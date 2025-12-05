¥Ð¥ó¥À¥¤¸ø¼°¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×ÀìÌçÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±ºÅ¹¡¡2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±ºÅ¹¤ò¡¢2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¡¢¡Ö¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º¡×(°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô)Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±ºÅ¹
¶áÇ¯¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤¬Áý²Ã¤·¡¢¿È¶á¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯ÂÎ¸³¡×¤È¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤¦¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢Âç·¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬¶¨¶È¤ÇÅöÅ¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±ºÅ¹¤Ï¡¢220ÌÌ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¸ø¼°¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ç²èºîÉÊ´ØÏ¢¥³ー¥Êー¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Àº¹ª¤ÊÂ¤·Á¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤ä¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢´á¶ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
2¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
3¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÅ¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢¸½ºß½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÜÀß³µÍ×
[»ÜÀßÌ¾¾Î]¡¡¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±ºÅ¹
[½êºßÃÏ]¡¡¡¡°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¾å¹âÄÅ367ÈÖ¡¡ ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅÚ±º 3F
[±Ä¶È»þ´Ö]¡¡9:00～21:00¡¡¢¨±Ç²è´Û¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
[»ÜÀßÌÌÀÑ]¡¡32.3Ê¿Êý¥áー¥È¥ë (Ìó9.8ÄÚ)
[ÀßÃÖÌÌ¿ô]¡¡220ÌÌ
[¸ø¼°¥µ¥¤¥È]
https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/cs_tsuchiura/
1¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ª
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¿·¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥â¤Ç¥Ý¥ó¡ª
¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È
2000Ç¯Âå¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ª¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤·¤¿Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¥ß¥ë¥â¤Ç¥Ý¥ó¡ª¡×¤Î¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´8¼ï)
(C)¼ÄÄÍ¤Ò¤í¤à¡¿¾®³Ø´Û
¡È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É Classical Mode
¤Þ¤ë¤ÇÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÊºÌ¿§¤ò»Ü¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£Á´¹âÌó5.5～6cm¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C) Disney
¡Ú¥¸¥ã¥ó¥Ü¥«ー¥É¥À¥¹/¥Õ¥é¥Ã¥È¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Û
·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥åー!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï
¥¸¥ã¥ó¥Ü¥·ー¥ë¥À¥¹
·àÃæ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤á¤¿Á´12¼ï¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡ª
²Á³Ê¡§200±ß/1²ó(Á´12¼ï)
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥åー!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ïー¥ë¥É2 ¥ê¡¦¥Ñ¥Ã¥¯
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó01
¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤«¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯È¯Çä¤Î¥²ー¥à¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥ïー¥ë¥É2 ¥ê¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎºîÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§400±ß/1²ó(Á´5¼ï)
PAC-MAN WORLD(TM)2 Re-PAC & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¥«¥×¥»¥ë¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
VTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡×¤¬¥é¥Ðー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÁ´13¼ï¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´13¼ï)
(C)¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» / viviON, inc. 2023
¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¡×¤¬¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´5¼ï)
(C)TMS
Ringcolle! DX ²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー4
¡ØRingcolle!¡Ù²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥·¥êー¥º¤ËÂè4ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ù¥ë¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¤Î¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥¯¥í¥à¥á¥Ã¥²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ªÁ´¼ï¤Ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ãー¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖV¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡×¤ä¡Ö¥ªー¥º¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ò¼ýÏ¿¡ª
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´4¼ï)
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ ¥Ý¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èºîÉÊ¤«¤é¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥¿ー¥é¥¤¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¼§ÀÐ¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ª
²Á³Ê¡§500±ß/1²ó(Á´7¼ï)
(C)¡Ö»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ2006¡¡(C)2009 SUMMERWARS FILM PARTNERS¡¡(C)2012¡Ö¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS¡¡(C)2018 ¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡¡(C)2021 ¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ¡¡(C)2025 ¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ
¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é
¤À¤ì¤Ç¤â¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à2
¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡ß¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤«¤é¤À¤ì¤Ç¤â¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥àÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¥«ー¥É¤È¥×¥ê¥Á¥±¤Î¥Þ¥¤¥Á¥±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Á¥ãー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¡Ø¥×¥ê¥Ñ¥é¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª·à¾ìÈÇ¤Î¿·¶Ê¤ä¿Íµ¤¤Î¤¢¤Î¶Ê¤òÀ½ÉÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢¨ÂÐ±þ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡§Spotify
https://lnk.to/aikatsu_pripara_music2_dHp
²Á³Ê¡§300±ß/1²ó(Á´12¼ï)
(C)Aikatsu, Pripara 10th Project
2¡§°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª¾¦ÉÊ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¹¡×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÉÊ¼õ¤±¼è¤êÂÐ±þÅ¹ÊÞ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¼õ¤±¼è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸åÆü³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
3¡§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥óÂÎ¸³¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡Ö¥¬¥·¥ã¤Ã¤È²ó¤·¤Æ¥Ý¥ó¤È½Ð¤ë¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¡É¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ¥«¥×¥»¥ë²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×(±¦µ¥¤¥áー¥¸¿Þ)¤ä¡¢ÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ê¤É¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¤ªµÒ¤µ¤Þ»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ù¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±ºÅ¹¡¡
¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¡Ö¶õ¥«¥×¥»¥ë3¸Ä²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¢§¶õ¥«¥×¥»¥ë3¸Ä²ó¼ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Ê¥à¥³¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¶õ¥«¥×¥»¥ë3¸Ä¤ò¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ØÆþ¤ì¤ë¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¥Ê¥à¥³¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/
