Á´ÊÆÁí¹ç¤¬¤ó¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊNCCN¡Ë¡¢Renuka Iyer°å³ØÇî»Î¤ò¿·ºÇ¹â°åÎÅÀÕÇ¤¼Ô¤ËÇ¤Ì¿
¥í¥º¥¦¥§¥ë¥Ñー¥¯Áí¹ç¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー½Ð¿È¤ÎÃøÌ¾¤Ê¼ðáçÆâ²Ê°å¤¬¡¢À¤³¦¤Î¤¬¤ó°åÎÅ¤òÄêµÁ¤·Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÃ´¤¦Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ë»²²è¡£
¥×¥ê¥Þ¥¹¡¦¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡Ë, 2025Ç¯12·î4Æü /PRNewswire/ -- Á´ÊÆÁí¹ç¤¬¤ó¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊNational Comprehensive Cancer Network®¡¢NCCN®¡Ë¤Ï¡¢¤¬¤óÍ½ËÉ¤ª¤è¤Ó¿ÇÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯ÀìÌç²È¹ç°Õ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÌµ½þ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡¢Á´ÊÆ¤Î¼çÍ×¤Ê¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÁÈ¿¥¤ÏËÜÆü¡¢Renuka Iyer°å³ØÇî»Î¤ò¿·¤¿¤ÊºÇ¹â°åÎÅÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCMO¡Ë¤È¤·¤ÆÇ¤Ì¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Renuka Iyer, MD, Named New Chief Medical Officer for National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Learn more at NCCN.org.
IyerÇî»Î¤Ï¡¢¼ðáç³ØÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¸½ºß¡¢NCCN²ÃÌÁµ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥º¥¦¥§¥ë¥Ñー¥¯Áí¹ç¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊRoswell Park Comprehensive Cancer Center¡Ë¤Ë¤Æ¼ðáç³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ÎÆâ²ÊÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ã²½´ï¼ðáçÆâ²ÊÉôÌçÄ¹¤ª¤è¤Ó¶µ°÷¶ÈÌ³Ã´ÅöÉûÉôÌçÄ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥º¥¦¥§¥ë¥Ñー¥¯¥±¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤ÎÆâ²Ê¼ðáç³Ø¤Î°åÎÅ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤Ï¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íーÂç³Ø¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹°å³ØÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆâ²Ê³Ø¶µ¼ø¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IyerÇî»Î¤Ï¡¢¥í¥º¥¦¥§¥ë¥Ñー¥¯¤ÇÆâ²Ê¼ðáç³Ø¤Î¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¸¦½¤¤ò½¤Î»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥à¥ó¥Ð¥¤Âç³Ø¤Î¥°¥é¥ó¥È°å²ÊÂç³Ø¤Ë¤Æ³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥³ー¥Í¥ëÂç³Ø°å³ØÉô¤Ç¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·ー¤ò½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¡¢Æâ²Ê¤ª¤è¤Ó¼ðáç³Ø¤ÎÀìÌç°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç³Ø²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¿À·ÐÆâÊ¬Èç¼ðáç³Ø²ñ¡¢ÃÀ´É¤¬¤óºâÃÄ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤ó¶¨²ñ¤ò´Þ¤àÁÈ¿¥¤«¤éÊ£¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ººÆÉÉÕ¤ÏÀÊ¸¡¢¾¶Ï¿¡¢½ñÀÒ¤Î¾Ï¤ò¿ôÉ´·ï½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢´õ¾¯¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·µ¬¼£ÎÅ¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖRenuka»á¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ¤ÈÅ¾µ¢¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¤È¡¢NCCN¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëCrystal S. Denlinger°å³ØÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Æ±»á¤Ï¸¦µæ¤Î¿ÊÅ¸¤ª¤è¤Ó¿ÇÎÅ¤Î¸þ¾å¤ËÂî±Û¤·¤¿¾ðÇ®¤òÃí¤®¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¤è¤êÎÉ¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÎ×¾²¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Renuka»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êNCCN¤Î»ÈÌ¿¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¡¢´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¤¬¤ó°åÎÅ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
