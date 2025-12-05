¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤¬¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÉü³è¤ò½Ë¤¦¡§1925Ç¯¤Ë¥Ø¥Í¥·ー¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ç½é¤á¤ÆÁÏºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¡×
1925～2025¡§¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥É¡¦¥ô¥£ー¥ô¥ë¡×¤ÎÉ´Ç¯
¥Ñ¥ê, 2025Ç¯12·î4Æü /PRNewswire/ -- ¶¸Áû¤Î20Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢1925Ç¯°ÊÍè¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÂçÄÌ¤ê¤òÄ¹Ç¯¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿Í¥²í¤µ¡¢µ¤ÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Champs-Élysées Committee¤Ë·ë½¸¤·¤¿ÂçÄÌ¤ê¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯ÅªÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¾Î¤¨¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ñ¥ê¤ÎÌë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎºÆÈ¯¸«¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cocktail Champs-Elysées 1925 by Hennessy, the original recipe
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼1925¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¿·ºî¡Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼2.0¡×¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¡Ö¥â¥¯¥Æ¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼¡×¤Î2¤Ä¤Î¸ÂÄê¿·ºî¤¬¡¢»²²ÃÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ 1925 Hennessy¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô
Hennessy¥ô¥§¥êー¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë4.5cl | ¥¤¥¨¥íー¡¦¥·¥ã¥ë¥È¥ê¥åー¥º1.5cl | ¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹¡ÊÀ¸¹Ê¤ê¡Ë2cl | ¥¢¥ó¥´¥¹¥Á¥å¥é¡¦¥Ó¥¿ー¥º¥À¥Ã¥·¥å | ¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë1Ëç
¥«¥¯¥Æ¥ë¡¦¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ 2.0 Hennessy¤Ë¤è¤ë¸½ÂåÈÇ
Hennessy¥ô¥§¥êー¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë4cl | ¥¤¥¨¥íー¡¦¥·¥ã¥ë¥È¥ê¥åー¥º1cl | ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡¦¥ê¥¥åー¥ë1.5cl | ¥ô¥§¥ë¥¸¥å2cl | ¥Ú¥·¥çー¡¦¥Ó¥¿ー¥º1¥À¥Ã¥·¥å
Cocktail Champs-Elysées 2.0 by Hennessy, the contemporary version
MAISON HENNESSY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Maison Hennessy¤Ï¡¢260Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Çµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¼ÔRichard Hennessy¤Î°ä»º¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢160¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥·¥ã¥é¥ó¥ÈÃÏÊý¤ÎÃæ¿´Éô¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯Hennessy¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ÙÃì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥¾¥ó¤ÎÀ®¸ù¤ÈÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤Ï¡¢¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÎÂî±ÛÀ¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤Âå¤«¤éÀ¤Âå¤Ø¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅÁ¾µ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ISO 14001 Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëHennessy¤Ï¡¢³×¿·ÎÏ¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊ¬Ìî¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LVMH Group¤Î»êÊõ¤Ç¤¢¤ëHennessy¤Ï¡¢À¸»ºÊª¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Í¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñºÝËÇ°×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ëÂç»È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹Ï¢ÍíÀè¡§Maison Hennessy - Fatima El Allay - felallaly@hennessy.fr
www.hennessy.com
CHAMPS-ÉLYSÉES COMMITTEE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Champs-Élysées Committee¤Ï1916Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢³®ÀûÌç¤«¤é¥³¥ó¥³¥ë¥É¹¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ÄÌ¤ê¤Î·ÐºÑ¡¦Ê¸²½´Ø·¸ÃÄÂÎ180ÃÄÂÎ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÄÌ¤ê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÅª¤ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Champs-Élysées Committee¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼¤Ç¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤ÎÆüÍËÆü¡ÊA Sunday at the Movies on the Champs¡Ë¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ ¥Ç¥£¥¯¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊThe Champs Dictation¡Ë¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼ ¥°¥é¥ó¥É ¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ÊThe Champs Grand Picnic¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¡¢°Ñ°÷²ñ¤ÏHennessy¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¥·¥ã¥ó¥¼¥ê¥¼¡¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¹Ï¢ÍíÀè¡§Agence Proches - comitechampselysees@agenceproches.com
ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°û¼ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2837920/Cocktail_Champs_Elysees_1925.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2837919/Cocktail_Champs_Elysees_2_0.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2837939/Hennessy_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com