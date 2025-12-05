¡ÚÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û12/24³«ºÅ¡ªASM¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤Î´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ë60Ê¬
°ÂÁ´¤ÊWeb¥µ¥¤¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤È¥¯¥é¥¦¥É·¿WAF¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÌÚ ¸µ °Ê²¼¡¢¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡Ë¤ÏASM¡ÊAttack Surface Management/¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ÎASM¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡×¤ò2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡×¤È¡ÖASM¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤äÌÜÅª¡¢¹ñ»ºASM¡¿EASM¥µー¥Ó¥¹¡ÖDredger¡Ê¥É¥ì¥Ã¥¸¥ãー¡Ë¡×¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://securesky-plus.com/security/3533/(https://securesky-plus.com/security/3533/)
¡ü ³«ºÅÇØ·Ê
DX¤Î¿ÊÅ¸¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ëIT»ñ»º¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿IT»ñ»º¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÊó¹ð¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼«¼Ò¤¬ÊÝÍ¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë³°Éô¸ø³«»ñ»º¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ä³¤³°µòÅÀ¡¢°ÑÂ÷Àè¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤³°Éô»ñ»º¤¬¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Ì¤ÇÄ°®¤ÎIT»ñ»º¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¤ÎÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖASM (Attack Surface Management¡Ë Æ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹*1¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢·Ð±ÄÁØ¤¬´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¡Ê¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¡Ë¤Î²Ä»ë²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëASM¤ÎÌò³ä¤ä¡¢¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¤Î¡ÖDredger¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò½ç¼¡¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§½ÐÅµ ¡ÖASM (Attack Surface Management¡ËÆ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～³°Éô¤«¤éÇÄ°®½ÐÍè¤ë¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«ÁÈ¿¥¤ÎIT»ñ»º¤òÈ¯¸«¤·´ÉÍý¤¹¤ë～¡×¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¡§https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/ASMguidance.pdf
¡ü ³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73493/table/82_1_9c64854314fdd88eaed3ff2a9f9a5063.jpg?v=202512051228 ]
¡ü ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- Äê´üÅª¤ËÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È´¤±Ï³¤ì¤äÌ¤ÇÄ°®»ñ»º¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ASM¤ÈÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î°ã¤¤¤ä»È¤¤Ê¬¤±¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý
- ³°Éô¸ø³«IT»ñ»º¡ÊWeb¥µ¥¤¥È¡¢VPNµ¡´ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃª²·¤·¡¦´ÉÍý¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô
- ASM¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤éÍý²ò¤·¤¿¤¤Êý
¡ü ¥¦¥§¥Ó¥ÊーÆâÍÆ- ºÇ¿·¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Æ°¸þ¤ÈÂÐºö¤ÎÊÑ²½¡¢ASM¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³
- ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ÈASM¤Î°ã¤¤¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¡¦ÌÜÅª¤È¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÈæ³Ó
- ASM¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¤È³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¹ñ»ºASM/EASM¡ÖDredger¡Ê¥É¥ì¥Ã¥¸¥ãー¡Ë¡×¤´¾Ò²ð¡¢ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Î¤´¾Ò²ð
¡ü ¹ñ»ºEASM¥µー¥Ó¥¹¡ÖDredger¡Ê¥É¥ì¥Ã¥¸¥ãー¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤ÊIT»ñ»º¤Î¾ðÊó¤ò¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¤ÇÄ´ºº¤·¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ë¤Ï¥¢¥»¥Ã¥È¤ÎÈ¯¸«¡¢¥ê¥¹¥¯¥¹¥¥ã¥ó¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¥µー¥Õ¥§¥¹¤Î²Ä»ë²½¡¦´ÉÍý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§https://www.securesky-tech.com/service/easm/(https://www.securesky-tech.com/service/easm/)
¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëIT»ñ»º¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤éÃµº÷¡¦È¯¸«
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò°ÂÁ´¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢2006Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¹¡£³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î³Æ¥Õ¥§ー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥¢Àß·×¡¦³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡¢ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿WAF¡ÖScutum¡Ê¥¹¥¥åー¥¿¥à¡Ë¡×¡¢¹ñ»ºEASM¥µー¥Ó¥¹¡ÖDredger¡Ê¥É¥ì¥Ã¥¸¥ãー¡Ë¡×¤òÃæ¿´¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤Î°ÂÁ´¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼é¤ëWeb¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´äËÜÄ®2-2-4 PMO¿ÀÅÄ´äËÜÄ®II 10F
ÀßÎ©¡§2006Ç¯3·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçÌÚ ¸µ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹
¡¦ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶µ°é¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥¯¥é¥¦¥É·¿WAF¥µー¥Ó¥¹
¡¦EASM¡ÊASM¡Ë¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤ÎÂ¾
URL¡§https://www.securesky-tech.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¥å¥¢¥¹¥«¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¹ÊóÃ´Åö ÂçÁÒ ÀéÂå»Ò¡Ê¤ª¤ª¤¯¤é ¤Á¤è¤³¡Ë
E-mail¡§pr@securesky-tech.com
TEL¡§050-5445-8822