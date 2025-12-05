LIGHTSPEED¾Ú·ô¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸ÃÄÁÊ¾Ù¤ÎÏÂ²ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÄÌÃÎ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸¢Íø¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÄÌÃÎ¤Ï¡¢Èï¹ð¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¼Ô¤ò½ü¤¡¢2019Ç¯3·î7Æü¤«¤é2021Ç¯11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËLIGHTSPEED COMMERCE INC. ¤Þ¤¿¤Ï LIGHTSPEED POS INC. ¤Î¾Ú·ô¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÃÄÂÎ¡ÊÁí¾Î¤·¤Æ¡Ö¥¯¥é¥¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¡×¡Ë¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- ¥¯¥é¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óÁÊ¾Ù¤¬¡¢Lightspeed Commerce Inc.¡¢Æ±¼Ò¤ÎÊ£¿ô¤Î¼èÄùÌò¤ª¤è¤ÓÌò°÷¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë PricewaterhouseCoopers LLP¡ÊÁí¾Î¤·¤Æ¡ÖÈï¹ð¡×¡Ë¤òÁê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥±¥Ù¥Ã¥¯¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÄóµ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¹ð¤é¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬Lightspeed Commerce Inc.¤ÎºâÌ³¼ÂÀÓ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤ò¡¢¸ø³«½ñÎà¤ª¤è¤ÓÈ¯É½¤Ë¤ª¤¤¤Æµõµ¶¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î25Æü¡¢Honourable Lukasz Granosik, J.S.C. ¤Ï¡¢Èï¹ð¤¬¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Î¼çÄ¥¤âÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÁÊ¾Ù¼êÂ³¤¤ÎÏÂ²ò¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄÌÃÎ¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤Î³µÍ×¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¤¬ÏÂ²ò¤Ë´ð¤Å¤¯Êä½þ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂ²ò¾ò·ï¤Î³µÍ×
Èï¹ð¤Ï¡¢Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÁµá¤ò´°Á´¤«¤ÄºÇ½ªÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¹ç·× 1,100 Ëü¥«¥Ê¥À¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹ÊÛ¸î¿Í¤ÎÊó½·¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤êÅö³º¶â³Û¤Î3Ê¬¤Î1¡Ê33.33¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÂÈñ¤ª¤è¤ÓÀÇ¶â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÏÂ²ò¶â¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ²ò¶â¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹ÊÛ¸î¿Í¤ÎÊó½·¤ª¤è¤Ó¼ÂÈñ¡¢´ÉÍý¼Ô¤ÎÈñÍÑ¡¢ÀÇ¶â¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¡¢ºÛÈ½½ê¾µÇ§¤ÎÇÛÊ¬·×²è¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë°ÄÊ¬Êý¼°¤ÇÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÏÂ²ò·ÀÌó¤ª¤è¤ÓÇÛÊ¬·×²è¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡§
https://www.LightspeedSettlement.com
Êä½þÀÁµá¤Ï¡¢2026Ç¯3·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¯¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤Ë´ð¤Å¤¯Êä½þ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2026Ç¯3·î4Æü¤Þ¤Ç¤ËµÆþºÑ¤ß¤ÎÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÁµá½ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttps://www.LightspeedSettlement.com¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢1-888-350-7708´ÉÍý¼Ô¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡§2026Ç¯3·î4Æü¤Þ¤Ç¤ËµÆþºÑ¤ß¤ÎÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÏÂ²ò¶â¤Î½ã³Û¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëÊ¬ÇÛ¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ÏÂ²ò¤Î´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ Concilia Services Inc. ¤òÇ¤Ì¿¤·¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¶ÈÌ³¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§(i) ÀÁµá½ñ¤Î¼õÎÎ¤ª¤è¤Ó½èÍý¡¢(ii) Êä½þ¤Î¼õµë»ñ³Ê¤ÎÈ½ÃÇ¡¢(iii) ÏÂ²ò¶â¤Î½ã³Û¤ò¼õµë»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¡£ÀÁµá½ñ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î°ÂÁ´¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀÁµá¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´ÉÍý¼Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤https://www.LightspeedSettlement.com¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢»æ¤ÎÀÁµá½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»æ¤ÎÀÁµá½ñ¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Þ¤¿¤ÏÂðÇÛÊØ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î½»½ê°¸¤Ë´ÉÍý¼Ô¤ØÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡§
CONCILIA SERVICES INC.
1-5900 Andover Ave.
Montréal (QC) H4T 1H5
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 1-888-350-7708
lightspeed@conciliainc.co
°¸Ì¾¡§¡ÖLightspeed Commerce Inc. ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¼êÂ³¡×
¤´¼ÁÌä
ÀÁµá¼êÂ³¤¡¢ÀÁµá¥Õ¥©ー¥à¡¢Î¢ÉÕ¤±½ñÎà¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ë Concilia Services Inc.¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CONCILIA SERVICES INC.
1-5900 Andover Ave.
Montréal (QC) H4T 1H5
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 1-888-350-7708
lightspeed@conciliainc.com
Ãí°Õ¡§¡ÖLightspeed Commerce Inc. ½¸ÃÄÁÊ¾Ù¼êÂ³¡×
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤´¼ÁÌä¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥ó¥È¥ì ¥ì¥¢ ¥Ö¥ê¥å¥¤¥¨ー¥ë
LPC¥¢¥Ü¥«¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
276¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥¹¥¤ー¥È801
¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¢¥±¥Ù¥Ã¥¯¡¢H2Y 1N3
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 514.379.1572
¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹: 514.221.4441
lbruyere@lpclex.com
¾ÜºÙ
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed¡£½¸ÃÄÁÊ¾Ù¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÍ×½ñÎà¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î ½¸ÃÄÁÊ¾ÙÅÐÏ¿Êí¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique¡ÊºÛÈ½µÏ¿ÈÖ¹æ 500-06-001164-215 ¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÄÌÃÎ
2019Ç¯3·î7Æü¤«¤é2021Ç¯11·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËLightspeed¤Î¾Ú·ô¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Í¸ú¤Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±ÄÌÃÎ¤ò±Ñ¸ì¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥áー¥ë¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ìÉô¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÍ¸ú¤Ê¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÜÄÌÃÎ¤ò±Ñ¸ìÈÇ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÈÇ¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÍ¹ÊØ¤Ë¤è¤êÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±ÄÌÃÎ¤ò¥¯¥é¥¹¹½À®°÷¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ×¤·¤¿ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¹ç·×¤ÇºÇÂç1Ëü5,000¥É¥ë¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤·¤ÆÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¹ç·×³Û¤¬1Ëü5,000¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢³Æ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÀÁµá³Û¤ÏÈæÎãÇÛÊ¬¤Ë¤è¤ê¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±ÄÌÃÎ¤ÏºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ê¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄÌÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*Une version française de cet avis est disponible au https://www.ReglementLightspeed.com.
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
