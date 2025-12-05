Earth hacks¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ò¼¨¤¹½ñÀÒ¡ØÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ü¡Ë¤ÏÅÁ¤¨Êý¤¬97¡ó¡Ù¤òÈ¯Çä
¡¡Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Øº¬À¡¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖEarth hacks¡×¡Ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¡¦´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÈÌµÍý¤Ê¤¯¡¦³Ú¤·¤¯¡ÉÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ü¡Ë¤ÏÅÁ¤¨Êý¤¬97¡ó¡¡¥Ç¥«¥Ü¤ÎÊýÄø¼°¡ÖÍßË¾¡ß¥¹¥Èー¥êー¡Ü¹×¸¥¼Â´¶¡×¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë ¤ò¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢CO2ºï¸ºÎ¨¤ò¡Ö¡û¡óoff¡×¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¦ÁÏ»öÎã¡¢ZÀ¤Âå¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ê¤É¡¢Earth hacks¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Ã¦ÃºÁÇ¼ÂÁ©¤ÎÃÎ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡§¡ØÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ü¡Ë¤ÏÅÁ¤¨Êý¤¬97¡ó¡¡¥Ç¥«¥Ü¤ÎÊýÄø¼°¡ÖÍßË¾¡ß¥¹¥Èー¥êー¡Ü¹×¸¥¼Â´¶¡×¡Ù
Ãø¼Ô¡§´Øº¬ À¡¿Í¡ÊEarth hacksÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡Ë
È¯ÇäÆü¡§12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¡§Ä«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ
ÈÎÇä¡§Á´¹ñ½ñÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ñÅ¹
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈÎÇä¥¹¥È¥¢¡ä
Amazon
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon Kindle
½ñÅ¹Î®ÄÌ¡§Á´¹ñ½ñÅ¹
¡ã¼ç¤Ê¾Ï¹½À®¡ä
Á°½ñ¤¡§Earth hacks¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè
¤Ê¤¼¡¢ËÍ¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ü¡Ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤« ―´Øº¬À¡¿Í
°ì¾Ï¡§Earth hacks¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î
Ã¦ÃºÁÇ¤ò¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¤«¤é¤ä¤ë¡×¤«¤é¡¢¡ÖÍß¤·¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡×¤Ø¡£
Æó¾Ï¡§¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¤Ç¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
ÇÓ½Ð¤¹¤ëCO2¤Îºï¸ºÎ¨¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¡×¡£
À¸³è¼Ô¤ÎÁªÂò¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢´ë¶È¤ÎÅØÎÏ¤¬Àµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á¼´¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»°¾Ï¡§win-win-win¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤äÀ¸³è¼Ô¤Î²æËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤È¡¢²ÁÃÍ¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»Í¾Ï¡§¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âEarth hacks
Earth hacks¤¬´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢ÅìµÞ¥¹¥È¥¢¡¢ÂçºåÉÜ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Î»öÎã¤ò·ÇºÜ¡£
¸Þ¾Ï¡§»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤ë¥Ç¥«¥Ü¤ÊÌ¤Íè¡ÊÆÃÊÌÅ¤ÃÌ¡Ë
Earth hacks¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤éÏ¢·È¤òÂ³¤±¤ëUCC¥°¥ëー¥×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å½ñ¤¡§Ã¦ÃºÁÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ü¡Ë¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¢£Ãø¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
Ã¦ÃºÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î²æËý¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Earth hacks¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸³è¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£Earth hacks¤¬¿Ê¤á¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñµ¹æ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎËÜ¤¬´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤äÃ¦ÃºÁÇ¤ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO´Øº¬À¡¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡´Øº¬À¡¿Í
2009Ç¯Åìµþ²Ê³ØÂç³ØÂç³Ø±¡¡Êµì¡§Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡ËÀ¸ÂÎ¥·¥¹¥Æ¥àÀì¹¶½¤Î»¡£
´Ä¶ÌäÂê¤òÀ¸³è¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯¤ËÇîÊóÆ²½¾¶È°÷ÁÈ¹çÃæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯4·î¤«¤é»°°æÊª»º¤Ë3Ç¯´Ö½Ð¸þ¡£2022Ç¯¤ËEarth hacks¤òÇîÊóÆ²¤È»°°æÊª»º¤Î¶¦Æ±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢2023Ç¯¤ËEarth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£Æ±Ç¯5·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóCOP30¡¢¤¤µ¤é¤®²ñ¡¢·ÐÃÄÏ¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ÆÀ¸³è¼Ô¡ßÃ¦ÃºÁÇ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ¿¿ô¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢½ñÀÒ¡ÖÅú¤¨¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤äÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ö»ä¸«Âî¸«¡×¤Ê¤É¤Ç¤Î¼¹É®¤â¹Ô¤¦¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¡Ø»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½µÚ¤ÓÇÓ½Ðºï¸º¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ ¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤Ë»ñ¤¹¤ëGXÀ½ÉÊ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ²ñ¡Ù¤Î°Ñ°÷¤È¤·¤Æ´ë¶È¤äÀ¸³è¼Ô¤Î´Ä¶ÅØÎÏ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥ëー¥ëºî¤ê¤Ë¤â»²²Ã¡£¤Þ¤¿J-WAVE¡Öoff¤ÎÆü¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ã¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢MC¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÌµÍý¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤Ã¦ÃºÁÇ¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¦ÁÏ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖEarth hacks¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖEarth hacks¡×¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤È´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·ºï¸ºÎ¨¡Ê%¡Ë¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥¹¥³¥¢¡×¤ò´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÄó¶¡¤·¡¢´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Î²Ä»ë²½¤ÈÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¡£À¸³è¼Ô¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ä¡¢¹ÔÀ¯¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖEarth hacks for Local¡×¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://co.earth-hacks.jp/
