¥Ç¥Ñー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Âç·¿ÀìÌçÅ¹¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÂçÏÂÄá´ÖÅ¹¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó!
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÂçÏÂÄá´ÖÅ¹¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡Ö¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÂçÏÂÄá´ÖÅ¹¡×(¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô)Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÂçÏÂÄá´ÖÅ¹
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó³èÆ°(¥¬¥·¥ã³è)¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ç¥Ñー¥È¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀßÃÖÌÌ¿ô¤È¾¦ÉÊ¹½À®¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÂçÏÂÄá´ÖÅ¹¤Ï¡¢ÀßÃÖÌÌ¿ô540ÌÌ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¿·¾¦ÉÊ¤«¤éÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ÄÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤òÃµ¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥É¥¥É¥¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¤Ï¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
£±¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é»¨²ß¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¥Ç¥Ñー¥È¡É!
£²¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×!
£³¡§¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë!»È¤¨¤ë!¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯!¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥Ê¥à¥³¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¡È¥¬¥·¥ã³è¡É¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë!
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞÂÐ¾Ý³°¤Î¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÜÀß³µÍ×
[»ÜÀßÌ¾¾Î]¡¡¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÂçÏÂÄá´ÖÅ¹
[½êºßÃÏ]¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô²¼Äá´Ö1-3-1¡¡3F
[±Ä¶È»þ´Ö]¡¡9:00～21:00
[»ÜÀßÌÌÀÑ]¡¡85.2Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó25.8ÄÚ¡Ë
[ÀßÃÖÌÌ¿ô]¡¡540ÌÌ
[¸ø¼°¥µ¥¤¥È]
https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/iy_yamatotsuruma/
1¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é»¨²ß¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ï¤â¤Ï¤ä¡È¥Ç¥Ñー¥È¡É¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¾¦ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø¥¬¥·¥ã¤É¤³¡©PLUS¡Ù¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á UFO¥¹¥¤¥ó¥°
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤è¤ê¡¢UFO¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¢ö
UFO¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¥«¥Ë¥«¥ó¤ÇÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C)BANDAI
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤Í(¥Ïー¥È)
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C) '25 SANRIO ⓁM
capsule¥È¥ë¥½ー ¥«ー¥É¥¥ã¥×¥¿ー¤µ¤¯¤é
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥«ー¥É¥¥ã¥×¥¿ー¤µ¤¯¤é¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤¿capsule¥È¥ë¥½ー¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡õ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª»×¤ï¤ºÁ´¼ï¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´¶¡ª¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥È¥ë¥½ー¥·¥êー¥º¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤Í¢ö
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C)CLAMP¡¦ST¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦NEP¡¦NHK
aespa ¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È
¿Íµ¤³Ú¶Ê¡ØSupernova¡Ù¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿aespa¤Î¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅÄÃæ¤«¤¨»á¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ª
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´8¼ï)
(C)2025 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. All Rights Reserved.
µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à CAPSULE INDEX 02
¡Ö¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Þ´Õ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Èó²ÄÆ°¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ØCAPSULE INDEX¡ÙÂè2ÃÆ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿Â¤·Á¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§400±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¡(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦MBS
HG¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Another
2024Ç¯7·î¤è¤êºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡ÖHG¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×¥·¥êー¥º¡£¥·¥êー¥º¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ëÂ¤·ÁÈþ¡¢½¸¤á¤ä¤¹¤µÈ´·²¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖAnother¡×¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£½÷À¥¥ã¥é¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿Âè1ÃÆ¡£
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C)¥Ðー¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¥º ¥Õ¥ì¥ó¥º
¥«¥×¥»¥ë¥¹¥Èー¥êー¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³¨ËÜ¤ÎÃæ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¥êー¥º¡¢¥«¥×¥»¥ë¥¹¥Èー¥êー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¤¥ßー¤ä¤Í¤º¤ß¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥ì¥ª¡¦¥ì¥ª¥Ë¤ÎÌ¾ºî³¨ËÜ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
Copyright (C) 2025 by Blueandyellow, LLC Licensed by Cosmo Merchandising
¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡
¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤ÎÎòÂå¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î´Ì¤äÉÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C)2025 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë ¥¬¥ë¥¬¥ó¥Á¥å¥ï
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¬¥ë¥¬¥ó¥Á¥å¥ï¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ª
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C)Imperial Hotel, Ltd.
2¡§¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎºÇ¿·¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Æþ²Ù¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¾¦ÉÊ¤ÏWEB¥Úー¥¸¤«¤éºß¸Ë¤Î¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤òË¬¤ì¤ëÁ°¤ËÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ä¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤É¤³¡©¡¡https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó°Ê¹ß¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡¡¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡¡¡ä
¢£¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¡§°Ê²¼¡ÖGBO¡×
¢£¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¡ØËÜ²°¤µ¤ó¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ç¥Ñー¥È¡Ù¡§°Ê²¼¡ÖGD¡×
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ ¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C)Bandai Namco Experience Inc.¡¡(C)Bandai Namco Amusement Inc.