Åìµþ¿·Ê¹¡ß¾¾ÃÝ¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×ÆÃÅµÉÕ¤Í¥ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡ª
Åìµþ¿·Ê¹¡ÊÃæÆü¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼Ò¡Ë
詳細・申込はこちら :
https://www.tokyo-np.co.jp/koudoku/kabuki
¿·Ç¯¤ÎÀõÁð¤òÆø¤ä¤«¤Ë¾þ¤ëÉ÷Êª»í¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡£¼ã¼ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¤â40Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ¶á±Ç²è¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²ÎÉñ´ì¤Ï¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤ò¼õ¤±´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢²ÎÉñ´ì´Õ¾Þ¤¬³ÊÃÊ¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë³«±éÁ°¹ÖºÂ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï60ÀÊ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ã¼ê²Ö·ÁÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢³«±éÁ°¹ÖºÂ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤É¤³¤í¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¾å¤Ç´Ñ·à¤Ç¤¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÂèÆóÉô¡¢18Æü¡ÊÆü¡ËÂèÆóÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡³«±éÁ°¹ÖºÂ¡¡¡¡13¡§30～14¡§15
¡¡¡¡¡¡¡¡´Ñ·à¡ÊÂèÆóÉô¡Ë15¡§00～
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÀõÁð¸ø²ñÆ²¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð1-38-6¡Ë
¡Ú²Á³Ê¡Û»ØÄêÀÊ 9,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡³«±éÁ°¹ÖºÂ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤´¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
