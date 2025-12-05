¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ºÇÂçµé72¼ïÎàÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¡¡¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¥Û¥Æ¥ë²Æì µ×ÊÆ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¡¤ª¤¤Ê¤ï±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×È¯Çä
¡¡H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¥Û¥Æ¥ë²Æì µ×ÊÆ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¤ª¤¤Ê¤ï±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸
¡¡¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤¬¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥íー¥«¥ëActs¡×¤Ë¤Æ¡¢¤³¤¤¤Ì¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¡×¤¬¡Ö¤ª¤¤Ê¤ï±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ëµ×ÊÆÅçÄ®¤Ç¤â¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Ûー¥ë³¸¤Î¡Ö¥Ý¥±¤Õ¤¿¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Æì¸©¤äµ×ÊÆÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤âÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¥Û¥Æ¥ë²Æì µ×ÊÆ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥¬ー¥Ç¥£¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤ò12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¤Î¤¤å¤¦¤¸¤Ä¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥¬ー¥Ç¥£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤Ë¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥¬ー¥Ç¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ýー¥Á¤È¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー¤Ë¤Ï¡¢¥¬ー¥Ç¥£¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¡¢Ä«¿©ÉÕ¤22,200±ß～¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê20,000±ß～¡Ê£±Çñ¡¢£±Éô²°¡¢ÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://watermark-hotels.com/kumeisland/
¤ª¤¤Ê¤ï±þ±ç¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.okinawastory.jp/pokemon/
¡¡¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¥Û¥Æ¥ë²Æì µ×ÊÆ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¬ー¥Ç¥£¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢HIS¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¶È³¦ºÇÂçµé¤Î72¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
HIS ¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò´ðÅÀ¤È¤·¤¿Î¹¤Î³Ú¤·¤µ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¡¦ÊÆ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦ 7 ¤Ä¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤Æ¡¢ÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤ÉÁ´ 12 ¥Ö¥é¥ó¥É 50 ¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£