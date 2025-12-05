Mohammed R. Mhawish»á¡¢2025Ç¯Neal Conan¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥àÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥Ë¥åー¥èー¥¯, 2025Ç¯12·î4Æü /PRNewswire/ -- 11·î22Æü¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤ò·Ð¤Æ¡¢Neal Conan¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥àÍ¥½¨¾Þ¡ÊNeal Conan Prize for Excellence in Journalism¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¾Þ¶â5Ëü¥É¥ë¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËMohammed R. Mhawish»á¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¡¢À¿¼Â¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤È¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡¢¸½ºß³èÆ°Ãæ¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
In this documentary short, Mohammed R. Mhawish, 2025 Neal Conan Prize winner, discusses his deep sense of responsibility to chronicle the experiences of his fellow Gazans, despite the extraordinary risks that such an effort entails, given the global reach of his work.
Mhawish»á¤ÎÊóÆ»µ»ö¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¡ØThe New Yorker¡Ù¡¢¡ØThe New York Times¡Ù¡¢¡ØThe Nation¡Ù¡¢¡ØThis American Life¡Ù¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¶½Ð¿È¤ÎMhawish»á¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ÎÂÎ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Î»Å»ö¤ÎºÝÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤Ï¡¢°õºþÊª¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢ÌÀ²÷¤ÊÊª¸ìÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¸·³Ê¤ÊÎ¢¼è¤ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ê¸³Ø¤È±é·à¤ò³Ø¤ó¤À·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ËÅ¾¿È¤¹¤ëÁ°¤ÏÊª¸ì¤Î¹½Â¤¤ò¶µ¤¨¤ë»Å»ö¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ðÈ×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÇÞÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ»¡¡¢¿ÍÊªÉÁ¼Ì¡¢¥¹¥Èー¥êー¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Æ±»á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ëº£¤Ê¤ª±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¸þ¤±¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÅê»ñ
Neal Conan¾Þ¤Ï¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾Íè¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤òÍÑ°Õ¤·¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤ËÀ©Ìó¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿½¾Íè¤Î¾Þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾Þ¤Ïµ¼Ô¤Î¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢Å¸³«¤Ë¸þ¤±¡¢À©Ìó¤Î¤Ê¤¤Ä¾ÀÜÅª¤ÊÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ë¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢Ìî¿´Åª¤Ê¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»Ù±ç¡¢¼èºà´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀìÌçÇ½ÎÏ³«È¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÜÅª¤Ë5Ëü¥É¥ë¤Î½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢¼Ü¤ÎÃ»¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¸ä³Ú»Ö¸þ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»Ô¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Þ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êNational Public Radio¡ÊNPR¡Ë¤Î»Ê²ñ¼Ô·óÆÃÇÉ°÷¤òÌ³¤á¤¿Neal Conan¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÊÌ©¤ÊÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»×º÷Åª¤ÊÊóÆ»¤È¤¤¤¦Æ±»á¤Î»ÑÀª¤ò¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Þ¤Îµ¯¸»
¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Conan¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¸å¤Î2023Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¿¼¤¤ÆâÍÆ¤È¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Æ±»á¤ÎNPRÈÖÁÈ¡ÖTalk of the Nation¡×¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢Conan¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëºî²ÈGretel Ehrlich»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¾µ¡¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØTalk of the Nation¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿»þ¡¢Neal¤ÏÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Î»Å»ö¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢¿¿·õ¤ÊÊóÆ»¤Ï¸ä³Ú¤Û¤É¼ý±×¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢Conan¤¬ÂÎ¸½¤·¤¿´ð½à¡Ê¹¥´ñ¿´¡¢¸·Ì©¤µ¡¢¸øÊ¿À¡¢¤½¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤ä»ëÄ°¼Ô¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¡Ë¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Mhawish»á¤Î¼õ¾Þ½ê´¶
¡Öº£Ìë¤³¤³¤ËÎ©¤Á¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥Á¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¸¬µõ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾ÍÀ¤Ï»ä¤ÎÆ±Î½¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¼Â¤¬º£¤â½ÅÍ×¤À¤È¿®¤¸¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Neal Conan¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Greater Horizons¤ÎNeal Conan Prize for Excellence in Journalism Fund¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ëËÜ¾Þ¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿µ»ÎÌ¡¢ÆÈÁÏÀ¡¢Ä´ºº¤ÎÌÊÌ©¤µ¡¢¸ø¶¦¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ëÃæ·ø¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾Þ¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Î³èÆ°¤ËÀ©Ìó¤ò²Ý¤µ¤º¡¢ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢º£¸å¤âÊóÆ»³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¡§nealconanprize.org
2025 Neal Conan Prize winner, Mohammed Mhawish (center), with 2024 winner, Hind Hassan (right), and inaugural winner, Jane Ferguson (left).
