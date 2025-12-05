Hightekers¡¢Serviap Global¤òÇã¼ý¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊEORµ¡Ç½¤ò¶¯²½
¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£, 2025Ç¯12·î4Æü /PRNewswire/ -- ¸ÛÍÑÂå¹Ô¡ÊEOR¡Ë¡¢µëÍ¿´ÉÍý¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥µー¤ª¤è¤ÓÀÁÉé·ÀÌó´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎHightekers¤ÏËÜÆü¡¢LATAM¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëEOR¤ª¤è¤ÓÀÁÉé·ÀÌó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂç¼ê¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëServiap Global¤òÇã¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Hightekers Group¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ï¿Ê¹ÔÃæ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
4·î¤Ë¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëEos Global Expansion¤òÇã¼ý¤·¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤ÎServiap Global¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Hightekers¤Ï¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò40¤«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Ç§Äê¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë100¤«¹ñ°Ê¾å¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ÀÆð¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëºÎÍÑ¤ª¤è¤Ó¸ÛÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬²ÃÂ®¤·Â³¤±¤ëÃæ¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¿·¤¿¤Ë¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´õ¾¯¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¿¿¤Î¸½ÃÏÀìÌçÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Serviap¤Î²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Hightekers¤Î¥Áー¥à¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç3,500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Roger Oudiz, Chairman of Hightekers
½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë
¡Öº£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¿×Â®¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î°ÕÍß¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Hightekers²ñÄ¹¤ÎRoger Oudiz»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖServiap Global¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÏLATAMÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¸Ç¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¤É¤³¤Ç¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤«¤Ä´°Á´¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò°ú¤Â³¤¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«ÎÏ¤È¿¼¤¤¸½ÃÏÀìÌçÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ÎÎ¾Êý¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë»ö¶È¼Ô¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖHightekers¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÀìÌçÀ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Serviap Global¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ëVictor Anaya»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä·ÀÌó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÇÍ¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Hightekers¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÏÌ©ÀÜ¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê´Ø·¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¤¤áºÙ¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë°ì¤Ä¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø
Çã¼ý´ë¶È¤ÎCEO¤¬Hightekers¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇÂç20Ç¯¤ËµÚ¤Ö¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀìÌçÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤àÅý¹ç¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¼Â¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëÃ±°ì¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£
¡¦EOR¡¢ÀÁÉé·ÀÌó´ÉÍý¡¢¥¢¥ó¥Ö¥ì¥é¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢µëÍ¿´ÉÍý¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÊñ³ç¤¹¤ëÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ª¤è¤ÓÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥Äー¥ë¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÆ³Æþ¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
Hightekers¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hightekers¤Ï2016Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤È¥Ñ¥ê¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÛÍÑÂå¹Ô¡ÊEOR¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝºÎÍÑ¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë½àµò¤·¤¿½¢¶È·ÁÂÖ¡¢µëÍ¿´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸Ä¿Í¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥°¥ëー¥×¤Ï¸½ºß¡¢²¤½£¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¤Î40¤«¹ñ¤ÇÄ¾ÀÜ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.hightekers.com
Serviap Global¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2010Ç¯¤Ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Serviap Global¤Ï¡¢LATAM¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÛÍÑÂå¹Ô¡ÊEOR¡Ë¤ª¤è¤ÓÀÁÉé·ÀÌó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Î¼çÍ×¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£15Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¸½ÃÏ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤Î¿ÍºàºÎÍÑ¤ª¤è¤Ó´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.serviapgroup.com
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnewswire.com/media/2836798/Roger_Oudiz_Hightekers.jpg
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnewswire.com/media/2836799/Victor_Anaya_Serviap_Global.jpg
¥í¥´¡§https://mma.prnewswire.com/media/2837503/Hightekers_Serviap_Global_Logo.jpg
Victor Anaya, Co-Founder and CEO of Serviap Global
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
