DXC¤ÈAptys Solutions¡¢ÊÆ¹ñ¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±·èºÑÀÜÂ³¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó·È

¥¢¥Ã¥·¥å¥Ðー¥ó¡Ê¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¡Ë, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢Aptys Solutions¤ÏÊÆ¹ñ¤Î5,500¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ò¤ÏËÜÆü¡¢·èºÑ¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ØÀÜÂ³¡¦´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó²ñ°÷¤ÎÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Aptys Solutions¤Ï¡¢ACH¡¢Á÷¶â¡¢Â¨»þ·èºÑ¡ÊFedNow®¤ª¤è¤ÓRTP®¡Ë¡¢²èÁü¸ò´¹¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÅý¹ç·¿·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢Ê»¤»¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥µー¥Ó¥¹¡¢ÉÔÀµËÉ»ßµ¡Ç½¡¢»ñ¶â´ÉÍý¥Äー¥ë¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢DXC¤ÏAptys¤Î·èºÑÀÜÂ³¤ª¤è¤Ó¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¼«¼Ò¤Î¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÅý¹ç¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬·èºÑ½èÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢½êÍ¥³¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
DXC¤ÈAptys¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÌ±¼ç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Aptys¤¬Í¤¹¤ë5,500¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥ó¥¯¤ª¤è¤Ó¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶âÍ»¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ¡´Ø¤ÏÂç¼ê¶ä¹Ô¤ÈÆ±Åù¤ÎºÇÀèÃ¼µ¡Ç½¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡¢Aptys¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÈ¹þ·¿¶âÍ»¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢DXC¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¡¢Ê£»¨À¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é·èºÑ¤ò¶áÂå²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÊýË¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢DXC¤Î¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¥°¥íー¥Ð¥ëÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëSandeep Bhanote»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAptys¤ÎºÇ¿·¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¡¢DXC¤¬¥³¥¢¥Ð¥ó¥¥ó¥°Ê¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÃÊ³¬Åª¤«¤Ä¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Aptys¤Ï¡¢¸ýºÂ³ÎÇ§¡¢»Ä¹â¾È²ñ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¥µー¥Ó¥¹¡¢·èºÑ¤Î³«»Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëAPI¥Ùー¥¹¤ÎÀÜÂ³À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Î¤â¤È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë°ìÊý¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤½¤Î·ë²ÌÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¹â¤¤ÍøÉý¤ÇºÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£DXC¤ÈAptys¤ÏÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¶ä¹Ô´Ö¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ê½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢³Æµ¡´Ø¤¬¼«¤é¤Î·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢Ãç²ðÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥ì¥¤¥äー¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÄã¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·èºÑ¥ïー¥¯¥Õ¥íーÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë´ÉÍýÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAptys Solutions¤Ï¡¢¿ôÀé¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¤è¤ê¹âÂ®¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê·èºÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Aptys Solutions¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëNaseer Nasim»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖDXC¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¿®Íê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î·èºÑ´Ø·¸¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¬ÌÏ¡¢¿®ÍêÀ¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Î¶¯¤ß¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Æ±¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¢·èºÑAPI¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ðÈ×Åª¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè·¿¤Î¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÊýË¡¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤ÊÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡¢¥«¥¹¥È¥Ç¥£¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
DXC Technology¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DXC¡ÊNYSE: DXC¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ª¤è¤Ó¸ø¶¦ÉôÌçÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ª¤è¤Ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢µÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ÎÃæ¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·À®²Ì¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DXC¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¼¤¤ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤âºÇ¤âÊ£»¨¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ðÈ×¤Î¶áÂå²½¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¡¢±¿ÍÑ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢dxc.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Aptys Solutions¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Aptys Solutions¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î·èºÑ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍÎÏ´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎÅý¹ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ACH¡¢¹ñÆâÁ÷¶â¡¢¹ñºÝÁ÷¶â¡¢¾®ÀÚ¼ê¡¢¤½¤·¤ÆFedNow®¤ª¤è¤ÓRTP®¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à·èºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£5,500¤òÄ¶¤¨¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¡¢Ç¯´Ö¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¼è°ú½èÍý¤òAptys¤Ë¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¸ÜµÒÃæ¿´¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Aptys¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤¬·èºÑ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤·¡¢Ê£»¨À¤òÄã¸º¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ê·èºÑÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢aptyssolutions.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