IyerÇî»Î¤Ï2023Ç¯¤«¤éNCCN Guidelines±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»á¤ÏNCCN¤¬¤óÎ×¾²¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÊNCCN Guidelines®¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê´ÆÆÄ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÀìÌçÊ¬Ìî¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÇÛÃÖ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëNCCN¤Ø¤Î½õ¸À¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Àø¸¶È¯¤¬¤ó¤ª¤è¤Ó´ÎÃÀÆ»¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëNCCN Guidelines®¥Ñ¥Í¥ë¤Î°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀìÌçÃÄÂÎ¤¬ºöÄê¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NCCN¤ÎCMO¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IyerÇî»Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤Î¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½ËÉ¡¢¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢»Ù»ýÎÅË¡¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿90¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Ê¤ëNCCN Guidelines¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£NCCN Guidelines¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯¤Ë1²ó²þÄû¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤ËÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö·Á¼°¤ÎNCCN Guidelines Navigator™¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î·Á¼°¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
IyerÇî»Î¤Ï¡¢NCCN Guidelines¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ×¾²ÌÌ¤Ç¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢NCCN Guidelines¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿ÄÉ²Ã¤ÎÎ×¾²¸½¾ì¸þ¤±¥ê¥½ー¥¹¡ÊLibrary of NCCN Compendia¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÎÅý³ç¤âÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢NCCN¤Î·ÑÂ³¶µ°é¡ÊCE¡ËÉôÌç¤ª¤è¤ÓJNCCN-Á´ÊÆÁí¹ç¤¬¤ó¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»ï¤òÅý³ç¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë³èÆ°¤ª¤è¤ÓÀ¯ºö´ØÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â»²²è¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÌò¿¦¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Îºß¤êÊý¤ËÂ¿¤¯¤Î¹¹¿·¤È³×¿·¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢NCCN¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢IyerÇî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö21Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³Ø½Ñ¼ðáç³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¤¬¤ó°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¡¢NCCN¤Î»ÈÌ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë²Í¤±¶¶¤òÃÛ¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
IyerÇî»Î¤ÎCMO¤È¤·¤Æ¤Î½é½Ð¶ÐÆü¤Ï2026Ç¯2·î26Æü¤Ç¤¹¡£
Á´ÊÆÁí¹ç¤¬¤ó¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´ÊÆÁí¹ç¤¬¤ó¾ðÊó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊNational Comprehensive Cancer Network®¡¢NCCN®¡Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¥±¥¢¡¢¸¦µæ¡¢¶µ°é¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¼çÍ×¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NCCN¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¤è¤êÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼Á¤¬¹â¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢¸øÊ¿¤«¤Ä¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¤¬¤ó°åÎÅ¤ÈÍ½ËÉ¤ÎÄêµÁ¤È¿ä¿Ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology¡ÊNCCN Guidelines®¡Ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉ¡¢»Ù»ýÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢ÀìÌç²È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤è¤ë¿ä¾©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¬¤ó°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ×¾²Êý¿Ë¤ª¤è¤ÓÀ¯ºö¤ÎÉ¸½à¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°å³Ø¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÌÖÍåÅª¤«¤ÄÉÑÈË¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ×¾²¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NCCN Guidelines for Patients®¤Ï¡¢NCCNºâÃÄ¡ÊNCCN Foundation®¡Ë¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢´µ¼Ô¤ª¤è¤Ó²ð¸î¼Ô¤¬Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¼«¤éÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NCCN¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤¿¶µ°é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¯ºö¡¢¼ðáç³Ø¤Î¸¦µæ¶¨ÎÏ¤È½ÐÈÇ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢NCCN.org ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Rachel Darwin
267-622-6624
darwin@nccn.org
