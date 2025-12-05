¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÈOpenAI¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®
- OpenAI¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤ÂåAI¶îÆ°·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×AI¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©
- ¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÈOpenAI¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎAIÆ³Æþ¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×AI¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï
¡Ú¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¡Û¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡ÊNYSE: ACN¡Ë¤ÈOpenAI¤Ï¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÑ³×¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¶¨¶È³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Ë¡ÖChatGPT Enterprise¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢OpenAI¤ÎË¡¿Í¸þ¤±»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢ ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥êー¡¦¥¹¥¦¥£ー¥È¡ÊJulie Sweet¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOpenAI¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÎËÉÙ¤Ê¶È³¦ÃÎ¼±¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÀìÌçÀ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇ½ÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢»ö¶ÈÀ®²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢OpenAI¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯Àè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
OpenAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÃ´ÅöCEO¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥¸ー¡¦¥·¥â¡ÊFidji Simo¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÏÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¥êー¥É¤·¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ëÊÑ³×¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤È¶¨¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ËChatGPT¤òÅ¸³«¤·¡¢¸ÜµÒ¤ä¥Áー¥à¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑ²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
´ë¶È¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×AI¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈ¯É½
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÈOpenAI¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Î¥Çー¥¿¡¦AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤äËÉÙ¤Ê¶È³¦ÃÎ¸«¤È¡¢OpenAI¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÀ½ÉÊ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×AI¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÏºÇ¿·¤ÎOpenAI¼ÂÁõÊýË¡¤ä¶È³¦ÊÌ¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤äÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×AI¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¸ø¶¦ÉôÌç¡¢¾®Çä¶È¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òAI¶îÆ°·¿¥×¥í¥»¥¹¤Øºþ¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÏOpenAI¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ä¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÁ´¼ÒÅª¤ËÅý¹ç¡¦³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢OpenAI¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢ºâÌ³¡¢¿Í»öÅù¤Î¼çÍ×¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢AI¼çÆ³¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÏOpenAI¤Î¡ÖAgentKit¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½¤È°Õ»×·èÄê¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥àAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¿×Â®¤ËÀß·×¡¦¸¡¾Ú¡¦Æ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖChatGPT Enterprise¡×³èÍÑ¤Ë¤è¤ëAIÆ³Æþ»Ù±ç¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë°éÀ®
ËÜ¶¨¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡ÖChatGPT Enterprise¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¸ÜµÒ»Ù±ç¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤ÎAI¥¹¥¥ë¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÏÇ§Äê»ñ³Ê¡ÖOpenAI Certifications(https://openai.com/ja-JP/index/expanding-economic-opportunity-with-ai/)¡×¤Î¼èÆÀ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAI¥¹¥¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢OpenAI¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎAIÆ³Æþ³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤ÎµÞÂ®¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù±ç
¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¡¢OpenAI¤¬ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¦Í¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢OpenAI¤ÎµÞÂ®¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤ÈOpenAI¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ê¤É³°Éô¤È´Ø¤ï¤ëÉôÌç¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¤ª¤è¤Ó´ë¶È±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ëÉôÌç¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¤ÎÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤ò¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¸ÜµÒ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢OpenAI¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶ÈÌ³¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê»ö¶Èµ¡Ç½¤òÂçµ¬ÌÏ¤Ë¹½ÃÛ¡¦Æ³Æþ¡¦´ÉÍý¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤Ï¸ÜµÒ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊAI¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
