¡¢AI·ÏSaaS¡ÖSTORYAI¡×¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î 100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë
Àß Î©¡§2012 Ç¯ 7 ·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾ÂÅÄ Á±Ç·
URL¡§https://www.zdh.co.jp/
¼çÍ×¶ÈÌ³¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î³«È¯¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹ ¤Ê¤É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê 2 ÃúÌÜ 13 ÈÖ 17 ¹æ ÌÜ¹õÅìµÞ¥Ó¥ë 6 ³¬
Âçºå»Ù¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®ÆóÃúÌÜ 1 ÈÖ 1 ¹æ »°°æ½»Í§¶ä¹Ô¹âÎï¶¶¥Ó¥ë 7F
»¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ5¾òÀ¾11ÃúÌÜ15-4
¡Ú¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Àî Å°¼£¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3836¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºâÌ³¾ðÊó¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎDX¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.avantgroup.com/
¼çÍ×¤Ê¥°¥ëー¥×»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â100¡ó½êÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ä
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¡§https://www.avantcorp.com/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー ¡§https://internet-disclosure.com/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ë¡§https://www.zdh.co.jp/
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ð¡§https://www.diva.co.jp/
¡»³ô¼°²ñ¼ÒVISTA¡§https://vista.avantgroup.com/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¼ÒÌ¾¤Þ¤¿¤ÏÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å